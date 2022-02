Darmowa gra od Epic Games Store. Czeka na nas świetna przygodówka

Już dzisiaj będziemy mogli pobrać kolejną świetną grę od Epic Games Store.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, dzisiaj od godziny 17:00 będziemy mogli za darmo odebrać kolejną darmową grę z Epic Games Store. Do następnego czwartku, czyli 24 lutego bez dodatkowych opłat do swojego konta dodamy Brothers - A Tale of Two Sons.

Brothers - A Tale of Two Sons

Brothers - A Tale of Two Sons opowiada historię dwóch braci, którzy wyruszają w podróż, w poszukiwaniu lekarstwa dla swojego chorego ojca. Twórcy bardzo dużo inspiracji czerpią z mitologii nordyckiej i klasyków fantasy. Co ciekawe, podczas rozgrywki będziemy sterować dwiema postaciami jednocześnie. Każda z gałek analogowych odpowiada jednemu z braci. Przez to będziemy musieli wykazać się wyjątkowo dużą koncentracją oraz koordynacją. Poza świetnie opowiedzianą historią, w Brothers - A Tale of Two Sons uświadczymy także bardzo przyjemnej rozgrywki oraz pięknej grafiki, która na długo pozostanie w pamięci.

