Darmowa gra od Epic Games Store. Dziś otrzymamy ciekawe RPG

Możemy już za darmo pobierać kolejną darmową grę od Epic Games Store. Co tym razem?

Dostępna jest już kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Od dzisiaj przez tydzień całkowicie za darmo do naszego konta dodamy Gods Will Fall. Oferta obowiązuje do 13 stycznia do godziny 17:00.

Gods Will Fall

Gods Will Fall to RPG akcji, które przenosi nas do fantastycznej krainy opanowanej przez okrutne bóstwa. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać dzielnego bohatera, który musi stawić im czoła. Rozgrywkę obserwujemy z lotu ptaka. Będziemy przemierzać zróżnicowane lokacje w których na naszej drodze spotkamy hordy przeciwników. Każda z nich jest pod panowaniem konkretnego bóstwa, z którym przyjdzie nam się zmierzyć na końcu danego etapu. Za pokonanych wrogów będziemy otrzymywać punkty doświadczenia, dzięki którym możemy rozwijać naszego bohatera.

