Darmowa gra od Epic Games Store już dziś do pobrania

Dzisiaj będziemy mogli odebrać kolejną darmową grę od Epic Games Store. W tym tygodniu możemy liczyć na horror.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, Epic Games Store udostępni dzisiaj darmową grę. W tym tygodniu całkowicie bezpłatnie możemy dodać do swojego konta Among the Sleep – Enhanced Edition. Oferta jest ważna od dzisiaj, od godziny 17:00 do następnego czwartku, 28 października. Wtedy też Epic Games Store udostępni kolejny darmowy tytuł.

Among the Sleep – Enhanced Edition

Among the Sleep – Enhanced Edition to gra przygodowa utrzymana w konwencji horroru. Wcielamy się tutaj w postać dwuletniego dziecka. Całą akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. W środku nocy ze snu wyrywają nas dziwne dźwięki. Po przebudzeniu trafiamy do istnego koszmaru, w którym musimy odnaleźć swoją mamę.

Gra była wielokrotnie nagradzana. Produkcja otrzymała m.in. tytuł Nordic Game Awards – Best Artistic Achievement 2015 oraz Nordic Indie Sensation 2014.

Minimalne wymagania sprzętowe

System operacyjny: Windows XP z SP2 lub nowszy

Windows XP z SP2 lub nowszy Procesor: Dwurdzeniowy z 2,4 GHz

Dwurdzeniowy z 2,4 GHz Pamięć RAM: 2 GB

2 GB Karta graficzna: Karta graficzna z 512 MB pamięci VRAM

Karta graficzna z 512 MB pamięci VRAM Dysk: 2 GB wolnego miejsca

Rekomendowane wymagania sprzętowe

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy

Windows 7 lub nowszy Procesor: Czterordzeniowy z 2,5 GHz

Czterordzeniowy z 2,5 GHz Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Karta graficzna: Karta graficzna z 1 GB pamięci VRAM

Karta graficzna z 1 GB pamięci VRAM Dysk: 2 GB wolnego miejsca

