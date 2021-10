Darmowa gra od Epic Games Store już dziś do pobrania

Już dziś od godziny 17:00 będziemy mogli pobrać kolejną darmową grę. Sprawdź, co w tym tygodniu przygotował dla nas Epic Games Store.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek dzisiaj od godziny 17:00 będziemy mogli pobrać darmową grę z Epic Games Store. W tym tygodniu bezpłatnie do swojej biblioteki dodamy DARQ: Complete Edition. Oferta jest aktualna do kolejnego czwartku, 4 listopada, do godziny 17:00.

DARQ: Complete Edition

W DARQ: Complete Edition wcielamy się w postać Lloyda, chłopca, który został uwięziony w świadomym koszmarze. Musi przeciwstawić się swoim lękom oraz odkryć znaczenie snów. Jest to psychologiczny horror z bardzo charakterystyczną oprawą graficzną. We śnie możemy wszystko. Podobnie jest w DARQ: Complete Edition. Będziemy tu naginać prawa fizyki, chodzić po ścianach i sufitach a wszystko po to, aby odkryć prawdę, która kryje się za koszmarami.

Zobacz również:

Jednocześnie przypominamy, że do dzisiaj do godziny 17:00 możemy bezpłatnie pobrać Among the Sleep – Enhanced Edition.

Zobacz także: Blizzcon Online odwołany. Co z informacjami o Diablo 4?