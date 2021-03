Darmowe Google Photos znika - 10 alternatywnych rozwiązań!

Google zmienia zasady. Od 1 czerwca skończy się nielimitowane miejsce w usłudze Zdjęcia Google. Darmowe kopie staną się płatne i będą wykorzystywać miejsce Dysku Google. Sprawdź 10 najlepszych alternatyw dla Zdjęć Google. Gdzie warto przenieść swoje fotografie i materiały wideo?

Zdjęcia Google to obecnie jedna z najbardziej znanych usług do przechowywania zdjęć i filmów w chmurze. Ogromną popularność zawdzięcza świetnej integracji z systemem operacyjnym Android, a także dostępności aplikacji na każdy popularny system operacyjny. Nie możemy zapominać, że całość powiązana jest z kontem Google. Oznacza to, że do korzystania ze Zdjęć Google nie potrzeba dodatkowego konta.

Zdjęcia Google

Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy. W listopadzie 2020 roku Google zszokowało swoich konsumentów. Firma zmieniła regulamin usługi Zdjęcia Google i wkrótce usunie możliwość darmowego przechowywania nieograniczonej ilości zdjęć i filmów.

Do 1 czerwca 2021 roku możemy wykonywać darmowe kopie zapasowe naszych zdjęć i filmów. Po tej dacie każdy nowy plik wgrany do chmury zabierać będzie wolną przestrzeń z naszego Dysku Google. Domyślnie, wyszukiwarkowy gigant proponuje nam 15 GB miejsca za darmo, ale jest ono współdzielone z innymi usługami Google.

Na szczęście Google ułatwia nieco sprawę i pozwala na pobranie wszystkich plików zgromadzonych w usłudze Zdjęcia Google na nasz komputer. W tym celu należy zalogować się na Koncie Google do panelu administracyjnego (link), wybrać Zdjęcia, ustawienia oraz pobierz dane.

Panel Google

W tym miejscu zostaniemy odesłani do witryny Google Takeout.

Google Takeout

Po kilku godzinach lub dniach (w zależności od ilości plików) Google poinformuje nas o możliwości pobrania naszych danych. Całość otrzymamy w pliku .ZIP lub .ZIP64.

Ustawienia eksportu danych

Masz mnóstwo zdjęć i filmów wideo w usłudze Zdjęcia Google i zastanawiasz się co zrobić? Zasadniczo masz trzy opcje - zakup dodatkowego płatnego planu Google One, przeniesienie plików do innej usługi chmurowej lub inwestycję w rozwiązanie sprzętowe - dysk sieciowy NAS.

W dzisiejszym materiale prezentujemy 10 najlepszych alternatyw dla Zdjęć Google. Sprawdź, gdzie warto przenieść swoje zdjęcia i filmy.

Usługi chmurowe

Na początku zajmiemy się usługami chmurowymi. Poniżej znajdziesz sześć propozycji, które są dobrą alternatywą dla Zdjęć Google.

pCloud

pCloud to świetne rozwiązanie dla internautów, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Chmura oferowana przez pCloud zapewnia świetną ochronę danych. Usługa posiada szyfrowanie po stronie klienta. Oznacza to, że tylko on wie, co znajduje się na jego dysku sieciowym. pCloud oferuje również uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz 256 bitowe szyfrowanie AES.

Serwery pCloud znajdują się w Luksemburgu i podlegają prawu szwajcarskiemu, które jest jednym z najbardziej rygorystycznych na świecie. Dzięki tym rozwiązaniom nasze dane są w pełni zabezpieczone. Nie powinniśmy martwić się również o kompatybilność. pCloud oferuje aplikacje na Windowsa, macOS, Linuxa, iOS oraz Androida. Możemy również pobrać rozszerzenia do popularnych przeglądarek internetowych.

Chmura pCloud świetnie sprawdzi się jako zamiennik dla Zdjęć Google. Usługa oferuje możliwość tworzenia zaplanowanych kopii zapasowych z Dysku Google, Dropbox, OneDrive oraz Facebooka. Dodatkowo możemy wykonywać kopię zapasową naszego komputera w ramach tej samej usługi, a pCloud umożliwia powrót do kopii zapasowych sprzed roku.

Wszystkie pliki zgromadzone w chmurze pCloud możemy łatwo udostępnić znajomym niezależnie od ich wagi. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby wygenerować link do udostępniania.

Ciekawie wygląda również kwestia opłat. pCloud pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemności związanych ze zmianą cennika. Chmura pCloud oferuje klasyczne modele subskrypcyjne z płatnością co rok, ale możemy również zdecydować się na dożywotni plan z jednorazową płatnością.

Do wyboru mamy chmurę o dwóch pojemnościach - 500 GB lub 2 TB. Plany miesięczne wyceniono na 4,99 euro za 500 GB i 9,99 euro za 2 TB. Decydując się na płatność co roku, za mniejszy dysk zapłacimy 47,88 euro, a za większy 95,88 euro. Dożywotnia subskrypcja kosztuje odpowiednio 175 euro oraz 350 euro.

pCloud oferuje również podstawową chmurę z 10 GB przestrzeni dyskowej za darmo. Pełną recenzję usługi znajdziecie w naszym artykule Chmura pCloud - jak w szwajcarskim banku.

Więcej informacji na temat pCloud znajdziesz na stronie producenta.

Microsoft OneDrive

Istnieje duża doza prawdopodobieństwa, że na co dzień korzystasz z pakietu biurowego Microsoft Office. Jeżeli tak, to zapewne posiadasz subskrypcję Microsoft 365. To świetna wiadomość, ponieważ oferuje ona dostęp do 1 TB dysku OneDrive, który jest świetnym zamiennikiem dla Zdjęć Google.

Microsoft OneDrive

OneDrive jest zintegrowany z komputerami z systemem operacyjnym Windows oraz smartfonami z Androidem. Nie zabrakło również dedykowanych aplikacji na macOS i iOS oraz wersji webowej.

Chmura od Microsoftu pozwala na dostęp z dowolnego miejsca, automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz łatwe udostępnianie plików. Dodatkowo na dokumentach z pakietu biurowego Office możemy pracować w trybie współpracy - w kilka osób w tym samym czasie.

OneDrive podobnie jak Google pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie biblioteki zdjęć.

Microsoft w swojej usłudze oferuje funkcję magazynu osobistego, który dodatkowo zabezpiecza wybrane przez nas pliki.

Najważniejszą zaletą Microsoft OneDrive jest cena. Wielu konsumentów subskrybuje Microsot 365, ale zapomina, że w pakiecie otrzymują 1 TB dysk OneDrive.

Roczna subskrypcja Microsoft 365 Personal kosztuje 299 zł rocznie. Alternatywnie możemy wykupić dostęp do 100 GB dysku OneDrive za 7,99 zł miesięcznie. Szczegółowe ceny znajdziesz tutaj.

Flickr

Flickr to popularna wśród fotografów usługa do przechowywania zdjęć w sieci. Nie jest to jednak klasyczny dysk sieciowy, który pozwoli nam magazynować również inne pliki. To specjalistyczna usługa z wieloma zaletami. Najważniejszą z nich jest oczywiście cena.

Flickr

Amerykanie oferują dostęp do darmowej wersji Flickr. Pozwala ona na przechowywanie do 1000 plików - zdjęć lub filmów. Niestety darmowa wersja posiada sporo reklam wyświetlanych w całym interfejsie użytkownika.

Jeżeli chcemy przechowywać sporą ilość zdjęć i filmów wideo warto rozważyć zakup płatnego planu Flickr Pro. Możemy zdecydować się na miesięczną subskrypcję za $6,99, płatność raz na kwartał za $18,99 lub płatność roczną za $59,99. W zamian pozbędziemy się reklam i będziemy mogli przechowywać nieograniczoną ilość zdjęć i filmów.

Usługa pozwala również na łatwe udostępnianie zdjęć w sieci oraz znajomym. Flickr oferuje aplikacje na urządzenia mobilne. Na komputerze skorzystamy z wersji webowej.

Więcej informacji o Flickr znajdziesz tutaj.

Dropbox

Dropbox to jedna z najstarszych usług przechowywania danych w chmurze. To także świetna alternatywa dla Zdjęć Google. Jest to niezwykle uniwersalne rozwiązanie z aplikacjami na wszystkie popularne systemy operacyjne. Dodatkowo Dropbox oferuje automatyczną synchronizację danych z urządzeń mobilnych oraz komputerów.

Dropbox

Niestety Dropbox w wersji darmowej jest mocno ograniczony i oferuje jedynie 2 GB przestrzeni dyskowej, a płatne plany są droższe, niż u konkurencji. W zamian otrzymujemy solidne zabezpieczenia oraz gwarancję niezawodnej pracy.

Dropbox pozwala na łatwe udostępnianie zdjęć znajomym z wykorzystaniem linków.

Bazowy plan Dropbox Plus kosztuje 9,99 euro i oferuje 2 TB przestrzeni dyskowej. Dostępny jest również plan rodzinny dla 6 kont za 16,99 euro. Uwaga - wymienione przez nas ceny dotyczą rocznego rozliczania. Miesięczne subskrypcje są jeszcze droższe.

Więcej informacji o Dropbox znajdziesz tutaj.

Apple iCloud

iCloud powinien być naturalnym wyborem dla każdego posiadacza sprzętu od Apple. Usługa iCloud świetnie działa na iPhone, iPad oraz Mac. Chmura posiada oprogramowanie zintegrowane z systemami operacyjnymi Apple. Synchronizacja odbywa się w tle, a konfiguracja sprowadza się do kilku kliknięć.

iCloud

Dysk sieciowy od Apple to poważna konkurencja dla Dysku Google, ale słabo sprawdza się na urządzeniach z Androidem i Windows. Dostęp do naszych plików uzyskamy co prawda z każdego urządzenia, ale do komfortowej pracy potrzebny jest sprzęt Apple.

iCloud jest dosyć tanim dyskiem sieciowym. Za darmo otrzymamy 5 GB przestrzeni dyskowej. Możemy ją rozszerzyć do 50 GB za 3,99 zł miesięcznie, 200 GB za 11,99 zł miesięcznie oraz 2 TB za 39,99 zł miesięcznie. Plany oferujące 200 GB oraz 2 TB przestrzeni dyskowej można współdzielić z członkami rodziny.

Więcej informacji o iCloud znajdziesz tutaj.

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud to dobre miejsce do przechowywania zdjęć dla każdego subskrybenta usług Adobe. Creative Cloud jest bowiem częścią zaawansowanego pakietu Adobe Creative Cloud Photography.

Adobe Creative Cloud

Za 24,59 euro miesięcznie otrzymujemy dostęp do pełnej wersji programów Adobe Photoshop Lightroom, Lightroom Classic oraz Adobe Photoshop na komputery i urządzenia mobilne.

W pakiecie znajduje się również dysk sieciowy pozwalający na przechowywanie zdjęć w chmurze. Adobe informuje, że na 1 TB dysku zapiszemy około 20 tysięcy plików RAW lub 200 tysięcy plików JPEG.

Dostęp do naszych zdjęć uzyskamy z dowolnego urządzenia. Dysk Creative Cloud jest również w pełni zintegrowany z aplikacjami firmy Adobe. Oznacza to, że możemy automatycznie zapisywać nasze projekty z Photoshop lub Lightroom.

Więcej informacji o Adobe Creative Cloud znajdziesz tutaj.

Rozwiązania sprzętowe

Ciekawą alternatywą dla Zdjęć Google może być również jednorazowa inwestycja w prosty dysk sieciowy NAS. Poniżej znajdziesz cztery konstrukcje, które świetnie sprawdzą się jako osobisty magazyn pamięci z dostępem z dowolnego miejsca na ziemi.

Synology DS120j

Synology to firma znana z produkcji urządzeń do magazynowania danych. Produkty tego producenta znajdziemy w największych serwerowniach na całym świecie, ale Synology posiada również sprzęt dla odbiorców indywidualnych.

Synology DS120j

Dysk sieciowy NAS DS120j to jedno z najtańszych urządzeń w portfolio Synology. Za około 500 zł otrzymujemy prosty dysk sieciowy NAS z jedną kieszenią na dysk w rozmiarze 3,5". Nie zabrakło również adaptera na mniejsze dyski w rozmiarze 2,5".

Synology DS120j pracuje pod kontrolą intuicyjnego systemu operacyjnego DiskStation Manager. Dostęp do niego uzyskamy z wykorzystaniem interfejsu webowego lub aplikacji na urządzenia mobilne.

Dysk sieciowy zużywa niespełna 10 W podczas zapisu danych oraz 5 W w spoczynku.

Oprogramowanie Cloud Sync pozwala na synchronizację danych z kontami Dropbox, Google oraz Microsoft. Istnieją również aplikacje na Windows, macOS, Linux, iOS oraz Android.

Synology DS120j sprawdzi się jako prosty dysk NAS do przechowywania naszych zdjęć z usługi Zdjęcia Google. Przy okazji możemy go wykorzystać do automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

WD My Cloud Home

WD Cloud Home to prosty dysk sieciowy zaprojektowany specjalnie z myślą o przechowywaniu zdjęć i filmów. Na rynku znajdziemy trzy wersje z dyskami o pojemności 3 TB, 4 TB oraz 6 TB.

WD Home Cloud

Dysk Cloud Home posiada wbudowane Wi-Fi oraz złącze RJ-45. Oprogramowanie pozwala na automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz przechowywanie plików.

Dostęp do naszych danych uzyskamy z poziomu witryny MyCloud.com lub aplikacji mobilnej My Cloud Home.

O bezpieczeństwo naszych danych dba unikalne hasło oraz kod dostępu do aplikacji mobilnej.

QNAP TS-131K

QNAP TS-131K to przystępny cenowo dysk sieciowy NAS z jedną wnęką na nośnik w rozmiarze 3,5 cala.

QNAP TS-131K

Dzięki dyskowi QNAP TS-131K możemy szybko i wygodnie tworzyć kopie zapasowe naszych plików oraz udostępniać je w sieci.

Na pokładzie znajdziemy czterordzeniowy procesor, który obsługuje system operacyjny QNAP. Dostęp do naszych plików uzyskamy z wykorzystaniem aplikacji QNAP File Station.

Producent przewidział również dedykowaną aplikację mobilną Qfile na Androida i iOS.

NAS firmy QNAP współpracuje z popularnymi chmurami takimi jak, Dropbox czy Dysk Google. Do QNAP TS-131K podłączymy również kamery IP do monitoringu. W zestawie otrzymamy licencje na dwie kamery.

Netgear ReadyNAS 212

Netgear ReadyNAS 212 to NAS zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach domowych. Producent wyposażył swój produkt w dwie zatoki na dyski 3,5 cala. Dzięki temu rozwiązaniu możemy skorzystać z zabezpieczeń RAID, które dodatkowo chronią nasze dane.

Netgear ReadyNAS 212

ReadyNas 212 współpracuje z popularnymi usługami chmurowymi, a dane możemy przeglądać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy jedynie aplikacja mobilna i dostęp do sieci.

Oprogramowanie firmy Netgear w czasie rzeczywistym skanuje pliki zgromadzone na dyskach w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.