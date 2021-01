Darmowe aplikacje i strony z streszczeniami lektur

Uczniowie przygotowują się właśnie do tzw. sezonu poprawkowego, a nadchodzący semestr wiosenno-letni niesie ze sobą m.in. egzaminy ósmoklasistów oraz matury. W przygotowaniu do nich mogą pomóc darmowe strony i aplikacje ze streszczeniami lektur.

Lektury są nieodłącznym elementem edukacji w każdym rozwiniętym kraju, a znajomość literatury jest jednym z czynników mających realny wpływ na nasz rozwój oraz zasób wiadomości. Nie zawsze jednak dzieci i młodzi ludzie mają możliwość zapoznania się z całą listą programową nauczania z języka polskiego. Spowodowane jest to zarówno brakiem czasu, jak i po części dostępnością poszczególnych pozycji. Jednak nawet gdy nie mamy możliwości przeczytania danego dzieła, to powinniśmy znać podstawowe informacje na jej temat.

Zresztą, nawet gdy zapoznamy się z jakimś tytułem, jego szczegóły mogą się w naszej pamięci zacierać i warto je sobie przypomnieć bez konieczności ponownego wertowania wszystkich stron. Szczególnie, gdy w perspektywie mamy test sprawdzający wiedzę z danego zakresu lub egzaminy na zakończenie ósmej klasy i maturalne. Na szczęście, z pomocą przychodzą serwisy i aplikacje ze streszczeniami lektur szkolnych, a najlepiej, gdy są one darmowe. Przygotowaliśmy listę wartych uwagi stron i programów, zawierających opracowania literackie.

Pomoc rządowa

Zanim jednak przejdziemy do streszczeń i opracowań lektur szkolnych, warto zwrócić uwagę także na to, że nawet chcąc zapoznać się z niektórymi pozycjami nie jest to łatwe ze strony finansowej. Oczywiście lektury można znaleźć w bibliotekach szkolnych czy publicznych, jednak w okresie ich omawiania i dużej ilości zainteresowanych mogą wystąpić poważne trudności z ich dostępnością. Natomiast nabycie tak dużej ilości publikacji na własność może stanowić problem i spotkać się z brakiem funduszy.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi strona rządowa lektury.gov.pl, na której mamy całkowicie dostęp do lektur programowych z podziałem na okresy szkolne, a także możliwość darmowego pobrania ich w formie e-booka. Przy każdej pozycji znajdziemy też jej opis, gatunek i rodzaj literacki, epokę, informację na temat pierwszego wydania czy wybrane cytaty.

Serwisy internetowe z darmowymi streszczeniami lektur

Opracowania.pl

Opracowania.pl to jeden z najbogatszych i najciekawszych zbiorów streszczeń wśród serwisów internetowych, a w dodatku jest całkowicie darmowy i nie wymaga obowiązkowego zakładania konta (choć opcja ta jest dostępna dla zainteresowanych). Wśród licznych zasobów strony znajdziemy nie tylko szczegółowe i złożone opracowania poszczególnych publikacji, ale także podręczniki szkolne, artykuły tematyczne, fiszki pomagające w nauce oraz testy sprawdzające nasz poziom wiedzy. Na stronie znajdziemy też materiały do obowiązującej właśnie, nauki zdalnej.

Kulturalna Polska

Kulturalna Polska to kolejna platforma z darmowymi opracowaniami lektur szkolnych. Użytkowanie jej jest bardzo proste, a pozycję możemy wyszukać po tytule czy autorze, ale także po epoce lub motywie literackim. Dużym plusem serwisu jest spora lista opracowań wierszy, łącznie z ich analizą i interpretacją.

Bryk

Bryk.pl to kultowy już serwis dla uczniów poszukujących pomocy z tematu lektur. Poza streszczeniami, znajdziemy tam również przykładowe wypracowania, odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z poszczególnymi pozycjami czy ściągi (ale o tym nie mówimy głośno). Zakres publikacji obejmuje nauczanie podstawowe, średnie oraz studia. Ciekawym dodatkiem jest możliwość rywalizacji z innymi użytkownikami, dzięki porównywaniu wyników przeprowadzonych na stronie testów, a także aktywna wymiana informacji (zadawanie pytań użytkownikom i udzielanie odpowiedzi na takowe).

Streszczenie

Streszczenie.com.pl to serwis z darmowym dostępem do streszczeń lektur zarówno w podstawowej formie (tzn. do przeczytania na stronie), jak i w formie PDF-a z możliwością jego pobrania. Poza streszczeniami, na stronie znajdują się także wypracowania oraz biografie autorów. Jednak w celu uzyskania dostępu do wszelkich treści, należy najpierw zarejestrować się i założyć konto.

Darmowe aplikacje z omówieniami lektur

Omnibus

Omnibus - opracowania, testy, fiszki, streszczenia to złożona i bezpłatna aplikacja. W jej zasobach znajdziemy opracowania lektur i zagadnień szkolnych, fiszki edukacyjne oraz testy wiedzy. Co więcej, mamy możliwość tworzenia własnych fiszek i sprawdzianów, a także własnych notatek, które możemy „podczepiać” do konkretnych pozycji. Program obejmuje publikacje omawiane w szkole podstawowej oraz w liceum, a system uczenia, oparty na zdobywaniu odznak i diamentów w aplikacji zdecydowanie uatrakcyjnia posługiwanie się nią. Dodatkowo, Omnibus daje możliwość wspólnej nauki z kolegą lub pomagającym w procesie rodzicem.

Lekturowo

Lekturowo to aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem Android, którą pobierzemy za darmo w sklepie Google Play. Obejmuje ona lektury z zakresu liceum, oferując szczegółowe i dobrze przygotowane streszczenia, a także opracowania epok i gatunków literackich, opisy bohaterów, a nawet plany zdarzeń. Program jest wygodny, przejrzysty i wysoko oceniany przez dotychczasowych użytkowników.

Streszczenia lektur

Posiadacze urządzeń mobilnych mogą skorzystać z aplikacji Streszczenia lektur. Program jest dostępny m.in. w sklepie Google Play za darmo (płatna jest jedynie możliwość dodatkowego dostępu do bazy lektur w trybie offline) i zawiera opracowania podstawowych lektur szkolnych. Minusem jest ograniczona ilość tytułów oraz brak aktualizacji bazy od 2012 roku. Jeśli jednak potrzebujemy opracowania jednej ze stałych lektur (np. Balladyna, Hamlet, Lalka czy Krzyżacy) i znajduje się ona na liście aplikacji, to warto skorzystać z tej właśnie opcji, która jest bardzo intuicyjna i wygodna w obsłudze.

