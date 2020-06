Darmowe audiobooki - skąd legalnie pobierać audiobooki za darmo?

Audiobooki, czyli książki w formie dźwiękowej, cieszą się ogromną popularnością i coraz częściej możemy trafić na tego rodzaju pliki w sieci - i to całkiem za darmo. Poniżej prezentujemy strony, na których będziecie mogli legalnie pobrać wybrane książki w formie audiobooków.

Spis treści

Audiobooki to świetna alternatywa zarówno dla tradycyjnych książek, jak i e-booków. Pliki dźwiękowe możemy odtwarzać podczas spacerowania, sprzątania, podróży samochodem lub autobusem czy po prostu wtedy, kiedy nie chcemy męczyć naszego wzroku i potrzebujemy odprężenia. Wbrew pozorom taka forma rozrywki potrafi sporo kosztować, dlatego postanowiliśmy przedstawić wam kilka legalnych źródeł, gdzie znajdziecie wybrane książki całkowicie za darmo i będziecie mogli je pobrać na urządzenia mobilne, aby móc odtwarzać audiobooki w dowolnym miejscu.

Wolne Lektury

Wolne Lektury to internetowa biblioteka e-booków i audiobooków, w której znajdziemy wiele ciekawych tytułów zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Dostępne są tam przede wszystkim lektury szkolne, co z pewnością przyda się wszystkim uczniom. Pliki tekstowe możemy pobrać w dowolnym formacie na urządzenie mobilne, natomiast książki do słuchania są od niedawna udostępniane na YouTube.

Link do kanału: Wolne Lektury

Bajkowy Tata

Tutaj znajdziemy audiobooki dla najmłodszych, które są dostępne całkowicie za darmo bez konieczności rejestracji. Znajdziemy tam różnego rodzaju bajki, wierszyki czy nawet audiobooki do nauki języka angielskiego.

Link do strony: Bajkowy Tata

KSIĘGARNIE INTERNETOWE

Warto zaglądać także na strony internetowych księgarni, gdzie możemy znaleźć różnego rodzaju oferty i darmowy dostęp do audiobooków. Wystarczy zajrzeć do zakładki darmowe i wybrać tytuł, który nas interesuje. Jedyną "ceną" za bezpłatne pobranie pliku jest rejestracja na stronie księgarni.

KANAŁY NA YOUTUBE

Największym źródłem darmowych audiobooków staje się w tym momencie YouTube. Znajdziemy sporo kanałów, gdzie pojawiają się znane utwory czytane przez lektorów czy aktorów i aktorki. Przedstawiamy listę niektórych z nich.

Wolne Lektury

Kanał, o którym pisaliśmy powyżej.

Audioteka

To jeden z najpopularniejszych kanałów, gdzie znajdziemy wiele interesujących tytułów. Za darmo możemy przesłuchać takie książki jak "Gra o tron", "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk czy najważniejsze powieści XX wieku.

Darmowe Audiobooki Lektury

Jak sama nazwa wskazuje znajdziemy tutaj przede wszystkim lektury szkolne, które w całości są do przesłuchania za darmo.

Bajkowisko

Audiobooki dla najmłodszych.

Jeśli interesuje was temat darmowych e-booków zapraszamy TUTAJ.