Darmowe ebooki - skąd legalnie pobierać e-książki za darmo?

Kupiłeś czytnik ebooków, ale nie wiesz skąd czerpać darmowe książki? Istnieje wiele legalnych źródeł, z których możesz je pobrać. Przedstawiamy kilka z nich.

Czytnik e-booków, to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie, które zapewnia komfortową lekturę w każdych warunkach. Aby dowiedzieć się, jaki czytnik najlepiej wybrać, zajrzyjcie tutaj.

Oprócz wygody czytania, to także możliwość przechowywania w jednym miejscu tysiąca książek, które na bieżąco możemy pobierać bez konieczności wychodzenia z domu do biblioteki czy księgarni. Istnieje wiele legalnych źródeł, które nam to umożliwią. Poniżej przedstawiamy skąd najlepiej pobierać e-książki za darmo.

Wolne Lektury

Wolne Lektury to jedna z najpopularniejszych stron z darmowymi książkami do pobrania. Znajdziemy tam przede wszystkim teksty w domenie publicznej, do których prawa autorskie już wygasły. Bez problemu będziemy mogli przeczytać większość szkolnych lektur czy tzw. klasyków światowej literatury. Książki możemy wyszukiwać zarówno według autorów czy gatunków, jak i według motywów przewodnich oraz epok. To świetne rozwiązanie dla wszystkich uczniów, którzy od teraz nie muszą martwić się o brak egzemplarzy danej lektury w bibliotece. Projekt prowadzony jest przez fundację Nowoczesna Polska, która umożliwia pobieranie książek w różnych formatach (m.in. PDF, EPUB. MOBI) na czytniki, telefon lub komputer całkiem za darmo.

Bookini.pl

Bookini.pl to kolejne miejsce z tekstami z domeny publicznej. Znajdują się tam przede wszystkim popularne dzieła literatury polskiej i światowej, które udostępnione są za darmo. Na podstawie zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej skonwertowanych zostało około 2700 książek. Aby pobrać wybraną książkę wymagana jest rejestracja - wystarczy jedynie podać adres e-mail oraz hasło, aby móc pobrać darmowy e-book. Należy zaznaczyć, że format pobieranych plików to PRC, czyli starsza wersja MOBI - na czytniku Kindle zostaną one odczytane bez problemu. Jednak jeśli chcemy przerobić je na inny format, np. ePub, zostaniemy poinformowani, że są one zaszyfrowane. W tej sytuacji możemy skorzystać z wtyczki do usuwania DRM.

Chmura Czytania

Aby skorzystać z darmowych e-booków warto zajrzeć na witrynę Chmura Czytania, gdzie znajdziemy wiele ciekawych tytułów książek różnej kategorii - proza, poezja oraz eseistyka autorów polskich oraz zagranicznych. Wśród udostępnionych zasobów znajdują się również wybrane dzieła w oryginalnych wersjach językowych. Strona powstała dzięki Fundacji Festina Lente, która umożliwia pobieranie e-booków w różnych formatach na wybrane urządzenia. W zależności od wybranej książki możemy ściągnąć pliki m.in. w formatach MOBI, ePub, a czasami także MP3.

Ebooks43.pl

Na stronie Ebooks43.pl także pojawia się wiele interesujących książek udostępnionych za darmo. Często ukazują się tutaj tytuły, których nie znajdziemy nigdzie indziej - głównie są to różnego rodzaju wywiady, felietony czy eseje. Większość książek jest do pobrania w trzech formatach: PDF, ePub, MOBI. Niestety zasób tytułów na tej stronie nie jest jeszcze obszernie rozbudowany, a aby pobrać darmową książkę należy podać swój adres e-mail, co z kolei wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera serwisu BooksOn.pl, z ofertami zakupu książek papierowych.

FantastykaPolska.pl

Fani literatury fantastycznej mogą skorzystać z pokaźnych zasobów serwisu FantastykaPolska.pl - jak sama nazwa wskazuje znajdziemy tam jedynie tytuły polskich autorów. To strona założona przez prywatną osobę, która postanowiła podzielić się z zebranymi zbiorami. Aby uzyskać dostęp do wybranych e-booków musimy zarejestrować się na stronie podając jedynie nazwę użytkownika oraz adres e-mail.

Gutenberg

Jeśli chcecie poćwiczyć języki obce, czytając dzieła klasyków (i nie tylko) warto zajrzeć na witrynę Gutenberg. Sama strona może nie wygląda zbyt przejrzyście i jest dosyć archaiczna, ale jeśli zależy nam na dotarciu do oryginalnych tekstów i trudno dostępnych tytułów warto skorzystać z wyszukiwarki. Książki zazwyczaj są dostępne w wielu różnych formatach. Oprócz e-booków znajdziemy tam także audiobooki w różnych wersjach językowych. Zanim pobierzemy książkę możemy przejrzeć ją (a nawet przeczytać w całości) bezpośrednio przez stronę internetową.

Dostęp do bezpłatnych e-booków oferuje również wiele księgarni internetowych. Przedstawiamy kilka wybranych witryn, gdzie będziecie mogli pobrać ciekawe tytuły całkiem za darmo. W większości przypadków, aby móc pobrać wybraną książkę konieczna jest rejestracja na stronie księgarni.

Jeśli interesują was anglojęzyczne źródła darmowych książek warto zajrzeć na stronę legalnakultura.pl, gdzie znajdziecie linki do różnego rodzaju witryn z darmowymi cyfrowymi zasobami.