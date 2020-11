Darmowe gry i portale edukacyjne dla dzieci

Jak połączyć naukę i dobrą zabawę? Na przykład za pomocą gier edukacyjnych, a jeszcze lepiej, gdy są one bezpłatne. Podpowiadamy, jakie darmowe gry pomogą w rozwoju maluchów i jednocześnie zapewnią im frajdę.

Spis treści

Rodzice często obawiają się gier komputerowych. Spowodowane jest to zazwyczaj niedostateczną wiedzą na temat tego rodzaju rozrywek oraz rozpowszechnianiem kłamliwych stereotypów. Oczywiście, zawsze należy trzymać pieczę nad tym w co dzieci grają i co robią za pośrednictwem sieci, ale nie oznacza to, że gry są złe. Prawda jest taka, że odpowiednio dobrane produkcje nie tylko nie zaszkodzą naszym pociechom, ale wręcz mogą wspomóc ich edukację. Co więcej, wiele z nich jest dostępnych za darmo. Podpowiadamy kila ciekawych pozycji, które pomogą w edukacji dzieci i młodzieży.

Gry edukacyjne

Wbrew pozorom, nie tak łatwo o darmową grę edukacyjną na urządzenia stacjonarne i laptopy. Trzeba czasami przekopać się przez wiele stron i podpowiedzi, aby znaleźć jakiś sensowny tytuł. Mamy jednak dla was kilka sugestii:

Poznajecie tego Pana?

Godność, wolność i niepodległość

Godność, wolność i niepodległość to produkcja przeglądarkowa (tzn. nie wymaga pobrania, ani instalacji, wystarczy wpisać odpowiednią frazę w naszej przeglądarce i kliknąć w link). Za jej powstanie odpowiada studio Great Interactive, specjalizujące się w wykorzystywaniu mechanizmów gier w innych dziedzinach. Tytuł powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, które na ten cel przeznaczyło prawie dwa miliony złotych.

Gra polega jest podzielona na kilka misji, posegregowanych według sugerowanego wieku odbiorcy. Mamy więc kategorie: Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3 , Szkoła podstawowa klasy 4-8 oraz Szkoła ponadpodstawowa. W trakcie wykonywania zadań, dziecko poznaje bliżej historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz najważniejsze postacie, które się do tego przyczyniły.

Ciekawe, gdzie to może być?

GeoGuessr

GeoGuessr to jedna z ciekawszych propozycji, dotyczących geografii. Produkcja jest w innowacyjny sposób oparta na mapach Google, a rozgrywka polega na tym, że w zależności od ustawień i wyborów, za sprawą Google Maps trafiamy w bliżej nieokreślone miejsce. Naszym zadaniem jest uważne rozejrzenie się po otaczającym nas obszarze i rozpoznanie tego, gdzie się znajdujemy lub z jakim istotnym miejscem mamy do czynienia (np. historyczna budowla lub monument przyrody).

Jest to dobra pozycja do podszlifowania swojej znajomości świata i geografii, a dzięki dodatkowym informacjom, również poszerzenie wiedzy ogólnej. Dobry pomysł na wspólną zabawę rodziców i dzieci.

Dla ciekawych historii i nie tylko

Poszukiwacze zaginionej Warszawy

To kolejna gra o podłożu historycznym, jednak tym razem fabuła jest ściśle skupiona na jednym, wyjątkowym mieście. Poszukiwacze zaginionej Warszawy to ciekawa gra przygodowa, której głównym bohaterem jest agent Instytutu Podróży międzyczasowych, który wyrusza z roku 2079, aby zmienić historyczne losy naszej stolicy – Warszawy.

W trakcie rozgrywki gracz pozna nie tylko przeszłość miasta w pięciu różnych okresach - w 1899, 1938, 1950, 1983 i 2008 roku, ale również dowie się m.in. jakie były wtedy przedmioty codziennego użytku i jak one funkcjonowały. Dodatkowo, w produkcji wykorzystano autentyczne zdjęcia stolicy. W finansowaniu projektu partycypował Urząd Miasta St. Warszawy.

Portale edukacyjne dla dzieci

Biorąc po uwagę mnogość wyboru i liczne podobieństwa pomiędzy poszczególnymi produkcjami, ciężko jest niestety wskazać konkretne tytuły edukacyjnych gier online dla najmłodszych. Najczęściej, całe grupy tego typu zabaw, wraz z podziałami na kategorie, dostępne są na konkretnych portalach i stronach internetowych im poświęconych. Niektóre z nich tworzone są przez wykwalifikowanych ekspertów i wspierane przez instytucje państwowe oraz jednostki oświatowe. Do ciekawszych przykładów można zaliczyć:

Do wyboru, do koloru

Matematyczne ZOO

Portal Matematyczne ZOO skierowany jest dla uczniów zerówek i wszystkich klas podstawowych. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy tam zadania i łamigłówki matematyczne. Poruszanie się po stronie jest bardzo klarowne, a znajdujące się na niej gry są ciekawe i zajmujące, a do tego pomagają realizować wymagania programu matematyki z poszczególnych klas. Doskonała pomoc w nauce dla dzieci mających problem z królową nauk, tym bardziej, że na stronie znajdziemy także testy weryfikujące zdobytą wiedzę.

Wszystkie gry w Matematycznym ZOO są darmowe, a jedyna płatna opcja dotyczy pozbycia się wyświetlanych reklam.

A dokąd tupta jeż?

PisuPisu

PisuPisu to portal mający na celu rozwijanie pisowni, ortografii i znajomości słów, więc jest on skoncentrowany stricte na nauce języka polskiego. Gry podzielone są zarówno pod względem wieku (od przedszkola do końca szkoły podstawowej), jak i rodzaju zadań. Znajdziemy tam gry uczące m.in. kolorów, literek i kształtów w przypadku najmłodszych, jak i zabawy słowne, gramatyczne, obrazkowe, a nawet na sprawne posługiwanie się klawiaturą. To jednak nie wszystko, poszczególne zadania obejmują także tematykę lektur, czytanie ze zrozumieniem czy znajomość form literackich.

Cały program edukacyjny, znajdujący się na stronie jest dostępny za darmo. Możemy jednak zakupić abonament, który usuwa pojawiające się reklamy oraz umożliwia zapisywanie postępów w zadaniach.