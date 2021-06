Darmowe gry na Nintendo Switch. W co zagrać w 2021 roku

Tak jak w przypadku każdej konsoli, na Nintendo Switch także znajdziemy sporo ciekawych i darmowych gier. Przedstawiamy 10, naszym zdaniem, najlepszych produkcji tego typu.

Nintendo, tak samo jak wszystkie inne platformy, oferuje graczom spory zestaw darmowych gier. Nie zawsze trzeba wydawać spore sumy, żeby świetnie się bawić. Przedstawiamy najlepsze, naszym zdaniem, darmowe gry dostępne na konsoli Nintendo Switch.

Fortnite

Fortnite od Epic Games to absolutny fenomen. Jest to jedna z najpopularniejszych gier na świecie i nie zapowiada się, aby twórcy chcieli w najbliższym czasie osiąść na laurach. Fortnite jest definicją tego, czym powinien być battle royale. Wraz z kilkudziesięcioma innymi graczami wyskakujemy z lecącego busa i trafiamy na wyspę. Tutaj rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Kiedy już znajdziemy się na powierzchni, szukamy broni oraz innego wyposażenia, które pomoże nam w walce o zwycięstwo. Z innymi graczami możemy zmierzyć się w pojedynkę, lub w drużynie z innymi osobami (do wyboru są dwu, trzy oraz czteroosobowe teamy). Poza podstawowym trybem, Fortnite jest także miejscem spotkań oraz wydarzeń, takich jak koncerty, premiery płyt czy pokazy filmowe. Epic Games stale chce zaskakiwać graczy i możemy mieć pewność, że twórcy jeszcze nie raz to zrobią.

Brawlhalla

Brawlhalla to połączenie platformówki i bijatyki. Gra jest przeznaczona dla maksymalnie 8 graczy online lub lokalnie. Możemy wybrać jeden z kilku trybów (1v1, 2v2 oraz free-for-all dla 4 lub 8 graczy). Co ważne, w Brawlhalla możemy grać ze znajomymi, którzy nie posiadają Nintendo Switch. Gra obsługuje cross-play, obejmujący wszystkie platformy (PS4, Xbox One, PC, Android, iOS). Do wyboru mamy kilkudziesięciu bohaterów, którzy zostali stworzeni na podstawie popularnych postaci z książek, kreskówek oraz komiksów. Na zróżnicowanych arenach będziemy walczyć ze sobą, wykorzystując własne zdolności oraz indywidualne cechy danego bohatera.

Rocket League

Rocket League to kolejna bardzo popularna gra, która trafiła na Nintendo Switch. Zasady gry są bardzo proste. Mamy piłkę, mamy bramki i mamy samochody. Tak, mecze rozgrywane są na arenie, na której sterujemy pojazdami z silnikami rakietowymi i naszym zadaniem jest strzelenie gola przeciwnikowi. Możemy grać sami lub w maksymalnie czteroosobowych drużynach. Rywalizować możemy z innymi ludźmi w sieci, lub ze znajomymi lokalnie, na podzielonym ekranie.

Fallout Shelter

Fallout Shelter to symulacja postnuklearnego bunkra. Zadaniem gracza jest stworzenie oraz zadbanie o społeczność zamieszkującą kryptę. Musimy troszczyć się o zapasy pożywienia, wody oraz środków leczniczych (tzw. steampaki). Mieszkańcy mają swoje określone role oraz specjalizacje, i musimy ich delegować do odpowiednich zadań. Wraz z rozwojem gry, na przestrzeni lat twórcy mocno rozwinęli tytuł, z każdą aktualizacją dodając do niego nowe elementy.

Warframe

Warframe to kolejna w tym zestawieniu gra sieciowa. Gracz wciela się w postać wojownika, który przemierza kosmos wykonując zadania i walcząc z kolejnymi hordami przeciwników. Do tego celu używa broni palnej i białej. Wraz z rozwojem postaci (a ich jest sporo do wyboru, kolejne odblokujemy wraz z postępami w grze) możemy ulepszać także swój ekwipunek. Poczynania kosmicznego ninja pokazane są z perspektywy trzeciej osoby.

Tetris 99

Battle royale w świecie Tetrisa? To możliwe. Mamy tutaj do czynienia ze standardowym podejściem do popularnej układanki, jednak twórcy wprowadzili element rywalizacji na żywo. Będziemy tutaj walczyć z czasem oraz innymi graczami. Razem z nami do układania klocków przystępuje 100 osób, a naszym celem jest jak najdłuższe utrzymanie się w rozgrywce. O ile standardowy Tetris był w stanie przyciągnąć graczy na długie godziny przed ekrany, tak walka na żywo z innymi ludźmi może w tym tylko pomóc. Gra do działania wymaga wykupionego abonamentu Nintendo Online.

Gems of War

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy podczas układania kolorowych kryształków nie powiedział "jeszcze jedna runda". W przypadku Gems of War mamy do czynienia z grą układankową, gdzie twórcy oddają nam do dyspozycji planszę 8 na 8 oraz kryształy w 6 różnych kolorach. Musimy ułożyć 3 takie same w linii, aby zdobywać nowe umiejętności, zaklęcia oraz bronie dla naszej drużyny. Gems of War zawiera w sobie dużo elementów RPG, ponieważ naszym głównym zadaniem jest podbój krainy Krystara. Po drodze będziemy zbierać surowce, tworzyć nowe armie oraz toczyć bitwy z wrogimi armiami. Gra jest dostępna w trybie single oraz multiplayer.

Pokémon Cafe Mix

Pokémon Cafe Mix to idealny tytuł dla wszystkich fanów uniwersum. W grze zostajemy właścicielami kawiarni, gdzie przy pomocy Eeveee będziemy obsługiwać inne Pokemony. Musimy przygotowywać różne dania oraz napoje, rozgrywając w tym celu prostą minigierkę polegającą na łączeniu ze sobą różnych ikon. Wraz z rozwojem gry, będziemy mogli tworzyć coraz lepsze przysmaki dla naszych gości.

Paladins: Champions of the Realm

Paladins: Champions of the Realm to strzelanka, która garściami czerpie z klimatu fantasy. Wchodzimy tutaj w rolę bohatera, który wraz z członkami swojej drużyny musi stawić czoła przeciwnikom. Każdy z czempionów charakteryzuje się odmiennym stylem walki oraz zdolnościami specjalnymi. Paladins: Champions of the Realm oferuje kilka trybów rozgrywki: klasyczny deathmatch, transportowanie oraz obrona (przeciwna drużyna atakuje) skrzyń z zaopatrzeniem czy przejmowanie punktów orientacyjnych. Gra jest dynamiczna, a kolorowa grafika bardzo cieszy oko.

DC Universe Online

DC Universe Online to gra MMO, która przenosi nas do świata znanego z uniwersum DC. Na samym początku, kiedy tworzymy postać musimy zdecydować, czy chcemy grać superbohaterem, czy wcielić się w rolę czarnego charakteru. Podczas rozgrywki spotkamy słynne postaci znane z komiksów, odwiedzimy Gotham czy Metropolis oraz będziemy wykonywać zlecone nam zadania.