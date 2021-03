Darmowe gry na PS4 i PS5 już dostępne, w tym m.in. Abzu i Subnautica

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, posiadacze konsol Sony mogą dzisiaj pobrać za darmo aż 9 gier, w tym m.in. Abzu, Enter the Gungeon czy Subnautica.

Już przed tygodniem Sony zapowiedziało, że w ramach akcji Play at Home 2021 wszyscy posiadacze konsol Sony (zarówno PS4, jak i PS5) będą mogli dodać do swojej biblioteki gier aż 9 nowych pozycji.

Właśnie nadszedł ten moment i już możecie pobierać następujące pozycje:

Abzû (PS4, PS5)

Enter the Gungeon (PS4, PS5)

Rez Infinite (PS4, PS5)

Subnautica (PS4, PS5)

The Witness (PS4, PS5)

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

Powyższe tytuły będą dostępne za darmo do 22 kwietnia. Przypominamy również, że już 20 kwietnia, bez żadnych dodatkowych opłat, otrzymamy również Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Jeśli wciąż mało wam darmowych gier, to do 31 marca możecie pobrać Ratchet & Clank. Co więcej, posiadacze abonamentu PS Plus mogą obecnie dodatkowo dostać:

Final Fantasy VII Remake

Remnant: From the Ashes

Farpoint

Maquette

Jak widać Sony nie próżnuje i regularnie zasypuje nas darmowymi pozycjami. Już niebawem powyższa lista może wzbogacić się o kolejne gry, która zostaną udostępnione w ramach kwietniowego PS Plus.

Zobacz również: AC Valhalla otrzyma najbardziej wyczekiwaną przez graczy funkcję