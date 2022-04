Darmowe gry od Epic Games Store. Sprawdź, jak odebrać

Dzisiaj pobierzemy kolejne darmowe gry od Epic Games Store. Sprawdź, na jakie tytuły możemy liczyć.

Tradycyjnie jak w każdy czwartek, dzisiaj od godziny 17:00 będziemy mogli pobrać dwie darmowe gry od Epic Games Store. Tym razem do swoich kont dodamy Just Die Already oraz Paradigm.

Just Die Already

Akcja gry Just Die Already została osadzona w niedalekiej przyszłości. W tym świecie brakuje młodych ludzi, którzy mogliby pracować na utrzymanie starszych osób. W trakcie rozgrywki wcielimy się w postać starszego pana, który chcąc zapewnić sobie miejsce w ekskluzywnym domu opieki, bierze sprawy w swoje ręce. Podczas podróży będziemy wykonywać rozmaite zadania, jednak naszym głównym celem będzie eliminacja pozostałych staruszków. Do tego celu wykorzystamy szeroki wachlarz arsenału, który składa się z pistoletów, karabinów, plecaków odrzutowych, pałek i wszystkiego innego co możemy sobie tylko wyobrazić.

Zobacz również:

Paradigm

Paradigm to gra przygodowa, której akcja została osadzona w niedalekiej przyszłości. Trafimy do surrealistycznego świata o nazwie Krusz. Jest to typowy przedstawiciel gier w stylu point'n'click z przełomu lat 80 i 90-tych.

Przypominamy, że dziś do 17:00 możemy za darmo odebrać Amnestia: Rebirth oraz Riverbond.

