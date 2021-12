Darmowe gry od Epic Games Store. Świetny horror w ofercie

Już dziś od godziny 17:00 będziemy mogli za darmo odebrać dwie gry z Epic Games Store.

Już dzisiaj od godziny 17:00 w ofercie Epic Games Store pojawią się dwie darmowe gry, które będziemy mogli dodać do swojej biblioteki. W tym tygodniu za darmo otrzymamy Dead by Daylight oraz while True: learn(). Gry będziemy mogli pobrać do 9 grudnia.

Dead by Daylight

Dead by Daylight to sieciowa gra akcji, której rozgrywka opiera się na schematach znanych z kultowych horrorów. Grupa młodych ludzi jest atakowana przez psychopatycznego mordercę. Jako gracz wcielamy się w jednego z członków grupy lub w zabójcę. W zależności od tego kim jesteśmy, musimy uciec z obszaru zagrożenia lub dopaść i zamordować jak największą liczbę osób. W drodze do celu możemy korzystać z elementów otoczenia oraz specjalnych mocy (zabójca).

while True: learn()

while True: learn() to niezależna gra, w której wcielamy się w programistę. Naszym zadaniem jest stworzenie technologii uczenia maszynowego. Jest to połączenie symulatora oraz gry logicznej.

Przypominamy, że dzisiaj do 17:00 możemy za darmo odebrać Antstream – Epic Welcome Pack oraz theHunter: Call of the Wild.

