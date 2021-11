Darmowe gry od Epic Games Store już dziś do odebrania

Już dziś, od godziny 17:00 będziemy mogli pobrać darmowe gry w Epic Games Store.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, dzisiaj od 17:00 będziemy mogli dodać do swojej biblioteki kolejne darmowe gry z Epic Games Store. W tym tygodniu zostały przygotowane dla nas dwa tytuły, Antstream - Epic Welcome Pack oraz theHunter: Call of the Wild. Dodane gry już na zawsze będą przypisane do naszej biblioteki. Oferty będą ważne do 2 grudnia.

theHunter: Call of the Wild to gra myśliwska. Trafimy tutaj do realistycznego, otwartego świata. Na łowy będziemy mogli wyruszyć samotnie w kampanii dla jednego gracza lub w kooperacji, wraz ze znajomymi.

Zobacz również:

Poza grą myśliwską otrzymamy Antstream - Epic Welcome Pack. Dzięki temu pakietowy zdobędziemy 1090 darmowych gems. Jest to wirtualna waluta do wykorzystania w Antstream. Umożliwia odblokowanie trudniejszych wyzwań oraz turowych gier PvP.

Przypominamy, że dzisiaj do 17:00 przez cały czas za darmo możemy odebrać także Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION oraz Never Alone (Kisima Ingitchuna).

Zobacz także: Forza Horizon 5 - wszystko, co chciałbyś wiedzieć o grze