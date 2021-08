Darmowe gry z sierpniowego PS Plus już dostępne na PS4 i PS5

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do usługi PlayStation Plus trafiły dzisiaj trzy darmowe gry na PlayStation 4 i PS5.

fot. Sony

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło darmowe gry, które do odebrania będą mieć posiadacze abonamentu PS Plus w sierpniu. Zgodnie z zapowiedzią, produkcje te są już dostępne do pobrania. Tym razem otrzymaliśmy następujące tytuły:

Hunter’s Arena: Legends - połączenie gry RPG akcji i battle royale.

- połączenie gry RPG akcji i battle royale. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - najnowsza odsłona serii trzecioosobowych strzelanek od studia PopCap, niestety nie jest już oficjalnie wspierana i nie otrzymuje nowej zawartości.

- najnowsza odsłona serii trzecioosobowych strzelanek od studia PopCap, niestety nie jest już oficjalnie wspierana i nie otrzymuje nowej zawartości. Tennis World Tour 2 - symulacja tenisa, w której możemy wcielić się w najlepszych zawodników na świecie bądź stworzyć własnego awatara i piąć się po szczeblach kariery.

Powyższe gry będą dostępne do pobrania dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus do 6 września.

