Darmowe konta Spotify mogą odtwarzać na głośnikach Amazon Alexa, Bose i Sonos

Spotify umożliwiło użytkownikom bezpłatnej wersji Free swojego portalu odtwarzanie muzyki na smart głośnikach.

Strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfona do innych urządzeń takich, jak auta, zestawy kina domowego oraz inteligentnych głośników to świetne i wygodne rozwiązanie. W dobie smartfonów bez gniazda słuchawkowego Jack jest ono bardzo przydatne. Do tej pory Spotify pozwalało użytkownikom na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z głośników Amazon Alexa, Bose lub Sonos jedynie w przypadku posiadania planu Premium, Family lub Student Premium. Dobrą wiadomością jest informacja, że Spotify oficjalnie pozwoliło na streaming muzyki do inteligentnych głośników również użytkownikom bezpłatnej wersji portalu.

Według Spotify, "Darmowi użytkownicy na całym świecie mogą również skonfigurować Spotify Connect ze swoimi głośnikami Sonos bezpośrednio z aplikacji Spotify. Spotify Connect współpracuje ze wszystkimi głośnikami Sonos, w tym z nowym Sonos Move, trwałym, zasilanym bateryjnie inteligentnym głośnikiem zapewniającym doskonały dźwięk wewnątrz, na zewnątrz i w podróży".

Oznacza to, że użytkownicy posiadający darmowe konto Free z reklamami i ograniczoną funkcjonalnością mogą bez problemu przesyłać playlisty takie, jak Odkryj teraz lub Today's Top Hits na inteligentne głośniki z systemem Amazon Alexa lub od firm Bose i Sonos.

Według Spotify "Włączenie Spotify do tych urządzeń jest częścią naszego celu, aby stworzyć prawdziwie bezproblemowe doświadczenie między platformowe dla naszych użytkowników. Odtwarzanie z telefonu, przejście do inteligentnego głośnika, powrót do telefonu, do samochodu - wystarczy stuknięcie lub dźwięk Twojego głosu".

Źródło: ubergizmo.com via newsroom Spotify