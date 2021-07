Darmowe opaski Mi Smart Band 5 w T-Mobile!

Wybierz swój smartfon Xiaomi i zgarnij opaskę Mi Smart w promocji MEGA TYDZIEŃ w T-Mobile.

MEGA TYDZIEŃ to comiesięczna akcja, w ramach której klienci T-Mobile mogą korzystać z atrakcyjnych promocji na sprzęt i akcesoria. Tym razem do każdego zakupionego smartfona Xiaomi dołączana jest modna opaska sportowa Mi Smart Band 5. Wyjątkowa oferta potrwa do 22 lipca tego roku i będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online.

Promocja z opaską sportową w prezencie obejmuje wszystkie modele Xiaomi dostępne w ofercie T-Mobile. W czerwcu trafiły do niej aż trzy kolejne smartfony Xiaomi obsługujące sieć piątej generacji. Oprócz redmi Note 10 5G są to Xiaomi Mi 11i 5G oraz Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Pełną listę urządzeń 5G, jak również więcej informacji o sieci można znaleźć na stronie operatora.

Źródło: materiały prasowe