Darmowe programy do projektowania wnętrz

Dzięki darmowym programom do projektowania wnętrz możecie samodzielnie stworzyć proste wizualizacje całego domu czy wybranych pomieszczeń. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także duża satysfakcja. Przedstawiamy darmowe programy, z których możecie skorzystać na swoich komputerach lub laptopach.

Spis treści

Urządzanie wnętrz to jedna z najprzyjemniejszych części budowy domu - co nie oznacza, że najłatwiejsza. Aby odpowiednio zagospodarować przestrzeń, należy dobrze rozplanować ułożenie poszczególnych mebli oraz sprzętów. Pomocne okazują się przy tym wizualizacje wnętrz, dzięki którym możemy zobrazować swoje pomysły i ujrzeć ostateczny efekt. Zrobienie takiego projektu możemy powierzyć profesjonaliście, który doradzi nam, jakie rozwiązania najlepiej wybrać. Jeśli jednak nie stać nas na taką usługę lub po prostu sami chcemy zaplanować wygląd naszej łazienki, kuchni czy sypialni, możemy skorzystać z darmowych programów do projektowania i aranżacji wnętrz, które znajdziemy w sieci. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Sketchup Make - intuicyjne projektowanie dla każdego

Sketchup Make to bezpłatna wersja popularnego programu do projektowania wnętrz. Jest przeznaczony do niekomercyjnych zastosowań i możemy tworzyć w nim trójwymiarowe modele wnętrz, mebli oraz innych przedmiotów. Zawiera ogromną bibliotekę gotowych produktów, z których możemy korzystać. Znajdują się tam nie tylko modele produktów zaprojektowane na potrzeby programu, ale także wizualizacje prawdziwych mebli i sprzętów, które zostały dokładnie odwzorowane. Posiada również wbudowane szablony do projektowania wnętrz, projektów architektonicznych, urbanistycznych, ogrodów czy scenografii. Oprócz tego, do dyspozycji mamy liczne narzędzia - linie, kształty, łuki, bryły, możliwość ręcznego rysowania - które umożliwiają zbudowanie niemal wszystkiego od podstaw.

Program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze - nadaje się zarówno dla osób, które po raz pierwszy planują samodzielnie tworzyć projekty, jak i dla bardziej zaawansowanych twórców. Wersja darmowa wiąże się z pewnymi ograniczeniami, m.in. brak możliwości przygotowania zaawansowanej dokumentacji projektowej, wielostronicowego druku oraz obsługa nielicznych formatów. To jednak nie przeszkadza w stworzeniu wizualizacji na własne, prywatne potrzeby.

Możliwości: Rozszerzenie wersji programu za pomocą darmowych wtyczek; tworzenie projektów i modeli od podstaw; dostęp do polskiej wersji językowej; liczne wideoporadniki dostępne w sieci.

Autodesk Homestyler - niezawodne działanie

Autodesk Homestyler to darmowy program do projektowania wnętrz, który nie wymaga instalacji na komputerze czy tablecie - działa z poziomu przeglądarki internetowej. Możemy stworzyć w nim wizualizację nie tylko wybranych pomieszczeń, ale także zaprojektować aranżację całego domu oraz otoczenia wokół niego. Program umożliwia korzystanie z podglądu w rzucie 2D oraz 3D. Posiada rozbudowaną bazę gotowych elementów umeblowania czy sprzętów AGD i RTV oraz szeroką gamę narzędzi, dzięki którym w prosty sposób zrealizujemy swoje pomysły.

Obsługa programu jest bardzo prosta, głównie przez zastosowanie mechanizmu "przeciągnij i upuść". Działanie jest intuicyjne i każdy będzie w stanie szybko opanować podstawowe funkcje. Niestety program nie posiada polskiej wersji językowej. Aby zachować swoje projekty, należy zarejestrować się na stronie producenta.

Możliwości: Działanie online, bez pobierania aplikacji; możliwość zapisania stworzonego projektu na dysku lub w chmurze dzięki bezpłatnemu profilowi online; możliwość "zwiedzania" przygotowanego projektu w czasie rzeczywistym.

Roomstyler - design, styl i inspiracje

Roomstyler to kolejny program do projektowania wnętrz, który dostępny jest za darmo i bez konieczności pobierania na komputer lub tablet. Wizualizację różnego typu pomieszczeń możemy tworzyć za pomocą gotowych szablonów lub narysować własny projekt. W katalogach dostępnych jest wiele modeli mebli, sprzętów oraz faktur, które są uzupełniane. Obok poszczególnych produktów znajdziemy dodatkowe informacje na ich temat. Dokonywane zmiany możemy obserwować na bieżąco w widoku 3D. Program pozwala na zaaranżowanie pojedynczego pomieszczenia i nie jest nastawiony na dokumentację. Służy do tworzenia prostych i szybkich wizualizacji aranżacji wnętrz.

Podobnie jak poprzedni program, Roomstyler działa na zasadzie "przeciągnij i upuść", a aby korzystać ze wszystkich funkcji musimy założyć konto na stronie producenta. Niestety nie jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Możliwości: Działanie online, bez pobierania aplikacji; tutoriale dla początkujących dostępne bezpośrednio na stronie lub na YouTube.

Sweet Home 3D - mądrze zaplanowana przestrzeń

Sweet Home 3D to darmowy program do projektowania wnętrz, który umożliwia aranżację wielu pomieszczeń jednocześnie. Pozwala stworzyć wizualizację całego domu wewnątrz i na zewnątrz - łącznie z możliwością zaprojektowania elewacji. W programie Sweet Home 3D możemy precyzyjnie rozmieścić wszystkie obiekty z uwzględnieniem ich rozmiarów. W ten sposób możemy dokładnie zobrazować nasze wyobrażenie o danej przestrzeni. Istnieje możliwość obejrzenia całego projektu w 3D. Dodatkowe elementy możemy pobierać ze strony producenta.

Program Sweet Home 3D nie należy do najbardziej zaawansowanych, ale pozwala dość realnie zobrazować efekty wizualne danej przestrzeni. Na stronie producenta dostępne są liczne porady i filmiki instruktażowe, które ułatwiają pracę z programem.

Możliwości: Dostępność polskiej wersji językowej; rozbudowa funkcjonalności; możliwość ustawiania mebli na planie 2D z podglądem 3D; drukowanie i eksport dla formatu PDF, bitmapy lub obrazka grafiki wektorowej, animacji i plików 3D.

Roomtodo - zaprojektuj mieszkanie w 3D

Roomtodo to usługa online, która umożliwia projektowanie pomieszczeń i aranżację wnętrz. Możemy skorzystać z darmowej wersji - która będzie wystarczająca do stworzenia szybkiej i prostej wizualizacji - lub wykupić pakiet roczny z konkretnymi rozszerzeniami funkcji. Istnieje możliwość samodzielnego konstruowania pomieszczeń - rysowanie ścian czy pięter oraz funkcja modyfikacji mebli, które dostępne są w katalogach. Oprócz tego możemy decydować o kolorach oraz wzorach ścian, podłóg i sufitów. Istnieje również inteligentny system umieszczania obiektów, który sprawia, że obiekty przyciągają się do ścian i do siebie nawzajem, co ułatwia umieszczanie mebli i dekoracji w wybranych miejscach. Możemy korzystać z różnych trybów widoku - 2D, 3D oraz z widoku spacerowego.

Program jest dosyć świeży i nie jest dostępny w polskiej wersji językowej. Wersję demo można zobaczyć tutaj: roomtodo.com/designer

Możliwości: Możliwość zdefiniowania każdego pomieszczenia na podstawie wcześniej wgranego planu wnętrza; możliwość dodania własnego brulionu kreślenia i dopracowania go w programie;

IKEA Home Planner - prostota projektowania

Źródło: Ikea

IKEA Home Planner to bardzo popularny darmowy program do tworzenia prostych wizualizacji pomieszczeń, głównie kuchni. Oczywiście do wykorzystania mamy asortyment, który jest dostępny w sklepie Ikea. W ten sposób możemy zaplanować przestrzeń, dobierając odpowiednie kształty i rozmiary mebli. Istnieje również możliwość wyceny naszego projektu, co może znacznie ułatwić zakupy w sklepie Ikea. Stworzone projekty możesz zapisywać na naszym profilu lub na komputerze.

Z programu możemy skorzystać online, tworząc swój profil na: kitchenplanner.ikea.com

Możliwości: Możliwość uruchomienia widoku 3D; widoczny koszt poszczególnych produktów oraz końcowa wycena całego projektu; możliwość zapisania listy produktów na komputerze; możliwość natychmiastowego przejścia do internetowej strony Ikea; możliwość zapisania projektu na komputerze jako plik FPF lub bezpośredni wydruk;

Live Interior 3D free - wykorzystaj darmowe możliwości

Live Interior 3D to zaawansowana aplikacja do projektowania domu oraz aranżacji wnętrz, dostępna w darmowej wersji. Z aplikacji możemy korzystać za pomocą myszki lub ekranu dotykowego. Możliwe jest swobodne przełączanie widoku planu projektu pomiędzy wizualizacją 2D oraz 3D. Podobnie, jak inne programy tego typu, Live Interior 3 D posiada katalogi gotowych obiektów oraz wyposażenia, a także spory zasób tekstur i dekoracji. Możemy korzystać z gotowych szablonów pomieszczeń lub narysować wszystko od podstaw.

Z programu mogą korzystać zarówno początkujący projektanci, jak i amatorzy - jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Darmowy program możemy pobrać z tej strony: www.microsoft.com/pl

Możliwości: Obsługa ekranów dotykowych; renderowanie w czasie rzeczywistym; możliwość zmiany oświetlenia i pory dnia na wizualizacji.

pCon.planner - zaawansowane projektowanie wnętrz

pCon.planner to profesjonalny, darmowy program do projektowania wnętrz w celach komercyjnych lub do prywatnego użytku. Pozwala tworzyć szczegółowe plany wnętrz 3D i umożliwia edycję pracy na każdym etapie. Możliwe jest wstawianie modeli CAD w różnych formatach lub pobieranie pasujących modeli z katalogów, udostępnionych przez producentów. Ogromną zaletą tego programu jest możliwość stworzenia fotorealistycznych wizualizacji wnętrz (dzięki wbudowanym silnikom renderującym).

Z programu mogą korzystać zarówno osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z projektowaniem, jak i zaawansowani użytkownicy. Dla początkujących pomocne mogą okazać się anglojęzyczne tutoriale, w których omawiane są podstawowe funkcje programu. Oprócz tego, w największych miastach w Polsce, organizowane są cykliczne szkolenia.