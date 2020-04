Darmowe programy do robienia prezentacji - Jaki wybrać? Jak korzystać?

Prezentacja multimedialna to jedna z najpowszechniejszych form przekazywania treści, wykorzystywana w szkołach, na uczelniach oraz w pracy zawodowej. To duże ułatwienie zarówno dla prowadzącego, jak i jego odbiorców. Aby stworzyć prezentację multimedialną potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. Postanowiliśmy zaprezentować wam kilka darmowych programów, które to umożliwiają.

Spis treści

Korzystanie z materiałów w postaci prezentacji multimedialnych stało się niezwykle popularne i powszechnie wykorzystywane przez uczniów, studentów czy osoby pracujące. To niezastąpiona pomoc podczas wystąpień publicznych (wykłady, referaty, szkolenia, lekcje itp.), a także duże ułatwienie w czasie pracy oraz nauki zdalnej, zarówno dla prowadzącego, jak i odbiorców. Odpowiednio przygotowana prezentacja multimedialna powinna przede wszystkim przykuwać uwagę widzów - dlatego bardzo ważna jest nie tylko treść poszczególnych slajdów, ale także oprawa wizualna projektu. Ciekawie wykonana prezentacja to połowa sukcesu. Warto skorzystać z darmowych narzędzi, pozwalających wam w interesujący sposób przedstawić wszelkie informacje, które chcecie przekazać swoim odbiorcom.

W obecnej sytuacji - kiedy szkoły oraz uczelnie zostały zamknięte, a biurem stało się nasze mieszkanie - wykorzystanie pomocy multimedialnych okazuje się najbardziej trafnym rozwiązaniem. To świetne wsparcie podczas zdalnych lekcji i wykładów oraz duże ułatwienie dla pracowników biurowych i nie tylko. Każdy powinien zapoznać się z tą formą przekazywania treści. Poniżej przedstawiamy darmowe programy do robienia prezentacji, z których możecie skorzystać.

Prezentacje Google

Prezentacje Google to internetowe urządzenie, które umożliwia tworzenie i formatowanie prezentacji oraz współpracę z innymi użytkownikami za pomocą specjalnych narzędzi. Robienie slajdów jest proste i intuicyjne, a swoje pomysły możesz przedstawiać w atrakcyjny sposób, używając różnorodnych motywów, kolorowych czcionek, a także funkcji dodawania animacji i krótkich filmów. Za pomocą aplikacji możesz wstawiać i rozmieszczać tekst w dowolny sposób, dodawać, usuwać i porządkować slajdy oraz tworzyć do nich przejścia. Utworzone pliki oraz foldery możesz udostępniać innym osobom, decydując, czy mogą one wyświetlać, edytować oraz komentować dane elementy. Nad tym samym projektem może współpracować wiele osób. Dodatkowo, aplikacja umożliwia obsługę plików PowerPointa - płatnego programu do tworzenia slajdów. Wszystkie projekty możesz zapisywać i przetrzymywać na Dysku Google.

Aby używać Prezentacji Google wystarczy zalogować się przez swoje konto Gmail i przejść do ekranu głównego prezentacji: slides.google.com. Następnie należy wybrać, w lewym górnym rogu w sekcji "Tworzenie nowej prezentacji", ikonę plusa + (Pusty). W ten sposób zostanie utworzona i otwarta nowa prezentacja. Dalsze działania zależą już od tematyki projektu oraz twoich pomysłów. Za pomocą prostych narzędzi możesz stworzyć interesujący pokaz slajdów.

Możliwości: Tworzenie nowych prezentacji oraz edytowanie już istniejących; udostępnianie prezentacji i edytowanie ich w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami; korzystanie z plików także offline; prowadzenie pokazów slajdów podczas rozmów wideo; otwieranie, edytowanie i zapisywanie dokumentów w formacie programu PowerPoint

Tworzenie nowych prezentacji oraz edytowanie już istniejących; udostępnianie prezentacji i edytowanie ich w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami; korzystanie z plików także offline; prowadzenie pokazów slajdów podczas rozmów wideo; otwieranie, edytowanie i zapisywanie dokumentów w formacie programu PowerPoint Systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android

Windows, Linux, MacOS, iOS, Android Licencja: Bezpłatna

Prezi

Źródłó: Prezi/Facebook

Prezi to oprogramowanie, które służy do tworzenia oraz przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie, gdzie umieszczane są teksty, zdjęcia, filmy i inne treści. Aplikacja pozwala na powiększanie i pomniejszanie prezentacji oraz na wyświetlanie i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi jej elementami, w zaprojektowanej przestrzeni (oznaczanej jako 2.5D). Możemy grupować w ramki wszystkie obiekty prezentacji oraz zmieniać ich wielkość i położenie Przechodzenie pomiędzy slajdami działa nieco inaczej niż w standardowych programach do prezentacji - wybierane są odpowiednie ścieżki, które możemy edytować. Całość przypomina bardziej mapę myśli, na którą nałożona zostaje odpowiednia narracja. Wybrane elementy są przybliżane i oddalane za pomocą zoomu, co daje ciekawy efekt wizualny. Możemy skorzystać z gotowych szablonów i dowolnie je formatować. Za pomocą tej aplikacji możemy stworzyć oryginalną i nowoczesną prezentację zarówno w celach edukacyjnych, jak i biznesowych. Pamiętajmy jednak, aby nie przesadzić z ilością efektów, które mogą odwrócić uwagę od treści materiałów i tego, co chcemy przekazać odbiorcy.

Z Prezi możemy korzystać przez przeglądarkę internetową lub za pomocą desktopowej aplikacji. Najpierw jednak należy założyć konto lub zalogować się za pomocą Facebooka lub konta Google. Tworząc prezentacje w darmowej wersji musimy liczyć się z tym, że nasz projekt będzie widoczny również dla innych, nieznanych nam, użytkowników. Po zalogowaniu możemy przejść do wyboru schematu prezentacji oraz motywów lub zdecydować się na własny projekt. Więcej szczegółowych informacji na temat tworzenia projektów znajdziecie na oficjalnym kanale Prezi na You Tube i w filmie poniżej:

Możliwości: Duża ilość gotowych szablonów i schematów; współpraca z Webex, Zoom, MS Teams, Google Hangouts, GoToMeeting; oryginalny, nieszablonowy wygląd prezentacji; udostępnianie efektów pracy oraz pobieranie prezentacji jako PDF

Duża ilość gotowych szablonów i schematów; współpraca z Webex, Zoom, MS Teams, Google Hangouts, GoToMeeting; oryginalny, nieszablonowy wygląd prezentacji; udostępnianie efektów pracy oraz pobieranie prezentacji jako PDF Systemy operacyjne: Aplikacja webowa

Aplikacja webowa Licencja: Bezpłatna w wersji podstawowej; edukacyjna i biznesowa

Canva

Canva to kolejny darmowy program do robienia prezentacji i innych projektów graficznych (m.in. plakaty, ulotki, okładki książek, CV, wizytówki, kalendarze). Tworzenie prezentacji w tym programie jest proste i zrozumiałe, dzięki przejrzystej i czytelnej platformie. Możemy korzystać z gotowych szablonów, które w sporej części są bezpłatne i szybko stworzyć projekt, który wykorzystamy w szkole, na uczelni lub w pracy. Poza standardowymi możliwościami zmiany czcionki, kolorów czy tła, możemy skorzystać z zasobu grafik, które możemy edytować, a także z dodatkowych narzędzi do tworzenia wykresów i tabel. Istnieje również możliwość przesyłania własnych obrazów. Dostęp do projektu prezentacji możemy uzyskać z komputera stacjonarnego, laptopa lub urządzeń mobilnych - po pobraniu bezpłatnej aplikacji z Google Play lub App Store.

Aby skorzystać z programu Canva, należy zarejestrować się na głównej stronie, a następnie wybrać typ projektu, który nas interesuje. Decydując się na zrobienie prezentacji, mamy do wyboru wiele profesjonalnie zaprojektowanych wzorów slajdów. Możemy także dodawać własne zdjęcia lub korzystać z gotowych motywów. Końcowy efekt naszego projektu zależy od wyłącznie od naszej pomysłowości. Pamiętajmy, aby dostosować wygląd i treść prezentacji do tematyki oraz potencjalnych odbiorców. Po zakończeniu edycji możemy zapisać projekt i udostępnić go wybranym osobom.

Możliwości: Darmowe szablony, motywy slajdów i grafiki; szybkie i proste tworzenie slajdów; tworzenie różnego rodzaju projektów; projektowanie i edycja przez innych użytkowników; kompatybilność z programem PowerPoint

Darmowe szablony, motywy slajdów i grafiki; szybkie i proste tworzenie slajdów; tworzenie różnego rodzaju projektów; projektowanie i edycja przez innych użytkowników; kompatybilność z programem PowerPoint Systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android

Windows, Linux, MacOS, iOS, Android Licencja: Bezpłatna w wersji podstawowej

LibreOffice Impress

LibreOffice to popularny wieloplatformowy pakiet oprogramowania biurowego, który składa się kilku programów (podobnie jak Microsoft Office), w tym z programu do robienia prezentacji - Impress. Do dyspozycji mamy wiele narzędzi do rysowania, tworzenia diagramów oraz edycji stylu prezentacji. Na slajdach możemy umieszczać tekst, tabele, rysunki, a także animacje i efekty 2D i 3D, dzięki którym ożywimy całą prezentację i wzbudzimy zainteresowanie odbiorców. LibreOffice Impress oferuje również korzystanie z gotowych wzorów, szablonów oraz efektów, co pozwala szybko i sprawnie stworzyć potrzebny projekt. Wyglądem przypomina znany wszystkim program PowerPoint. Impress posiada przejrzysty i prosty interfejs, a korzystanie z niego nie powinno sprawiać większych problemów.

Aby zrobić prezentację multimedialną w LibreOffice Impress należy pobrać cały pakiet LibreOffice z oficjalnej strony oprogramowania: pl.libreoffice.org/pobieranie. Po kolejnych krokach instalacji i uruchomieniu pakietu, możemy włączyć interesujący nas program. Więcej szczegółów związanych z korzystaniem z LibreOffice Impress znajdziecie tutaj.

Możliwości: Tworzenie prezentacji 3D; obsługa grafiki rastrowej i wektorowej; obsługa formatu stosowanego przez PowerPoint; możliwość otwierania i zapisywania prezentacji .ppt i .pptx.

Tworzenie prezentacji 3D; obsługa grafiki rastrowej i wektorowej; obsługa formatu stosowanego przez PowerPoint; możliwość otwierania i zapisywania prezentacji .ppt i .pptx. Systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS

Windows, Linux, MacOS Licencja: Bezpłatna

WPS Presentation

WPS Presentation to kolejny bezpłatny program do tworzenia prezentacji multimedialnych, będący częścią pakietu biurowego WPS Office. Aplikacja posiada wszystkie niezbędne funkcje oraz narzędzia potrzebne do tworzenia ciekawych i profesjonalnych projektów. Możemy wykorzystywać w prezentacji gotowe grafiki, zdjęcia, ClipArty, trójwymiarowe napisy WordArt, tabelki, wykresy oraz diagramy, a także materiały wideo. Oprócz zaawansowanych animacji i przejść slajdów można wstawić do prezentacji prawie każdy rodzaj pliku multimedialnego.

Aby tworzyć prezentacje w WPS Presentation musimy ściągnąć cały pakiet WPS Office, na wybrane urządzenie. Następnie postępować zgodnie ze wskazówkami producenta. Należy dodać, że poza wersjami na Windows, Linux oraz MacOS posiada też wersje mobilne na platformy Google Android oraz Apple iOS. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach: Office Free, Office Premium, Office Professional - w linku znajdziecie porównanie możliwości każdego pakietu: www.wps.com/office-compare

Możliwości: Kompatybilność z Microsoft PowerPoint; obsługa plików PPT i PPTX; zapisywanie prezentacji do formatów DPS i DPT; kilkaset wzorów prezentacji (Templates); wykresy dostępne tylko w trybie 2D; eksportowanie dokumentów do formatu PDF.

Kompatybilność z Microsoft PowerPoint; obsługa plików PPT i PPTX; zapisywanie prezentacji do formatów DPS i DPT; kilkaset wzorów prezentacji (Templates); wykresy dostępne tylko w trybie 2D; eksportowanie dokumentów do formatu PDF. Systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android

Windows, Linux, MacOS, iOS, Android Licencja: Bezpłatna do zastosowań niekomercyjnych

ActivePresenter

ActivePresenter to narzędzie do tworzenia prezentacji, poradników, screencastów i innych projektów. Program posiada wiele zaawansowanych funkcji, za pomocą których możemy nagrywać wskazany obszar ekranu, przechwytywać obraz z odtwarzanych filmów lub strumieniowych materiałów wideo, importować prezentacje z aplikacji PowerPoint, a także kreować standardowe materiały demonstracyjne z wykorzystaniem slajdów. Możliwe jest także dogrywanie do prezentacji narratora oraz wczytywanie przygotowanego wcześniej podkładu dźwiękowego. Tworzone prezentacje możemy dowolnie edytować i wzbogacać o dodatkowe efekty. ActivePresenter przyda się przede wszystkim podczas robienia różnego rodzaju quizów, gier edukacyjnych, poradników czy szkoleń.

Aby korzystać z narzędzi ActivePresenter możemy pobrać jedną z trzech wersji: Free Edition, Standard Edition, Pro Edition. O różnicach pomiędzy poszczególnymi pakietami można przeczytacie tutaj: atomisystems.com/activepresenter. Natomiast na oficjalnej stronie produktu znajdziemy wszystkie niezbędne informacje, dotyczące obsługi programu.

Możliwości: Otwieranie prezentacji w formatach PPTX, PPTM, PPT oraz PDF; Generowanie plików wyjściowych w formatach MP4, WMV oraz AVI; publikowanie gotowych materiałów w internecie i SCORM Learning Systems;

Otwieranie prezentacji w formatach PPTX, PPTM, PPT oraz PDF; Generowanie plików wyjściowych w formatach MP4, WMV oraz AVI; publikowanie gotowych materiałów w internecie i SCORM Learning Systems; Systemy operacyjne: Windows, MacOS

Windows, MacOS Licencja: Bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

CECHY DOBREJ PREZENTACJI

Pamiętajmy, że sam program do robienia prezentacji multimedialnej nie jest w stanie zagwarantować nam stuprocentowego sukcesu. Wiele zależy od naszych indywidualnych umiejętności i estetyki. Ważna jest nie tylko treść prezentacji, ale także forma. Liczy się nasze wyczucie kompozycji, dobór odpowiednich kolorów, czcionek, typografii - w zależności od tematyki i typu projektu. Dobrze wykonana prezentacja multimedialna powinna: