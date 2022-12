Darmowy VPN od Google nie dla Polaków! No i znowu o nas zapomnieli

Od wielu lat wiele dużych firm technologicznych kontynuuje tradycję ignorowania polskiego rynku. Ostentacyjnie robi to Apple, Google nie jest daleko w tyle. Ta druga firma znowu pokazała, że nie ma zamiaru zmieniać swojego podejścia - przynajmniej na razie.

6 grudnia to bardzo ważny dzień. Po pierwsze, oczywiście, są to Mikołajki, jednak w tym roku jest toteż małe święto dla użytkowników telefonów z Androidem od Google. 6 grudnia Pixele dostały kolejną paczkę nowych funkcjonalności, która wprowadza wiele interesujących nowości do smartfonów Google. Bezsprzecznie jedną z najlepszych i najbardziej wyczekiwanych jest wbudowany w system, darmowy i szyfrowany VPN. Niestety Polacy znów mogą obejść się smakiem.

Darmowy VPN od Google

Od 2020 roku możemy od Google dostać darmową usługę VPN. Oczywiście darmowa jest ona tylko teoretycznie - jest to dodatek do planu Google One, w którym wykupimy 2 TB lub 5 TB miejsca w chmurze Google. Jednakże przy wykupieniu tej usługi, nie mamy żadnych dodatkowych opłat za VPN - jest on darmowy i dostępny dla każdego, kto korzysta z tej funkcjonalności.

Jednakże od dzisiaj wcale nie musimy płacić abonamentu Google One aby dostać dostęp do googlowskiego VPN-u. Wraz z premierą swoich najnowszych flagowców - Pixela 7 oraz Pixela 7 Pro - Google zapowiedziało, że dostaną one dostęp do VPN-u producenta zupełnie za darmo, właściciele musieli tylko poczekać na pełną implementację tej funkcji, w końcu 6 grudnia, wraz z kilkoma innymi możliwościami, została ona udostępniona.

VPN od Google nie dla Polaka

To świetna wiadomość, ale niestety nie dla Polaków. Oczywiście w naszym kraju coraz więcej osób interesuje się telefonami od Google, jednak nadal nie ma ich u nas w oficjalnej sprzedaży,. Oznacza to nie tylko ich zdecydowanie gorszą dostępność, ale także brak dostępu do niektórych flagowych usług Pixeli. Niestety na długiej liście tych niedostępnych możliwości znalazł się także wspomniany VPN. U nas w kraju posiadacze najnowszych flagowców Google'a nie będą mogli go włączyć.

Pokazuje to tylko, że firma nie ma na razie zamiaru zmieniać swojego podejścia do naszego kraju i nie przymierza się do prawdziwego wkroczenia na nasz rynek. A szkoda, bo Pixele to zdecydowanie najlepsze telefony z Androidem - przynajmniej według mnie.

W których krajach działa VPN od Google

Co więcej, lista krajów z dostępnym VPN-em jest całkiem długa. Oto wszystkie miejsca, gdzie dostaniemy Googlowski VPN za darmo: