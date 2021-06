Darmowy Windows 11 - jak to możliwe?

To ogromne zaskoczenia, do Internetu przeciekł dowód, że Windows 11 zostanie udostępniony zupełnie za darmo! Jak go pobrać?

Ogrom plotek i informacji jakie zalewają Internet w związku z zapowiedzią Windows 11 jest oszałamiający. Jeszcze godzinę temu użytkownicy dyskutowali na temat szacowanej ceny systemu, by teraz dowiedzieć się, ze najprawdopodobniej pojawi się bezpłatnie w ramach aktualizacji - podobnie jak było w przypadku Windows 10. Mało tego, nie tylko użytkownicy najnowszego systemu mogą zacierać rączki, firma Microsoft nie pominie także tych urządzeń z Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. Jak to możliwe?

Źródło: Wikipedia

W ciągu ostatnich sześciu lat od kiedy na rynku pojawił się Windows 10, przedstawiciele firmy Microsoft wypuszczają dwie, duże aktualizacje rocznie. Zapewniają one regularne ulepszenie systemu i dostosowywanie go do potrzeb technologicznych zgodnie ze strategią "Windows as a Service". W związku z tym, że 24 czerwca ma zostać ogłoszony Windows 11, istnieje duża szansa, że udostępnią go jako bezpłatne uaktualnienie dla wszystkich systemów Windows - w tym Windows 7, 8 i 8.1. Informacja ta opiera się także na przeciekach, według których w wersji zapoznawczej nowej generacji znaleziono klucze konfiguracyjne umożliwiające automatyczne uaktualnienie do Windows 11 każdego oryginalnego oprogramowania za pomocą Windows Update. Tak, my też przecieramy oczy ze zdumienia. Prawdopodobnie firma Microsoft nie chce zmieniać modelu, na jaki zdecydowała się do tej pory w przypadku Windows 10. Być może wynika to z przyzwyczajenia, a może przedstawiciele chcą zachęcić nas do szybkiego przejścia na kolejną wersję systemu operacyjnego. Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie coś powiedzieć, mamy nadzieję, że jutro dowiemy się więcej szczegółów.

Źrodło: Windows Latest

Oczywiście, plany mogą jeszcze ulec zmianie, a ostateczna wersja nowej generacji systemu Windows może, ale nie musi zawierać bezpłatnej ścieżki uaktualnienia. Jeżeli jednak wszystko zostanie tak jak wskazuje przeciek - byłoby to niesamowitym zaskoczeniem! W takim wypadku, aby zainstalować nowe oprogramowanie wystarczy skorzystać w Windows Update, Media Creation Tool, Update Assistant lub innych dedykowanych do tego programów. Analizę dlaczego nadal bardziej prawdopodobne wydaje się, że za Windows 11 przyjdzie nam zapłacić, możecie przeczytać w naszym artykule, tutaj.

