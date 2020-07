Darmowy dostęp do Amazon Prime Video przez 30 dni - czy warto skorzystać z nowej oferty T-Mobile?

Już dzisiaj rusza nowa promocja zorganizowana wspólnie przez T-Mobile i Amazon Prime Video, dzięki której można zyskać bezpłatny dostęp do tej platformy streamingowej na 30 dni.

Amazon Prime Video to jedna z najbardziej popularnych platform streamingowych z dostępem do wielu ciekawych filmów i seriali, które możemy obejrzeć za darmo dzięki najnowszej promocji sieci komórkowej. Oferta T-Mobile skierowana jest do obecnych i nowych klientów indywidualnych, którzy posiadają abonament komórkowy z taryfą T, internet mobilny z taryfą T-DATA lub internet domowy. Promocję można aktywować od 9 lipca w aplikacji Mój T-Mobile, w serwisie mobilnym MiBOA lub z pomocą konsultanta, wybierając numer infolinii.

Po aktywacji, bezpłatny dostęp do Amazon Prime Video trwa 30 dni. Jeśli klient nie zrezygnuje z danej usługi przed upływem tego okresu, zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejne 30 dni, a jej koszt wyniesie 26 zł miesięcznie. Usługa można zostać wyłączona w dowolnym momencie - wówczas opłata przestanie być naliczana od następnego okresu rozliczeniowego. Szczegóły oferty znajdują się na: www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/amazon-prime

Polecane tytuły na Amazon Prime Video:

"The Grand Tour Presents: Seamen" z Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem i Jamesem May’em,

z Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem i Jamesem May’em, thriller psychologiczny "Homecoming" ,

, serialem science-fiction "Star Trek: Picard" ,

, serial komediowy "Upload" ,

, 8-odcinkowy, opartym na powieści, serial obyczajowy "Little Fires Everywhere" , a także seriale

, a także seriale "Modern Love" ,

, "The Boys" ,

, "Tom Clancy’s Jack Ryan"

"Wspaniała Panią Maisel"

Dekoder MagentaRozrywka Box

Sieć komórkowa T-Mobile oferuje również dekoder MagentaRozrywka Box, który oparty jest na platformie Android TV. W ten sposób możemy zintegrować w jednym miejscu najpopularniejsze aplikacje, z których korzystamy. Oprócz tego, urządzenie umożliwia dostęp do 28 programów naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem anteny DVB-T. Dodatkiem jest także funkcja Chromecast, dzięki której można wyświetlać filmy i zdjęcia bezpośrednio na ekranie telewizora.

Aby rozrywka była jeszcze przyjemniejsza sprawdźcie telewizor Samsung-QLED-Q60T, który przetestowaliśmy.