Darmowy e-book Google wyjaśnia, jak skutecznie zabezpieczyć firmową infrastrukturę

Google udostęppniło w sieci darmowego, liczącego sobie 557 stron e-booka poświęconego utrzymaniu stabilnych, bezpiecznych systemów IT.

W książce Google możemy znaleźć najlepsze praktyki związane z rozpoznawaniem zmian wprowadzonych przez cyberwłamywaczy, a także sposoby na wykrywanie ich obecności i chronienie się przed takimi sytuacjami. Omawiane zagadnienie obejmuje całą wewnętrzną infrastrukturę IT i pokazane jest na przykładach znanych serwisów, jak YouTube. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak poszczególne zespoły inżynierów Google pracują nad ochroną całego ekosystemu - od systemu Android po przeglądarkę Chrome i Gmail. Co prawda tylko kilka firm na świecie może równać się infrastrukturą z Google, jednak warto brać przykład z zaprezentowanych rozwiązań - sprawdzą się w firmie każdej wielkości. Na opracowanie to powinny zwrócić szczególną uwagę osoby odpowiedzialne z firmowe witryny internetowe. E-book zawiera owoce ponad dwudziestoletnich doświadczeń Google na tym polu!

Royal Hansen, wcześniej zajmujący się w Google SRE dla Gmaila, a obecnie odpowiadający za zabezpieczenia, zauważa, że większość firm skupia się na poufności, często zapominając o również ważnej integralności danych. Płyną one z odmiennych obszarów i odpowiadają za nie inne zespoły, w których pracują ludzie o różnych umiejętnościach. Udostępniony e-book ma pomóc w wypracowaniu najlepszych metod koordynacji działań, zapewniając optymalną jakość systemu i aplikacji. Z książki można dowiedzieć się również o porażkach Google, które pozwoliły gigantowi na opracowanie lepszych rozwiązań. Na przykład w 2012 roku miała miejsce nieudana próba wprowadzenia chronionej hasłem sieci Wi-fi w autobusach Google w San Francisco Bay Area.

Książkę można zobaczyć i pobrać na tej stronie. A my dla bezpieczeństwa użytkowników prywatnych polecamy program antywirusowy Bitdefender Internet Security.

Źródło: Zdnet