Darmowy program do obróbki zdjęć - jaki wybrać?

Z darmowych programów do obróbki zdjęć możemy skorzystać online lub pobierając aplikację na komputer czy urządzenie mobilne. W naszym zestawieniu przedstawiamy, czym charakteryzują się poszczególne edytory zdjęć i które warto wybrać.

Spis treści

Myśląc o edycji zdjęć, od razu do głowy przychodzi nam powszechnie znany Photoshop. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na wykupienie dostępu do tego programu. Na szczęście, na rynku istnieje wiele alternatywnych i darmowych aplikacji do obróbki zdjęć, które mogą go zastąpić. Na początek, darmowe programy do obróbki zdjęć powinny okazać się wystarczające. Wiele z nich posiada zaawansowane narzędzia oraz funkcje, dzięki którym możemy naprawdę wiele zdziałać. Poniżej przedstawiamy dlaczego warto edytować zdjęcia oraz prezentujemy programy do obróbki, z których możemy skorzystać bezpośrednio przez przeglądarkę internetową lub pobierając aplikację na laptopa lub tablet.

Po co obrabiać zdjęcia?

Dzięki niewielkim korektom, możemy wiele zyskać. Niekiedy, dla uzyskania ciekawszego efektu, wystarczająca okazuje się regulacja jasności i kontrastu. Nawet profesjonalni fotografowie nie rezygnują z tych możliwości. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas robienia zdjęć powinniśmy starać się, aby fotografia była wykonana prawidłowo i jak najdokładniej, aby późniejsza ingerencja w obraz była jak najmniejsza. Dzięki odpowiedniej obróbce nasze zdjęcia mogą stać się dużo ciekawsze i bardziej estetyczne. To szczególnie ważne jeśli zajmujemy się fotografią komercyjnie. Po co obrabiać zdjęcia?

Aby pozbyć się niepożądanych efektów - przycinanie, bo w kadrze pojawiło się coś, co nie powinno się tam znaleźć; usuwanie wszelkich "zabrudzeń" czy obiektów itp.,

Aby wyprostować i odpowiednio wykadrować zdjęcie,

Aby uwypuklić klimat i charakter danej kompozycji,

Aby wydobyć szczegóły oraz nadać głębie danym kadrom,

Aby w pełni zrealizować swoją wizję artystyczną.

DARMOWE PROGRAMY DO OBRÓBKI ZDJĘĆ

iPiccy

Programy dostępne online:

iPiccy to program do edycji zdjęć, z którego możemy skorzystać za darmo bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności rejestrowania się na stronie (przynajmniej podczas korzystania z wersji podstawowej). Posiada wiele przydatnych i łatwych w użyciu narzędzi do obróbki obrazów. Możemy znaleźć tam mniej lub bardziej zaawansowane funkcje, z których - w większości przypadków - możemy skorzystać bezpłatnie. Bez problemu przytniemy zdjęcie, zmienimy jego rozmiar czy dostosujemy ekspozycję. Oprócz tego możemy ingerować w zmianę poszczególnych elementów na zdjęciu - możliwy jest retusz twarzy, redukcja czerwonych oczu czy wybielanie zębów. W programie dostępne są także różnego rodzaju filtry oraz innego rodzaju efekty, które możemy nakładać na fotografie.

iPiccy umożliwia również łatwe i szybkie tworzenie kolaży - wystarczy wybrać zdjęcia, które mają zostać ze sobą połączone i dobrać odpowiednie ustawienia, aby otrzymać ciekawy efekt. W programie dostępne są również bardzo podstawowe narzędzia do graficznego projektowania - dodawanie napisów, naklejek oraz innych elementów. Wszystko to możecie zrobić całkowicie za darmo. Jeśli chcemy skorzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi oraz funkcji musimy założyć konto. To program dla każdego - jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze.

Najważniejsze funkcje: Podstawowa edycja zdjęć; efekty specjalne i filtry; tworzenie kolaży; podstawowe narzędzia do graficznego projektowania; aby korzystać z funkcji PRO musimy założyć konto

Podstawowa edycja zdjęć; efekty specjalne i filtry; tworzenie kolaży; podstawowe narzędzia do graficznego projektowania; aby korzystać z funkcji PRO musimy założyć konto Systemy operacyjne: wymaga Adobe Flash w przeglądarce

wymaga Adobe Flash w przeglądarce Wersja językowa: angielska

Pixlr

Pixlr to seria darmowych narzędzi do obróbki zdjęć bezpośrednio w przeglądarce. Z podstawowych funkcji możemy korzystać bez konieczności rejestracji na stronie. Pojawia się tu wiele zaawansowanych funkcji dla bardziej wymagających użytkowników. Do dyspozycji mamy Pixlr Editor oraz Pixlr Express (w tym Pixlr X i Pixlr E). Pierwszy charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami, które znamy z Photoshopa; znajdziemy tam takie narzędzia, jak np. stempel, różdżka, lasso czy punktowy pędzel korygujący, a także możliwość nakładania filtrów i innych efektów. Interfejs Pixlr Editor jest właściwie taki sam jak w Photoshopie - po lewej stronie znajdują się narzędzia potrzebne do obróbki obrazu, natomiast po prawej umieszczone są panele, które pomagają w nawigacji, a także funkcja umożliwiająca tworzenie warstw.

Domeną Pixlr Express jest uproszczona, podstawowa obróbka zdjęć; możliwe jest poprawianie kolorów, kontrastu, ekspozycji, temperatury itp. oraz nakładanie różnego rodzaju filtrów i efektów (ramki, napisy, naklejki itd.). Oprócz tego, wersja programu Pixlr X pozwala szybko i łatwo stworzyć kolaż z wybranych obrazów. Korzystając z serii narzędzi Pixlr możemy uzyskać świetne efekty całkowicie za darmo. Podział na mniej i bardziej zaawansowane możliwości edycji sprawia, że z aplikacji mogą skorzystać zarówno, ci którzy dopiero zapoznają się z obróbką zdjęć, jak i bardziej doświadczeni użytkownicy. To jedna z najlepszych alternatyw dla Photoshopa i innych płatnych programów do obróbki zdjęć.

Pixlr_Editor

Pixlr_Exspress

Najważniejsze funkcje: Podstawowa i zaawansowana edycja zdjęć; profesjonalne narzędzia znane z Adobe Photoshop; efekty specjalne i filtry; możliwość tworzenia kolaży; obsługa wielu różnych formatów plików;

Podstawowa i zaawansowana edycja zdjęć; profesjonalne narzędzia znane z Adobe Photoshop; efekty specjalne i filtry; możliwość tworzenia kolaży; obsługa wielu różnych formatów plików; Systemy operacyjne: wymaga Adobe Flash w przeglądarce

wymaga Adobe Flash w przeglądarce Wersja językowa: różne języki do wyboru, w tym polski

Polarr Photo Editor Online

Polarr w wersji online to prosty i łatwy edytor zdjęć, w którym do dyspozycji mamy wiele ciekawych funkcji. Jego interfejs jest przejrzysty i bardzo intuicyjny, dlatego każdy bez problemu powinien sobie poradzić z wyszukiwaniem odpowiednich narzędzi. Możemy nakładać na obraz modne filtry, retuszować zdjęcie oraz stosować ciekawe efekty. Tych funkcji jest naprawdę sporo i z większości możemy skorzystać za darmo, bez konieczności logowania się na stronie czy wykupienia pakietu. Do dyspozycji mamy histogram RGB, dzięki któremu możemy kontrolować zmiany zachodzące na zdjęciu i ustawiać odpowiednie parametry.

Co ciekawe, program oferuje nam również dostęp do tutoriali, w którym dowiemy się jako używać poszczególnych funkcji do obróbki zdjęć, a także instrukcję dotyczącą skrótów klawiszowych. Przeprowadzone czynności możemy zapisywać jako filtry, by zastosować je do kolejnych obrazów. Istnieje również możliwość wstawienia znaku wodnego. Aplikacja dostępna jest też na komputer czy telefon. Aby mieć dostęp do bardziej zaawansowanych możliwości, konieczne jest zalogowanie się na stronie oraz wykupienie pakietu (miesięcznego lub rocznego). Obróbka zdjęć w tym programie nie powinna sprawiać kłopotów nawet tym, którzy po raz pierwszy korzystają z tego typu narzędzi. A bardziej wymagający również odkryją tam wiele interesujących możliwości.

Najważniejsze funkcje: Podstawowa i zaawansowana edycja zdjęć; efekty specjalne i modne filtry; możliwość wstawienia znaku wodnego; możliwość zastosowania tych samych ustawień do wielu zdjęć jednocześnie; dostępne instrukcje

Podstawowa i zaawansowana edycja zdjęć; efekty specjalne i modne filtry; możliwość wstawienia znaku wodnego; możliwość zastosowania tych samych ustawień do wielu zdjęć jednocześnie; dostępne instrukcje Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa

aplikacja przeglądarkowa Wersja językowa: angielska

Photopea

Photopea to darmowy program do obróbki zdjęć i jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi edytorskich dostępnych online. Wyglądem bardzo przypomina Photoshopa i posiada właściwie wszystkie jego funkcje. Nawet skróty klawiszowe działają tak samo. Obsługuje wiele różnych formatów graficznych, między innymi pliki RAW, a także PSD (z Photoshopa) czy XCF (z Gimp-a) oraz Sketch. Photopea przyda się nie tylko do obróbki zdjęć, ale także podczas tworzenia prostych stron internetowych czy rysowaniu ilustracji - w aplikacji możemy pracować na grafikach w formacie rastrowym oraz wektorowym.

Program działa na każdym urządzeniu z dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej. Podczas pracy w aplikacji możemy być offline. Gotowe projekty możemy wyeksportować do formatów: JPG, PSD, PNG lub SVG. Aby sprawnie korzystać z programu warto zapoznać się z tutorialami, które są dostępne w programie. Photopea to aplikacja dla wymagających użytkowników i osób, które szukają wersji Photoshopa za darmo, przez przeglądarkę internetową.

Najważniejsze funkcje: Podstawowa i zaawansowana edycja zdjęć; funkcje, narzędzia i skróty klawiszowe znane z Photoshopa; dostęp do instrukcji bezpośrednio w programie; narzędzia pomocne podczas tworzenia stron internetowych, grafik oraz ilustracji; obsługa wielu formatów

Podstawowa i zaawansowana edycja zdjęć; funkcje, narzędzia i skróty klawiszowe znane z Photoshopa; dostęp do instrukcji bezpośrednio w programie; narzędzia pomocne podczas tworzenia stron internetowych, grafik oraz ilustracji; obsługa wielu formatów Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa

aplikacja przeglądarkowa Wersja językowa: polska

Photoflexer

Photoflexer to jeszcze jeden z darmowych programów dostępnych bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Znajdziemy tutaj podstawowe narzędzia do edycji zdjęć - kadrowanie, zmiana rozmiaru, przekształcanie, zmiana ekspozycji, światła czy kontrastu itp. Do tego dostępnych jest wiele gotowych filtrów, których możemy użyć podczas obróbki, a także możliwość rysowania, wstawiania tekstu i różnych naklejek czy grafik. Na głównej stronie aplikacji możemy przeczytać, że trwają pracę nad ulepszeniami programu i wkrótce mają pojawić się nowe narzędzia, np. retuszer. Korzystanie z programu jest bardzo łatwe i intuicyjne i z pewnością dobre dla początkujących użytkowników. Przyda się jeśli zależy nam na szybkiej poprawie zdjęcia, bez większych efektów.

Najważniejsze funkcje: Podstawowa edycja zdjęć; spory wybór filtrów; możliwość wstawiania tekstu, ramek, grafik oraz naklejek; możliwość zapisania pliku w JPG, PNG, JSON

Podstawowa edycja zdjęć; spory wybór filtrów; możliwość wstawiania tekstu, ramek, grafik oraz naklejek; możliwość zapisania pliku w JPG, PNG, JSON Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa

aplikacja przeglądarkowa Wersja językowa: angielska

Programy do pobrania

PhotoScape X

PhotoScape X to jeden z najpopularniejszych programów do podstawowej obróbki zdjęć. Znajdziemy tam wszystkie niezbędne narzędzia do zmiany rozmiaru, przekształcania oraz kadrowania obrazu. Nie brakuje też funkcji umożliwiających poprawienie ekspozycji, balansu kolorów czy retuszera. Jak w innych programach tego typu, PhotoScape oferuje wiele efektów oraz filtrów, które możemy nakładać na zdjęcia uzyskując ciekawy efekt. Możemy w prosty sposób stworzyć kolaż z wybranych fotografii. Istnieje funkcja obróbki kilku zdjęć jednocześnie oraz funkcja tworzenia prostych animacji (GIF). Możliwe jest konwertowanie plików RAW do formatu JPEG. Program jest łatwy w obsłudze i nawet początkujący użytkownik nie powinien mieć problemu z podstawową edycja obrazu. Wystarczy zainstalować aplikację na komputerze, wybrać zdjęcie do obróbki i korzystać z darmowych narzędzi.

Najważniejsze funkcje: Podstawowa edycja zdjęć; spory wybór filtrów; możliwość wstawiania tekstu, ramek, grafik oraz naklejek; możliwość tworzenia kolaży i GIF-ów; konwertowanie plików RAW do innych formatów;

Podstawowa edycja zdjęć; spory wybór filtrów; możliwość wstawiania tekstu, ramek, grafik oraz naklejek; możliwość tworzenia kolaży i GIF-ów; konwertowanie plików RAW do innych formatów; Systemy operacyjne: Najnowsza wersja dostępna jest na Windows 10 i MacOS

Najnowsza wersja dostępna jest na Windows 10 i MacOS Wersja językowa: angielska

GIMP

Kolejnym bardzo popularnym programem do edycji obrazów jest GIMP. Służy on do zaawansowanej obróbki zdjęć oraz tworzenia grafiki rastrowej. Umożliwia wykonywanie takich operacji, jak np. retusz, skalowanie, rysowanie, dodawanie tekstu, pracę na warstwach oraz kanałach. Oferuje bardzo rozbudowane możliwości i wiele narzędzi, które są podobne do tych, które znajdziemy w Adobe Photoshop, np. warstwy, maski czy rozbudowane narzędzia zaznaczania. Możemy dostosować interfejs do naszych potrzeb i tworzyć skrypty automatyzujące niektóre czynności.

Na przestrzeni lat program przechodził liczne zmiany i ulepszenia. W najnowszej wersji pojawia się ciemny, elegancki interfejs z uproszczonymi ikonami. Jeśli korzystamy z GIMPA po raz pierwszy, to warto zapoznać się z poradnikami, które pomogą wam zapoznać się z poszczególnymi funkcjami i sposobem działania. Program dobrze współpracuje z tabletami graficznymi. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji wtyczek, które poszerzają działanie programu.

Najważniejsze funkcje: Zaawansowana edycja zdjęć; ogromny wybór narzędzi do obróbki i tworzenia grafik; liczne efekty oraz filtry; praca w trybach RGB oraz z paletą indeksowaną; rozszerzalność za pomocą wtyczek; pozwala na stosowanie skrótów klawiaturowych

Zaawansowana edycja zdjęć; ogromny wybór narzędzi do obróbki i tworzenia grafik; liczne efekty oraz filtry; praca w trybach RGB oraz z paletą indeksowaną; rozszerzalność za pomocą wtyczek; pozwala na stosowanie skrótów klawiaturowych Systemy operacyjne: Windows (7/8/10), MacOS X, Linux

Windows (7/8/10), MacOS X, Linux Wersja językowa: polska

RawTherape

RawTherape to wieloplatformowy system przetwarzania surowych zdjęć (RAW), wydany jako bezpłatne oprogramowanie (GPLv3). Jest przeznaczony do opracowywania surowych plików, zapewniając potężny zestaw narzędzi do tworzenia niesamowitych zdjęć. Jest skierowany zarówno do entuzjastów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z obrazowaniem cyfrowym, jak i profesjonalnych fotografów. Pozawala zachować doskonałą jakość zdjęć i zapewnia zaawansowaną edycję obrazu. Posiada wiele narzędzi, dzięki którym efektywnie poprawimy każdy rodzaj zdjęcia. Przez ilość posiadanych narzędzi oraz funkcji nie należy do najłatwiejszych. Początkujący użytkownicy mogą mieć problem z odnalezieniem się pośród ogromu możliwości. To program, który wymaga zaangażowania i pewnego doświadczenia w pracy z plikami RAW.

Najważniejsze funkcje: przetwarzanie surowych plików RAW; zaawansowana edycja zdjęć; ogromny wybór narzędzi do obróbki i tworzenia grafik; liczne efekty oraz filtry; możliwość użycia DCRaw dla dekodowania obrazów RAW; obróbka obrazu w 16 bit/tryb kanałowy; wsparcie dla formatów JPEG, PNG, TIFF

przetwarzanie surowych plików RAW; zaawansowana edycja zdjęć; ogromny wybór narzędzi do obróbki i tworzenia grafik; liczne efekty oraz filtry; możliwość użycia DCRaw dla dekodowania obrazów RAW; obróbka obrazu w 16 bit/tryb kanałowy; wsparcie dla formatów JPEG, PNG, TIFF Systemy operacyjne: Windows (7/8/10), MacOS X, Linux

Windows (7/8/10), MacOS X, Linux Wersja językowa: polska

Fotor

Fotor to aplikacja, która początkowo dostępna była wyłącznie online. Obecnie możemy pobrać ją na komputer i korzystać z dostępnych narzędzi offline. Zaletą tego programu jest prostota oraz łatwość obsługi. Posiada wszystkie podstawowe narzędzia do obróbki zdjęć i wiele modnych filtrów, które mogą stać się alternatywą dla tych dostępnych na Instagramie. Znajdziemy tam funkcje umożliwiające usunięcie wszelkich niedoskonałości i w naturalny sposób poprawimy wygląd naszych selfie. Poza tym możemy korzystać z ciekawych efektów wizualnych, ramek, napisów i grafik. Możliwe jest stworzenie ciekawych kolaży z wybranych fotografii. Do tego obsługuje import i eksport szerokiej gamy formatów obrazów, w tym TIFF, JPEG i PNG, a także posiada funkcje konwersji plików RAW. To idealne narzędzie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z obróbką zdjęć.

Najważniejsze funkcje: Podstawowa edycja zdjęć; ogromny wybór narzędzi do obróbki obrazów; liczne efekty oraz filtry; tworzenie kolaży i wsadowe przetwarzanie zdjęć; funkcjonuje również jako edytor zdjęć online; możliwość bezpośredniego przesłania zdjęć na serwis któregoś z portali społecznościowych

Podstawowa edycja zdjęć; ogromny wybór narzędzi do obróbki obrazów; liczne efekty oraz filtry; tworzenie kolaży i wsadowe przetwarzanie zdjęć; funkcjonuje również jako edytor zdjęć online; możliwość bezpośredniego przesłania zdjęć na serwis któregoś z portali społecznościowych Systemy operacyjne: Windows XP; MacOS X; Android; iOS

Windows XP; MacOS X; Android; iOS Wersja językowa: angielska

Ashampoo photo optimizer

Ashampoo photo optimizer (2019) to program do obróbki zdjęć, który możemy pobrać na komputer całkowicie za darmo. Zintegrowana optymalizacja obrazu automatycznie wykrywa matowe kolory, nieodpowiednie temperatury kolorów lub słabą ekspozycję i umożliwia szybkie wyeliminowanie tych problemów. Oczywiście możemy także manualnie poprawić obrazy, zgodnie z naszym wyczuciem. Znajdziemy tam wiele podstawowych narzędzi, które to umożliwią. Za pomocą suwaków możemy ustawiać kolory, jasność, kontrast, ekspozycję, nasycenie oraz odcienie. Do tego, w oknie podglądu możemy porównać efekt przed i po obróbce. Program jest bardzo prosty w obsłudze i przeznaczony dla osób, którym zbędne są wielofunkcyjne narzędzia. Przyda się do szybkiej poprawy rodzinnych czy wakacyjnych zdjęć.