Darmowy weekend i nowa zawartość w Ghost Recon Breakpoint

Podczas zbliżającego się weekendu, otrzymamy możliwość bezpłatnego wypróbowania Ghost Recon Breakpoint. Przy okazji będzie można zapoznać się z najnowszą aktualizacją.

Po licznych zapowiedziach i zwiastunach wydawało się, że gra Ghost Recon Breakpoint odniesie pewny sukces. Niestety, okazało się, że ostateczny produkt pozostawia wiele do życzenia i został ogłoszony jednym z najgorszych tytułów z serii Ghost Recon w historii. Francuskie studio Ubisoft nie zrezygnowało jednak ze swojej produkcji. Twórcy, pomimo licznych problemów, stale pracują nad poprawą tytułu i systematycznie dostarczają do niego nową zawartość.

Ubisoft ogłosił właśnie, że już w nadchodzący weekend otrzymamy możliwość bezpłatnego wypróbowania produkcji i przekonania się o skutkach wielomiesięcznych prac nad nią. Darmowy okres w produkcji rozpocznie się już jutro, 26 marca, i potrwa do 30 marca. W tym czasie otrzymamy dostęp do całej zwartości gry i wszystkich dodatków, które zadebiutowały do tej pory.

Darmowy weekend zbiegł się również z dużą aktualizacją do Ghost Recon Breakpoint, której zawartość nawiązuje do innej znanej marki Ubisoftu - Splinter Cell. Dzięki temu osoby, które skorzystają z bezpłatnej oferty, zapoznają się z nową zawartością w podobnym terminie, co użytkownicy posiadający tytuł.

Warto zaznaczyć, że wszelkie postępy poczynione podczas bezpłatnego okresu, zostaną zapisane na naszym koncie i przeniesione do pełnoprawnej wersji gry, jeśli zdecydujemy się takową zakupić. A jest ku temu dobra okazja, ponieważ właśnie trwa promocja, w ramach której można nabyć Ghost Recon Breakpoint o 70% taniej.

źródło: ubisoft.com