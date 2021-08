Darmowy weekend z trzema grami na Xbox. Sprawdź, co w ofercie

Rusza kolejna odsłona Free Play Days. W tym tygodniu będziemy mogli bezpłatnie przetestować trzy tytuły.

Jak co tydzień, abonenci Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą za darmo przetestować gry na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S. W tym tygodniu w ramach Free Play Days możemy zagrać w Bee Simulator oraz Unturned. Do 9 sierpnia trwa także darmowy weekend z grą Far Cry 5 na konsolach od Microsoftu.

Bee Simulator

Bee Simulator jest to gra zręcznościowo-przygodowa, w której wcielamy się w pszczołę. Naszym zadaniem jest ochrona roju, który zamieszkuje w miejskim parku. Gra zawiera sporo elementów edukacyjnych.

Unturned

Unturned to gra z otwartym światem, która łączy w sobie elementy znane m.in. z DayZ oraz grafikę, która kojarzy się z Minecraftem. Unturned przenosi nas do świata opanowanego przez epidemię zombie. Naszym zadaniem jest przetrwanie w tym mało gościnnym otoczeniu.

Przez weekend możemy także za darmo zagrać w Far Cry 5.