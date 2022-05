Data premiery i cena Xiaomi Mi Smart Band 7 ujawniona!

Nowy smartband od Xiaomi może naprawdę namieszać na rynku - zmian jest sporo!

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Xiaomi już wkrótce zaprezentuje nowe urządzenia! Przesłanek jest wiele - nie tylko zapowiadana data premiery, ustalona na 24 maja, ale także seria Kosmicznych Promocji na stronie producenta. Wydaje się jednak, że poza serią Redmi 11T, Xiaomi może zaprezentować bardzo wyczekiwany Xiaomi Mi Smart Band 7!

Fot. Xiaomi

Nowa opaska może być przełomowa dla firmy. Według najnowszych informacji, ma to być pierwszy budżetowy smartband firmy z modułem GPS. Dotychczas do prawidłowego mierzenia naszej trasy opaska potrzebowała połączenia z telefonem, jednak takie ulepszenie oznaczałoby, że będzie już mogła samodzielnie funkcjonować jako tracker aktywności.

Zobacz również:

Od nowej generacji Xiaomi Mi Smart Band 7 możemy oczekiwać jeszcze kilku zmian. Ekran opaski ma znów zostać powiększony - jego przekątna wyniesie aż 1,56 cala, a rozdzielczość osiągnie 490 x 192 piksele. Będzie to ekran AMOLED obsługujący, jak u poprzednika, technologię Always On Display.

Fot. Xiaomi

Dodatkową zmianą ma być powiększenie baterii do 250 mAh. Ten zabieg, wraz z optymalizacją systemu, ma zapewnić jeszcze dłuższy czas działania na baterii. Ponadto, Xiaomi pracuje nad innymi udogodnieniami w oprogramowaniu. Producent ma dodać do opaski nowe tryby sportowe, a także inteligentny budzik, który zadzwoni tylko wtedy, kiedy będziemy w odpowiedniej fazie snu.

Co więcej, według informacji na stronie Weibo producenta, nowy smart band ma pojawić się na rynku w dwóch wersjach. Opaska bez NFC będzie kosztowała około 150 zł, a wariant z NFC (które pozwoli na płacenie opaską za pomocą Xiaomi Pay) będzie tylko nieznacznie droższy, kosztując około 180 zł. Warto pamiętać, że są to szacunkowe ceny bez podatku, co oznacza, że finalnie za opaski zapłacimy zapewne około 200 i 250 zł.