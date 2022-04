Daty premier gier w Polsce. Kalendarz premier 2022 [25.04.2022]

Przed nami kolejne 12 miesięcy pełne znakomitych premier gier. Sprawdźcie, kiedy zadebiutują najciekawsze produkcje 2022 roku, jak: Elden Ring, Dying Light 2, God of War czy Starfield.

Spis treści

Od blisko dwóch lat rynek gier (jak wiele innych) musi zmagać się z efektami pandemii COVID-19. Dla wielu deweloperów oznaczało to spore zmiany i m.in. przejście w format pracy zdalnej. Niestety, przekłada się to często na tempo prac nad daną grą i ostatecznie konieczność przełożenia jej premiery. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy mogliśmy przyzwyczaić się już do tego, że niemal każda produkcja, której premiera została już ustalona, zalicza tzw. „obsuwę”. Sprawia to, że podawane przez producentów i wydawców premiery gier są coraz mniej wiarygodne. Nie mniej, wiele znakomitych produkcji ma już ustalone konkretne dni debiutu.

Najważniejsze premiery gier w Polsce w 2022 roku

Jeśli nie chcecie przegapić żadnej istotnej premiery w nadchodzących miesiącach, to poniżej znajdziecie listę najważniejszych i najciekawszych gier, które zadebiutują w 2022 roku.

Zobacz również:

God of War – data premiery: 14 stycznia 2022

God of War z 2018 roku to jedna z najlepszych gier minionej już generacji. Przygody Kratosa i jego syna Atreusa w mitologii nordyckiej były do tej pory dostępne jedynie na konsolach PlayStation. Na szczęście 14 stycznia 2022 roku się to zmieni. Wówczas ulepszona i zmodernizowana wersja gry trafi również na PC. God of War w wersji na komputery zapewni graczom pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K i monitorów ultrapanoramicznych. Dodatkowo gra nie będzie posiadała limitu wyświetlanych klatek na sekundę oraz skorzysta z technologii firmy Nvidia - DLSS i Reflex. Produkcja Sony zaoferuje graczom również dostęp do rozbudowanych opcji graficznych, które pozwolą na dostosowanie ustawień do własnych preferencji i możliwości sprzętu.

W God of War zagrasz na PC.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction - 20 stycznia 2022

Rainbow Six Extraction to zupełnie nowe podejście do znanej i lubianej marki Rainbow Six Siege. Tym razem mamy do czynienia z trzyosobową taktyczną strzelanką kooperacyjną, a nie rozgrywką opartą na rywalizacji PvP. Zadaniem graczy będzie zbadania nowego zagrożenia i rozprawienie się z zagrażającymi ludzkości mutantami. Studio Ubisoft Montreal potwierdziło już, że w dniu premiery będziemy mogli liczyć na mnóstwo zawartości, w tym: 18 wyjątkowych Operatorów, 12 map, 13 rodzajów misji, 25 gadżetów, 69 rodzajów broni, 13 archetypów przeciwników, rozbudowany system progresji, cztery poziomy trudności oraz system rankingowy. Rainbow Six Extraction ma charakteryzować się taktycznymi starciami i realizmem bitewnym znanym z Siege.

W Rainbow Six Extraction zagrasz na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Expeditions: Rome - 20 stycznia

Expeditions: Rome to trzecia odsłona niezwykle udanej serii gier RPG od niezależnego studia Logic Artists. Tym razem akcja gry przeniesie nas do starożytnego Rzymu z pierwszej połowy I wieku przed naszą erą. Gracze wcielą się w "młodego Legatusa, którego ojciec został zamordowany przez nieznanego politycznego wroga, co zmusza go do ucieczki z Rzymu i dołączenia do wojskowej kampanii mającej na celu stłumienie greckiej rebelii". Twórcy obiecują rozbudowane możliwości tworzenia i rozwoju postaci, taktyczny, turowy system walki oraz liczne elementy znane z gier strategicznych. Podczas przygód w Expeditions: Rome gracze odwiedzą m.in.: Afrykę Północną, Grecję, Galię, a także Rzym. Do naszej drużyny będziemy mogli wcielić 5 bohaterów niezależnych, każdy z własną historią, motywacjami i umiejętnościami. W trakcie rozgrywki otrzymamy również możliwość pokierowania losami całego rzymskiego legionu w strategicznych starciach.

W Expeditions: Rome zagrasz tylko na PC.

Dying Light 2: Stay Human - 4 luty 2022

Dying Light 2: Stay Human to kontynuacja hitu polskiego studia Techland z 2015 roku. Akcja gry po raz kolejny przeniesie nas do postapokaliptycznej przyszłości. Tym razem jednak plaga zombie nie dotyczy już jednego miasta, a całego świata. Historia opowiedziana w Dying Light 2 ma miejsce 15 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Graczom przyjdzie wcielić się w zupełnie nowego bohatera - Aidena Caldwella. Dzięki licznym wyborom i postawieniu większego nacisku na elementy RPG, będziemy mogli poniekąd "uformować" charakter głównego protagonisty. Jak przystało na Dying Light, w grze nie zabraknie również brutalnego systemu walki (choć tym razem całkowicie pozbawionego broni palnej) oraz parkouru. Ten ostatni otrzymał dziesiątki nowych animacji i poprawek, co ma sprawić, że poruszanie się po świecie gry będzie jeszcze bardziej płynne niż w oryginalnej produkcji.

W Dying Light 2: Stay Human zagrasz na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith – 15 luty 2022

Ogromne rozszerzenie do popularnej gry MMO - Star Wars: The Old Republic. Legacy of the Sith to najbardziej ambitny dodatek w 10 letniej historii gry. Tym razem twórcy nie tylko dodadzą nową zawartość w postaci nowej linii fabularnej, planet do zwiedzenia, przeciwników czy sprzętu do zdobycia, ale znacząco przebudują również fundamentalne elementy gry. W znacznym stopniu zmienione zostaną klasy postaci. Gracze otrzymają większą swobodę podczas tworzenia i rozwijania swojego bohatera. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby korzystać z broni czy zdolności, które nie były wcześniej dostępna dla danego bohatera. Chcecie stworzyć postać na wzór bohatera serialu Mandalorian? Nic prostszego, wystarczy, że wyposażycie go w karabin, dodacie historię "Łowcy Nagród" i będziecie mogli spełnić swoją fantazję.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith trafi wyłącznie na PC.

Total War: Warhammer III - 17 luty 2022

Total War: Warhammer III to kolejna odsłona popularnej serii gier strategicznych osadzonych w fantastycznym uniwersum spod znaku "Wojennego Młota". Twórcy zapowiadają najbardziej epickie starcia w historii. Do zwaśnionych stron znanych z poprzednich części cyklu dołączą tym razem m.in. armie Kislevu oraz Kataju. Podstawowe zasady rozgrywki nie zmienią się drastycznie, ta wciąż będzie prowadzona na dwóch głównych płaszczyznach. W trybie turowym zarządzać będziemy całym naszym królestwem, rozwijać je technologicznie, dbać o nasze miasta i osady oraz przemieszczać armie. Gdy jednak dojdzie już do starcia z wrogą armią, wówczas przeniesiemy się na trójwymiarowe pole bitwy, gdzie w czasie rzeczywistym pokierujemy naszymi jednostkami.

W Total War: Warhammer III zagrasz tylko na PC.

Horizon: Forbidden West - 18 luty 2022

Horizon: Forbidden West to kontynuacja przeboju z 2017 roku od Guerilla Games. Po raz kolejny gracze wcielą się w przebojową Aloy w pięknym i niezwykłym świecie, gdzie ludzie muszą walczyć o przetrwania z maszynami, które zastąpiły ziemską faunę. Historia opowiedziana w grze będzie kontynuować wątki z pierwszej części. Aloy, a wraz z nią gracze, napotkają na swojej drodze nowych przeciwników, otrzymają nowe zdolności, a także bronie i gadżety. Świat dostępny w grze będziesz jeszcze większy niż w pierwowzorze, a co więcej znacznie bardziej złożony. Do dyspozycji graczy oddane zostaną m.in. podwodne obszary.

W Horizon: Forbidden West zagrasz na PlayStation 4 i PlayStation 5.

Destiny 2: Witch Queen (Królowa-Wiedźma) - 22 luty 2022

Destiny 2 - przebojowa produkcja od Bungie, już na początku roku wejdzie w kolejny, bardzo ważny dla siebie rozdział. Nowy etap w życiu produkcji zapoczątkuje ogromy dodatek zatytułowany "Witch Queen" ("Królowa-Wiedźma"). Na co tym razem mogą liczyć gracze? Bungie określa "Witch Queen" jako najbardziej ambitne rozszerzenie w historii marki Destiny. Będzie ono zakończeniem pewnego etapu w dziejach uniwersum i zapoczątkuje zmiany, które mają kształtować rozwój fabuły na kolejne lata. Oprócz tego gracze mogą liczyć na: zupełnie nowy obszar, przeciwników, bronie oraz stworzony od podstaw system rzemiosła.

W Destiny 2: Witch Queen zagrasz na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC

Elden Ring – 25 luty 2022

Elden Ring od From Software (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice) to prawdopodobnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Po raz kolejny mamy do czynienia z grą akcji RPG z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Charakteryzującą się dodatkowo wyjątkowo wysokim poziomem trudności. Zarówno świat przedstawiony, jak i historia gry zostały stworzone od podstaw przez utalentowany zespół dowodzony przez wyjątkowego twórcę-wizjonera - Hidetaka Miyazaki'ego. Tym razem jednak From Software poprosiło o pomoc George'a R. R. Martina - autora serii Pieśń lodu i ognia (na jej podstawie powstał serial Gra o Tron). Elden Ring zaoferuje nam zatem nie tylko epickie starcia z bossami i wyjątkową historię, ale również znacznie większą swobodę niż dotychczasowe dzieła From Software. W dużej mierze odpowiadać będzie za to otwarta struktura świata przedstawionego. Gracze sami będą mogli decydować gdzie się udać, a nawet w jakiej kolejności pokonywać bossów. Elden Ring otrzyma także rozbudowany system kooperacji i PvP.

W Elden Ring zagrasz na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC

Grid Legends - 25 luty 2022

Grid Legends to najnowsza odsłona popularnej serii wyścigowej od Codemasters. Poza sprawdzonym modelem jazdy, który w umiejętny sposób łączy symulację z wyścigami arcade do gry trafił również ponad 130 torów (w tym wiele prawdziwych, jak choćby Indianapolis Motor Speedway) oraz 100 pojazdów z różnych kategorii, np. ciężarówki, samochody turystyczne, sportowe, terenowe, driftowe, a nawet elektryczne. Do Grid Legends zawita również sporo nowości. Po raz pierwszy w historii cyklu gracze będą mogli tworzyć własne wyścigi, w tym niestandardowe trasy, przeszkody, ograniczenia dla pojazdów i zasady. To jednak nie wszystko, wzorem ostatniej gry Codemasters - F1 2021, do Grid Legends trafi pełnoprawny tryb fabularny zatytułowany "Driven to Glory". Jedną z jego gwiazd będzie Ncuti Gatwa - aktor, najlepiej znany widzom z serialu Sex Education.

W Grid Legends zagrasz na: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC.

Elex 2 - 1 marca 2022

Elex 2 to najnowsza produkcja studia Piranha Bytes, które zasłynęło jak twórcy serii Gothic czy Risen. Pod względem rozgrywki, kontynuacja produkcji z 2017 roku niczym nas nie zaskoczy. Po raz kolejny mamy tu bowiem do czynienia z grą RPG akcji z otwartym światem. Akcja Elex 2 będzie rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Głównym bohaterem produkcji po raz kolejny będzie Jax. Możemy zatem śmiało założyć, że znajomość pierwszej części gry, choć nieobowiązkowa, to będzie przydatna. Elex 2 ma być dużo większy w porównaniu do części pierwszej. Przede wszystkim dotyczy to dostępnej zawartości. Możemy zatem liczyć na więcej zadań, bardziej rozbudowane dialogi czy więcej aktywności pobocznych.

W Elex 2 zagrasz na: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC.

Gran Turismo 7 - 4 marca 2022

Siódma pełnoprawna odsłona cyklu Gran Turismo zadebiutuje już w marcu, wyłącznie na konsolach PlayStation. Gracze mogą po raz kolejny liczyć na zaawansowany, realistyczny system jazdy, który pozwoli poczuć się jak za sterami prawdziwych samochodów. Twórcy chwalą się, że w Gran Turismo 7 zastosowali nowatorski system fizyki, który uwzględnia ogromną ilość czynników, w tym: prędkość i masę pojazdu, jego aerodynamikę, rodzaj zawieszenia, stan nawierzchni, a nawet warunki pogodowe. Choć w produkcji pojawi się kampania fabularna, to nie zabraknie również rozbudowanego trybu sieciowego. Gracze będą mogli ścigać się nie tylko po licznych prawdziwych torach, ale również na zwyczajnych, publicznych drogach. Pod względem technicznym Gran Turismo 7 ma prezentować nam szczyt możliwości PlayStation 5. Oznacza to, że gra zaoferuje nam natywną rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę oraz wsparcie dla technologii ray tracing i HDR.

W Gran Turismo 7 zagrasz wyłącznie na PS4 i PlayStation 5.

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku - 10 marca 2022

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku to trzecie rozszerzenie to flagowej produkcji Ubisoftu. Francuski producent potwierdził już, że będzie to jednocześnie największe z dotąd wydanych DLC. Ukończenie gry ma zająć nawet 35 godzin! "Świt Ragnaroku" opowie nam zupełnie nową historię, tym razem jednak całkowicie osadzoną w świecie mitów nordyckich. Gracze, jako Eivor, poznają losy Odyna, który będzie się starał ocalić swego syna - Baldura, z rąk władcy Muspelheimu - Surtra. Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku to jednak nie tylko nowa historia i obszar do zwiedzenia. Dodatek wprowadzi również mnóstwo nowego wyposażenia, broni oraz wyjątkowe zdolności, które całkowicie zmienią dotychczasową rozgrywkę.

W Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku zagrasz na: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC.

Tiny Tina's Wonderlands - 25 marca 2022

Tiny Tina's Wonderlands to samodzielny spin-off serii Borderlands, który przenosi nas do fantastycznego świata inspirowanego klasycznymi grami RPG w stylu Dungeons & Dragons. Gracze, po raz pierwszy w historii serii, otrzymają możliwość stworzenia własnej postaci. W Tiny Tina's Wonderlands będziemy mogli nie tylko swobodnie określić płeć i wygląd naszego awatara, ale również jego „klasę postaci”. Produkcja jeszcze bardziej "skręci" w kierunku gier RPG. W walce będziemy mogli liczyć zatem nie tylko na futurystyczną broń palną, ale również mnóstwo nowych i ciekawych zdolności. Znaczącą role w trakcie rozgrywki odegrają także zaklęcia magiczne. W Tiny Tina's Wonderlands nie zabraknie, znanego z poprzednich odsłon cyklu, rozbudowanego systemu kooperacji.

W Tiny Tina's Wonderlands zagrasz na: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC.

LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów - 5 kwietnia 2022

Po latach oczekiwania, studio Traveller’s Tales wreszcie potwierdziło datę premiery gry LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. Ten niezwykle ambitny projekt pozwoli graczom na nowo przeżyć 9 filmów z kanonicznej sagi Gwiezdnych Wojen. Oczywiście wszystko będzie utrzymane, w lekkiej i humorystycznej wersji znanej z gier z serii LEGO. Oprawa wizualna godna nowej generacji konsol to nie jedyny wyróżniający grę element. Twórcy zdecydowali się bowiem na poważne zmiany w wielu podstawowych systemach rozgrywki. Wszystkie postacie dostępne w LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów zostały przypisane do konkretnych klas postaci, jak np.: Jedi, bohater, ciemna strona, złoczyńca, zbieracz, łotr czy łowca nagród. Każda klasa dysponuje wyjątkowymi umiejętnościami i zdolnościami, które będziemy w trakcie gry rozwijać. Do naszej dyspozycji otrzymamy również przebudowany system walki, który pozwoli nam tworzyć potężne kombinacje ataków bądź oddawać precyzyjne strzały. Na graczy czeka również tryb gry swobodnej, który nie tylko pozwoli nam eksplorować galaktykę na własnych zasadach, ale zapewni nam również dostęp do ponad 300 postaci z Gwiezdnowojennej sagi.

W LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów zagrasz na: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, Nintendo Switch i PC.

Daty premier gier na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch w 2022 roku

Daty premier gier w Polsce - marzec 2022

Gran Turismo 7 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier marca 2022 (fot. Sony)

1 marca 2022:

Shadow Warrior 3 - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

3 marca 2022:

Babylon's Fall - PC, PS4, PS5

4 marca 2022:

Gran Turismo 7 - PS4, PS5

10 marca 2022:

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S WWE 2K22 - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

15 marca 2022:

Grand Theft Auto V - PS5, Xbox Series X/S

17 marca 2022:

WRC 10 - Nintendo Switch

18 marca 2022:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Syberia: The World Before - PC

25 marca 2022:

Ghostwire: Tokyo - PC, PS5

- PC, PS5 Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch

- Nintendo Switch Tiny Tina's Wonderlands - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

29 marca 2022:

Crusader Kings III - PS5, Xbox Series X/S

30 marca 2022:

Death Stranding: Director's Cut - PC

31 marca 2022:

Tropico 6: Next Gen Edition - PS5, Xbox Series X/S

- PS5, Xbox Series X/S Weird West - PC, PS4, Xbox One

Daty premier gier w Polsce - kwiecień 2022

W kwietniu 2022 odbędzie się długo wyczekiwana premiera LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów

W kwietniu czeka na nas kilka ciekawych premier, jednak dla większości graczy będzie to miesiąc, w którym będą mogli złapać nieco oddechu po intensywnym lutym i marcu. Oto najważniejsze premiery gier w kwietniu 2022:

5 kwietnia 2022:

LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Crysis Remastered Trilogy - Nintendo Switch

7 kwietnia 2022:

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Clash II - PC

- PC Godfall - Xbox One, Xbox Series X/S

8 kwietnia 2022:

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Nintendo Switch

12 kwietnia 2022:

13 Sentinels: Aegis Rim - Nintendo Switch

14 kwietnia 2022:

Road 96 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

21 kwietnia 2022:

Chernobylite - PS5, Xbox Series X/S

- PS5, Xbox Series X/S MotoGP 22 - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

26 kwietnia 2022:

The Serpent Rogue - PC

- PC King Arthur: Knight's Tale - PC

28 kwietnia 2022:

Rogue Legacy 2 - PC, Xbox One, Xbox Series X/S

29 kwietnia 2022:

Nintendo Switch Sports - Nintendo Switch

Daty premier gier w Polsce - maj 2022

3 maja 2022:

Sifu - PS4, PS5

5 maja 2022:

Trek to Yomi - PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

- PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters - PC

10 maja 2022:

Salt and Sacrifice - PC, PS4, PS5

- PC, PS4, PS5 Eiyuden Chronicle: Rising - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Songs of Conquest - PC

12 maja 2022:

Stellaris: Overlord - PC

13 maja 2022:

Evil Dead: The Game - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

17 maja 2022:

Two Point Campus - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

19 maja 2022:

Vampire: The Masquerade - Swansong - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Endzone: A World Apart - PS5, Xbox Series X/S

20 maja 2022:

Sons of the Forest - PC

- PC Dolmen - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

24 maja 2022:

MX vs. ATV Legends - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

26 maja 2022:

Sniper Elite 5 - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

27 maja 2022:

Kangurek Kao - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Daty premier gier w Polsce - czerwiec 2022

The Elder Scrolls Online: High Isle - szósty rozdział popularnego MMO zadebiutuje już w czerwcu (fot. Bethesda)

6 czerwca 2022:

The Elder Scrolls Online: High Isle - PC

7 czerwca 2022:

SpellForce 3 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

10 czerwca 2022:

Mario Strikers: Battle League - Nintendo Switch

- Nintendo Switch The Quarry - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

16 czerwca 2022:

Starship Troopers: Terran Command - PC

21 czerwca 2022:

The Day Before - PC

- PC The Elder Scrolls Online: High Isle - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

24 czerwca 2022:

Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Nintendo Switch

30 czerwca 2022:

Cuphead: The Delicious Last Course - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

- PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Monster Hunter: Rise - Sunbreak - PC, Nintendo Switch

Daty premier gier w Polsce - lipiec 2022

22 lipca 2022:

Live A Live - Nintendo Switch

29 lipca 2022:

Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch

Daty premier gier w Polsce - sierpień 2022

9 sierpnia 2022:

Two Point Campus - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Swotch

23 sierpnia 2022:

Saints Row - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

26 sierpnia 2022:

Soul Hackers 2 - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Daty premier gier w Polsce - wrzesień 2022

6 września 2022:

1428: Shadows over Silesia - PC

13 września 2022:

Warhammer 40,000: Darktide - PC, Xbox Series X/S (Game Pass)

22 września 2022:

Test Drive Unlimited: Solar Crown - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Daty premier gier w Polsce - październik 2022

Długo oczekiwana premiera Forspoken nastąpi już w październiku (fot. Square Enix)

11 października 2022:

Forspoken - PC, PS5

25 października 2022:

Gotham Knights - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Daty premier gier w Polsce - listopad 2022

11 listopada 2022:

Starfield - PC, Xbox Series X/S

Daty premier gier w Polsce - grudzień 2022

6 grudnia 2022:

Hello Neighbor 2 - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

8 grudnia 2022:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - PC, Xbox Series X/S

To oczywiście nie wszystko, co na nas czeka w nadchodzących miesiącach. Artykuł będzie stale aktualizowany o nowe premiery.