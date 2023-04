Dawno zapomniana funkcja powraca do współczesnych smartfonów!

Coraz więcej nowych urządzeń oferuje rozwiązanie, które możecie kojarzyć ze starszych flagowców. Dioda powiadomień pojawiła się w kilku tegorocznych urządzeniach, choć nie znajdziemy jej już raczej na froncie żadnego smartfona.

Pamiętam, jak kilka lat temu zakupiłem swojego pierwszego flagowca, którym był Samsung Galaxy S8. To był 2017 rok, a smartfon koreańskiego producenta był jedynym telefonem, jaki zdecydowałem się kupić w okolicach dnia premiery. Od samego początku urządzenie całkowicie mnie zauroczyło - byłem zachwycony lekko zagiętym ekranem, świetnymi wówczas aparatami oraz płynnym działaniem, co przyznam, że było dla mnie nowością po wielu latach korzystania z możliwie najtańszych smartfonów. Pamiętam również, że jedną z funkcji, do której mocno się przyzwyczaiłem była dioda powiadomień, czyli mała lampka umieszczona nad górną krawędzią wyświetlacza.

Nietrudno się pewnie domyślić, że dioda powiadomień służy do przypominania o nieodczytanych alertach. Na większości smartfonów można było modyfikować jej kolor lub częstotliwość mrugania w zależności od rodzaju notyfikacji. Współcześnie niemalże wszyscy producenci telefonów zrezygnowali z omawianej funkcji, co wydaje się jednak w pełni uzasadnione konstrukcyjne. Nowoczesne urządzenia mobilne posiadają o wiele cieńsze ramki wokół wyświetlacza, a popularne marki dążą do zminimalizowania obiektów, które mogą zajmować miejsce na froncie smartfona. Dioda powiadomień wciąż jednak żyje i ma się dobrze, czego świetnym przykładem są dwa ciekawe smartfony, które miałem okazję testować na początku tego roku.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Najpierw trafił do mnie model Reno 8T od OPPO, czyli budżetowy smartfon dostępny w sklepach za około 1600 zł. Z tańszymi telefonami często jest tak, że po kilku tygodniach testów nadal nie wiem co o nich napisać, ponieważ większość niedrogich urządzeń jest po prostu bardzo nudna. Rzadko oferują one jakiekolwiek intrygujące rozwiązania, które pomogłyby je odróżnić na tle konkurencji. W przypadku OPPO Reno 8T jest jednak zupełnie inaczej.

Pierwszą ciekawą kwestią w smartfonie są skóropodobne plecki. W oczy rzucił mi się nie tylko sam design tej części obudowy, ale i jaskrawy, pomarańczowy kolor, będący raczej rzadkością w telefonach. Następną unikalną funkcją jest obiektyw mikroskopowy, który umożliwia wykonywanie zdjęć, nawet gdy fotografowany obiekt znajduje się zaraz przed aparatem. Ostatnią - i zarazem najważniejszą z punktu widzenia tego tekstu - opcją jest dioda powiadomień.

OPPO Reno 8T - Recenzja

Cena: 1699 zł / Sklep

Producent zdecydował się umieścić sygnalizator alertów na pierścieniu wokół jednego z obiektywów, a rozwiązania systemowe umożliwiają oczywiście modyfikacje kolorów diody w zależności od rodzaju notyfikacji. Minusem funkcji może być jej położenie, ponieważ wielu użytkowników (w tym ja) raczej nie przepada za odkładaniem swojego smartfona ekranem w dół. Niestety jest to jedyny sposób na zastosowanie diody bez jednoczesnego pogrubiania ramek wokół wyświetlacza.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Drugim testowanym przeze mnie modelem, który także oferuje wspomnianą wcześniej funkcję, był Realme GT3. Smartfon nie jest jeszcze dostępny w polskiej dystrybucji, ale kiedy tylko trafi do sklepów to zdecydowanie polecam zwrócić na niego uwagę. Jedną z najważniejszych opcji w średniopółkowcu (cena najprawdopodobniej będzie wynosiła około 3000 zł, choć na oficjalne potwierdzenia ze strony producenta musimy poczekać) jest rekordowo szybkie ładowanie o mocy 240 W, dzięki któremu poziom baterii byłem w stanie uzupełnić w około 10 minut.

W Realme GT3 dioda powiadomień również została umieszczona na pleckach smartfona, a jej miejsce tym razem znalazło się na prostokątnym polu za przezroczystym elementem, który emituje szybkę. Podobnie do OPPO, tutaj również możemy modyfikować kolor oraz sposób migania sygnalizatora, dzięki czemu momentalnie jesteśmy w stanie rozpoznać typ notyfikacji.

Realme GT3 - Recenzja

Spodziewana cena: około 3000-3500 zł

Trochę stęskniłem się za diodą powiadomień, a smartfony, które trafiły do mnie na początku tego roku, momentalnie mi o tym przypomniały. Przyznam jednak szczerze, że gdybym miał wybierać między powrotem sygnalizatora alertów kosztem grubszych ramek lub jego wieczną absencją - zdecydowanie wybrałbym tę drugą opcję.