Dawny wiceprezes Lenovo dołącza do Xiaomi

Chang Cheng pojawiał się w teaserach mobilnych produktów Lenovo. Odszedł z firmy, ale niespodziewanie dołączył do Xiaomi, o czym poinformowano dzisiaj.

Współzałożyciel Xiaomi, Lin Bin, pochwalił się nowym pracownikiem w chińskiej sieci społecznościowej Weibo i zaznaczył, że będzie on "ciężko pracować, aby spełnić Wasze marzenia". Pojawienie się Changa w Xiaomi jest o tyle zaskakujące, że pracował dla Lenovo do ostatniego dnia 2019 roku. Pod jego rządami smartfony tej firmy zaczęły cieszyć się sympatią ze względu na niskie ceny oraz przyjazny interfejs użytkownika, jak np. Lenovo Z6. Stał także za pojawieniem się pierwszego tableta z rodziny Yoga, a także Lenovo Z5 oraz smartfona K900. Co będzie konkretnie robić w Xiaomi? Na razie nie ma oficjalnych informacji na ten temat, poza tym, że wejdzie w struktury mobilne. Może być więc oddelegowany do pracy nad Redmi, Black Shark czy nawet nakładką MIUI.

Xiaomi wydało oficjalne oświadczenie,w którym cieszy się z pozyskania nowego pracownika, ponieważ "ma on głębokie zrozumienie branży i bogate doświadczenia praktyczne na polu elektroniki konsumenckiej. Wierzymy, że pod jego kierownictwem nasz dział mobilny rozwinie się, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb użytkowników." A co z Lenovo? No cóż, mówiąc wprost - póki co na rynku smartfonów się nie liczy i nic nie wskazuje na to, że ten stan ulegnie zmianie.