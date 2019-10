Days Gone 2 w produkcji? Gra studia Sony Bend może trafić na PlayStation 5

Days Gone może doczekać się kontynuacji. Z najnowszych informacji wynika, że studio Sony Bend rozpoczęło prace nad swoim kolejnym projektem.

Days Gone zadebiutowało w kwietniu tego roku i okazało się jednym z najlepszych nowych IP w portfolio Sony. Gracze nie zniechęcili się przeciętnymi ocenami gry i masowo sięgali po grę studia Bend. Przedstawiciele japońskiego producenta nie kryli zadowolenia ze sprzedaży jaką osiągnęło Days Gone, co sprawiło, że momentalnie pojawiły się pierwsze plotki o kontynuacji gry.

Możliwe, że coś jest na rzeczy, bowiem jeden z pracowników studia Bend - Jeremy Vickery, na swoim profilu w serwisie LinkedIn, w zakładce “doświadczenie” wpisał “zaangażowanie w planowanie przedprodukcyjne do naszego następnego tytułu”. Czy będzie to Days Gone 2? Tego niestety nie wiemy, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi pracowników studia i przedstawicieli Sony, a także sprzedaż Days Gone, może śmiało założyć, że Bend szykuje się do prac nad kontynuacją swojej surwiwalowej gry akcji.

Zakładając jednak, że domniemane Days Gone 2 jest dopiero w preprodukcji, to na premierę gry będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Wątpliwe jest, aby ukazała się ona na PlayStation 4, platformą docelową będzie najprawdopodobniej przyszła generacja konsoli Sony - PlayStation 5, która jak już wiemy, zadebiutuje pod koniec przyszłego roku.

Days Gone, choć nie pozbawione wad, jest naprawdę udaną produkcją. Jeśli lubicie klimat postapokalipsy i zombie, to zdecydowanie warto spróbować gry studia Bend.

źródło: gamingbolt.com