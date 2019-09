Days Gone otrzyma nową zawartość już w przyszłym tygodniu

Do surwiwalowej gry akcji Sony, już w przyszłym tygodniu zawita m.in.: tryb nowa gra plus, dwa nowe poziomy trudności oraz dodatkowe trofea.

Days Gone pomimo umiarkowanego przyjęcia przez recenzentów, okazało się ogromnym sukcesem Sony. Nowa marka przygotowana przez studio Bend ma przed sobą świetlaną przyszłość. Twórcy dbają o swoją społeczność, nieustannie dodając do gry darmową zawartość. Kolejna porcja nowości trafi do gry już w przyszły piątek (13 września).

Na co możemy liczyć? Przede wszystkim na tryb nowa gra plus, który pozwoli nam rozpocząć całą przygodę od początku, ale z zachowanie wszystkich postępów. Do kolejnej rozgrywki przejdą z nami m.in.: zdolności, recepty i schematy, zaufanie u poszczególnych osad, ulepszenia NERO czy zdobyte bronie.

Nowa gra plus może być znakomitą okazją do sprawdzenia dwóch nowych poziomów trudności - Hard II i Survival II. Co ważne, nowymi wyzwaniami możemy cieszyć się również w aktualnej rozgrywce. Twórcy ujawnili, że do gry zawitają także nowe trofea do zdobycia, w tym jedno powiązane z tajemniczą nową bronią.

Dla przypomnienia, Days Gone to połączenie gry akcji i surwiwalu. W produkcji studia Bend przenosimy się do postapokaliptycznej wersji USA, gdzie jako Deacon St. John, walczymy o przetrwanie w świecie opanowanym przez istoty przypominające zombie.

Days Gone jest dostępne wyłącznie na konsoli PlayStation 4, jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to gorąco was zachęcam do wypróbowania produkcji.