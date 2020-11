Days Gone - ulepszona wersja gry ma problem z 4K i 60 kl./s na PS5?

Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że wsteczna kompatybilność nie będzie najmocniejszą stroną PlayStation 5.

Days Gone, to jedna z najciekawszych i najbardziej niedocenionych gier na PlayStation 4. Na szczęście, pomimo przeciętnych ocen od recenzentów, produkcja sprzedała się na tyle dobrze, że możemy liczyć na jej kontynuację. Twórcy gry - studio Sony Bend, potwierdziło, że już w dniu premiery PS5 możliwe będzie "ogranie" Days Gone we wstecznej kompatybilności. Co istotne, gra już otrzymała specjalną aktualizację, która znacząco poprawi jej wygląd i działanie na nowej generacji.

Wiele wskazuje jednak na to, że PlayStation 5 nie będzie w stanie uruchomić gry w natywnym 4K i stałych 60 kl./s. Przedstawiciele Sony Bend za pośrednictwem Twittera, poinformowali, że Days Gone na PS5 będzie działać w dynamicznym 4K i do 60 kl./s. Co to dokładnie oznacza? Najprościej rzecz ujmując - w zależności od wydarzeń na ekranie i obciążenia konsoli, wyświetlana rozdzielczość i płynność rozgrywki będą ruchome. Nie jest to najlepsza wiadomość dla osób, które w planach mają nadrobienie zaległości z ósmej generacji już na PS5. Konsola japońskiego producenta wyraźnie gorzej od konkurencji radzi sobie ze wsteczną kompatybilnością.

Zobacz również: Zobacz jak Wiedźmin 3 wygląda na Xbox Series X