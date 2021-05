Days of Play 2021 - gry na PS4 i PS5 w znakomitej promocji

Z okazji Days of Play Sony przeceniło setki gier na PlayStation 4 i PS5. Sprawdźcie, czy i wy znajdziecie coś dla siebie pośród licznych promocji.

Spis treści

Zgodnie z zapowiedziami, Sony rozpoczęło dzisiaj Days of Play, czyli wielkie wydarzenie dla fanów marki PlayStation. Taniej kupicie nie tylko gry, ale również akcesoria, gadżety i abonament PS Plus. Co istotne, liczne promocje pojawiły się nie tylko w cyfrowym sklepie japońskiego producenta - PS Store, ale również w tradycyjnych sieciach sklepów.

Postanowiliśmy zebrać dla was najlepsze okazje dostępne w polskich sklepach i PS Store.

Days of Play 2021 - gry na PS4 i PS5 w promocji na PlayStation Store

Pełną listę gier objętych promocją Days of Play 2021 w PS Store znajdziecie tutaj.

Days of Play 2021 - gry na PS4 i PS5 w promocji (pudełka)

Jak zatem doskonale widać, w ramach promocji Days of Play 2021, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Pamiętajcie, że to dopiero początek wydarzenia i Sony może nas jeszcze czymś zaskoczyć.

