Days of Play 2022 - festiwal promocji i wyprzedaży dla fanów PlayStation z datą premiery

Sony zapowiedziało właśnie Days of Play 2022, czyli wielkie święto dla wszystkich sympatyków PlayStation. Czeka na nas mnóstwo promocji, przecen i wyprzedaży, zarówno gier, akcesoriów, jak i samych konsol.

Spis treści

Co to jest Days of Play?

Days of Play to coroczny festiwal organizowany przez Sony dla wszystkich sympatyków PlayStation. Podczas wydarzenia gracze mogą liczyć na szereg promocji i wyprzedaży.

Days of Play 2022 - data startu

Jak poinformowało Sony, Days of Play 2022 rozpocznie się już w tym tygodniu - 25 maja, i potrwa do 8 czerwca. Dokładną rozpiskę promocji i wydarzeń poznamy najpewniej dopiero w dniu startu festiwalu.

Tanie gry na PS4, PS5

Podczas Days of Play z reguły taniej można kupić gry (zarówno cyfrowe w PS Store, jak i pudełkowe), akcesoria (pady, zestawy słuchawkowe), jak i samej konsole. Choć w przypadku tych ostatnich raczej nie powinniśmy się spodziewać obniżki cen PS5. Możliwe jednak, że na rynku pojawią się dodatkowe egzemplarze i zestawy do kupienia w atrakcyjnych cenach.

Days of Play 2022 z promocjami na konsole PS5 i PS4? To możliwe (fot. Sony)

Promocje na PlayStation Plus, przygotujcie się na PS Plus Premium

Tradycją jest już, że podczas Days of Play znacznie taniej można nabyć roczny abonament PlayStation Plus. W tym roku nabiera to jednak dodatkowego znaczenia, ze względu na zbliżającą się premierę PS Plus Premium (22 czerwca). Warto zatem wypatrywać startu Days of Play 2022, bowiem może być to znakomita okazja do nabycia nowego abonamentu Sony w tańszej cenie.

