Days of Play 2022 - najlepsze promocje i okazje na PS4 i PS5. Gry, akcesoria, konsole [26.05.2022]

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, właśnie wystartowało Days of Play. Przedstawiamy wam najlepsze promocje i okazje na gry, akcesoria i konsole PlayStation 4 i PlayStation 5.

Days of Play - co to jest?

Days of Play to coroczne wydarzenie przeznaczone dla fanów marki PlayStation. Przez najbliższe dwa tygodnie (do 8 czerwca) możemy liczyć na mnóstwo promocji, przecen i wyprzedaży związanych z konsolami PS4 i PS5. Taniej kupimy, między innymi gry (zarówno w pudełkach, jak i cyfrowe) czy akcesoria (kontrolery, gogle VR). Możemy również liczyć na ciekawe zestawy i atrakcyjne oferty z konsolami PS5.

Days of Play 2022 właśnie wystartowało (fot. Sony)

Days of Play 2022 - wybrane promocje w PS Store

Japoński producent postanowił przecenić w swoim cyfrowym sklepie ponad 1100 gier. Niektóre z promocji obejmą wszystkich graczy, inne zaś są dedykowana posiadaczom PlayStation Plus. Na co szczególnie zwrócić uwagę, np. na:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga na PS4 & PS5 za 207,20 zł (20% taniej)

(20% taniej) Dying Light 2 Stay Human na PS4 & PS5 za 215,20 zł (20% taniej)

(20% taniej) Destiny 2: Królowa Wiedźma na PS4 & PS5 za 321,75 zł (33% taniej)

(33% taniej) FAR CRY 6 wersja standardowa na PS4 & PS5 za 115,96 zł (60% taniej)

(60% taniej) Assassin’s Creed Valhalla: Edycja Ragnarok na PS4 & PS5 za 186,70 zł (55% taniej)

Na co jeszcze możemy liczyć? Oto wybrane promocje z PS Store:

W ramach Days of Play możecie kupić ponad 1000 gier w promocyjnych cenach (fot. Sony)

Days of Play 2022 - tanie gry w pudełkach na PS4 i PS5

Nie tylko cyfrowe wydania gier zostały objęte promocją w ramach Days of Play. Na sympatyków fizycznych wydań gier również czeka mnóstwo okazji. Poniżej znajdziecie najciekawsze z nich.

Days of Play 2022 - najlepsze promocje na akcesoria i konsole PS5

Days of Play 2022 to również znakomita okazja, aby wejść w posiadanie konsoli PS5 (fot. Sony)

Days of Play objęło również liczne akcesoria do konsol PS4 i PS5, ze szczególnym uwzględnieniem padów DualSense. Co ciekawe, również liczne sieci sklepów postanowiły wykorzystać wydarzenie i oferuje dodatkowe produkty w atrakcyjnych cenach. Jeśli jeszcze nie posiadacie konsoli PS5 bądź gogli wirtualnej rzeczywistości - PSVR, to właśnie teraz macie idealną okazję, aby to zmienić.

Jeśli tylko pojawią się kolejne atrakcyjne okazje, powyższy wpis zostanie zaktualizowany.

