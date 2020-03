Dead By Daylight - sieciowy survival horror trafi na Androida i iOS-a

Twórcy gry Dead By Daylight - studio Behavior Interactive, poinformowali właśnie, że mobilna odsłona produkcji zadebiutuje już w kwietniu tego roku na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS-em.

Dead By Daylight to survival horror z asymetrycznym trybem rozgrywki wieloosobowej. Gracze biorą udział starciach 4 na 1, jednak w tym przypadku przewaga liczebna nie ma żadnego znaczenia. Jeden z graczy wciela się bowiem w żądnego krwi zabójcę, a pozostała czwórka w ocalałych, którzy muszą współpracować, aby przetrwać starcie z mordercą. Ci ciekawe, gra umożliwia nam wcielenie się w postacie z klasycznych horrorów jak: Koszmar z ulicy Wiązów, Krzyk, Piła czy Halloween.

Produkcja studia Behavior Interactive, to obecnie jedna z najpopularniejszych gier w swoim gatunku. Doczekała się ona już premier na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jak poinformowali właśnie twórcy gry, już niebawem zawita ona również na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.

Mobilna wersja Dead By Daylight powstaje we współpracy z firmą NetEast, a jej premiera odbędzie się już 16 kwietnia. Jeśli jesteście zainteresowani, to już teraz możecie dokonać wstępnej rejestracji na Androidzie. W zamian za to, możecie liczyć na dodatkowe bonusy w dniu debiutu gry.

Co istotne, w odróżnieniu od pozostałych wersji gry, Dead By Daylight Mobile będzie produkcją darmową (choć oczywiście zawierającą mikropłatności). Jeśli lubicie horrory, to może zainteresuje was również to, że seria Silent Hill, może powrócić jako marka na wyłączność konsol Sony.

Aktualne ceny w sklepach Dead by Daylight Deluxe Edition Steam Key GLOBAL 72 zł

źródło: deadbydaylight.com