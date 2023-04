Dead Island 2 - co-op i cross-play. Jak działa? Co z grą na jednej konsoli z podzielonym ekranem?

Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda multiplayer w Dead Island 2, to mamy dla was wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Spis treści

Do premiery Dead Island 2 pozostał nieco ponad tydzień. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda rozgrywka sieciowa w najnowszej odsłonie serii o siekaniu zombie, to jesteście w dobrym miejscu. Zebraliśmy dla was wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Dead Island 2 - kooperacja. Jak działa co-op? Ilu graczy maksymalnie

Podobnie jak w oryginalnym Dead Island, tak i w jej kontynuacji dostępna będzie możliwość kooperacji. Niestety, gracze nie będą mogli ruszyć do boju od samego początku. Jeśli planujecie co-op'owe sesje, to musicie wiedzieć, że każdy z graczy musi ukończyć prolog do gry. Skąd będziecie wiedzieć od kiedy możliwa jest kooperacja? Otóż w pewnym momencie poinformuje was o tym gra. Wówczas wystarczy, że ustawicie tryb rozgrywki na online i będziecie mogli już w drużynach eliminować zombie na ulicach Los Angeles.

Zobacz również:

Choć do wyboru w Dead Island 2 mamy 6 bohaterów, to drużyny w trybie kooperacji mogą liczyć maksymalnie 3 graczy. Co istotne, system rozwoju każdej z postaci (na podstawie kart) został tak skonstruowany, że odgrywa on istotną rolą w drużynowej rozwałce. Możecie zatem np. wyspecjalizować się w pomaganiu i wzmacnianiu sojuszników bądź być typowym "tankiem" drużyny i brać na klatę każdy atak umarlaków.

Dead Island 2 - co z podzielonym ekranem (split-screen)?

Rozgrywka na podzielonym ekranie coraz bardziej wydaje się być już reliktem przeszłości. Choć wciąż pojawiają się ciekawe tytułu oferujące nam wspólną kooperację przy jednym urządzeniu i kolejne są na horyzoncie (patrz Diablo 4), to i tak śmiało możemy stwierdzić, ze twórcy raczej odchodzą od tego typu rozgrywki. Potwierdzenie tego znajdziemy w grze studia Dambuster. Niestety, tryb split-screen nie pojawi się w Dead Island 2.

Dead Island 2 - cross-play. Czy jest? Jak działa?

Funkcja cross-play znacząco zyskała na znaczeniu w ostatnich latach. Gracze mają już dość sztucznych barier i chcą grać oraz rywalizować ze swoimi znajomymi bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystają. Twórcy gier wsłuchując się w głosy graczy i coraz częściej implementują cross-play w swoich produkcjach. Nie inaczej jest w Dead Island 2. Jak jednak dokładnie działa cross-play w najnowszej odsłonie serii o zombie?

Dead Island 2 nie zaoferuje nam pełnej funkcji cross-play. Jest ona skupiona bowiem tylko na tzw. rodzinach urządzeń. Oznacza to, że posiadacze PS4 bez problemu będą mogli łączyć się PS5, a posiadacze Xbox Series X|S z Xbox One (PC-towcy zostaną osamotnieni). Nie będzie jednak możliwości połączenia się pomiędzy platformami, więc np. sympatycy PlayStation nie będą mogli bawić się wspólnie ze znajomymi z PC czy Xbox'ów.

Premiera Dead Island 2 odbędzie się 21 kwietnia na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.