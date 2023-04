Dead Island 2 – recenzja. Idźcie i kupujcie to wszyscy. Coraz mniej jest takich gier na rynku

Premiera Dead Island 2 już niebawem. Ja już miałem okazję zapoznać się z grą i mogę powiedzieć tylko jedno - to póki co największe zaskoczenie 2023 roku. Dlaczego?

Spis treści

Dead Island 2 miało swoje problemy – pierwszy zwiastun produkcji otrzymaliśmy w 2014 roku, jednak później zaczęło się prawdziwe deweloperskie piekło. Projekt wędrował z rąk do rąk i ostatecznie, dopiero w 2019 roku trafił do Dambuster Studios. To właśnie ten zespół odpowiada finalne za grę, która trafi do naszych rąk. Czy po takim zamieszaniu i tak długim procesie produkcji może wyjść z tego coś dobrego? Ja miałem wiele wątpliwości, ale deweloperzy z Dambuster Studios pokazali mi, że niemożliwe nie istnieje.

Dead Island 2. To nie miało prawa się udać, a jednak…

Akcja Dead Island 2 przenosi nas do pięknego i słonecznego Los Angeles, które niestety obecnie musi zmagać się z hordami zombie i mutantów. W „mieście aniołów” pozostało już niewielu ocalałych, w tym my – szczęśliwi ocaleńcy z katastrofy samolotu pasażerskiego. Do wyboru otrzymujemy 6 postaci i są to:

Ryan

Carla

Bruno

Amy

Jacob

Dani

Co istotne, choć główna historia pozostaje taka sama dla każdej postaci, to ich motywacje, dialogi i zachowanie często się różnią. Jest to znakomity pretekst, aby spróbować przejść grę wielokrotnie, różnymi postaciami. Szczególnie że rozgrywka nimi również nieco się różni. Każdą z postaci określa 6 głównych statystyk, a także dwie cechy wrodzone. O ile w trakcie gry możemy poprawić niektóre aspekty naszej postaci, to Ryan w 99% przypadków zawsze będzie wytrzymalszy od Amy, z kolei Amy będzie znacznie zwinniejsza od swojego kolegi.

Nie oznacza to jednak, że wybór postaci od razu definiuje nasz styl rozgrywki przez całą kampanię. Na szczęście twórcy nie postanowili iść drogą pierwowzoru i system rozwoju postaci w dużej mierze oparli na kartach. Choć początkowo byłem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, to bardzo szybko okazało się, że jest ono niezwykle intuicyjne, a przy tym pozwala na spore eksperymentowanie z naszymi postaciami. Do naszej dyspozycji oddano kilkadziesiąt kart podzielonych na 4 kategorie. Maksymalnie nasza talia może ich jednak liczyć 15. Wśród nich znajdą się zarówno aktywne, jak i pasywne umiejętności. Co istotne niektóre karty idealnie ze sobą korespondują i sprawiają, że początkowo przeciętna zdolność staje się niesamowicie potężna.

To jednak tylko część możliwości rozwoju naszej postaci. W trakcie rozgrywki w Dead Island2 regularnie dostrzegałem, że twórcom wybitnie zależało na tym, aby gra sprawiała po prostu masę radości i satysfakcji. Na przykład w grze znajdziemy rozbudowany system wyzwań, który nagradza nas za wykonywanie konkretnych aktywności, od bardzo prostych – zabicie określonej liczby zombie, po bardziej skomplikowane, jak okaleczenie trzech umarlaków jednocześnie. Z reguły nie skupiam się w grach na tego typu aktywnościach. W Dead Island mają one jednak podwójne znaczenie, bowiem pozwalają w wyraźny sposób wzmocnić statystyki naszej postaci. Np. eliminowanie przeciwników pistoletami pozwoli nam zdobyć permanentną premię do obrażeń wszystkich broni z tej kategorii. Warto dodać, że wraz z postępami w kampanii będziemy regularnie otrzymywać nowe zdolności, które otworzą przed nami kolejne sposoby eksterminacji zombie.

Hell-a wita i zaskakuje

Choć w Dead Island 2 przyjdzie nam zwiedzić spory kawałek Los Angeles, w tym tak ikoniczne miejscówki jak Bel Air, czy Venice Beach, to należy podkreślić, że produkcja Dambuster Studios nie jest grą z otwarty światem. Twórcy zdecydowali się na nieco bardziej tradycyjne rozwiązania i w zamian otrzymujemy kilka rozbudowanych, ale jednak zamkniętych obszarów. Na szczęście możemy się pomiędzy nimi dość swobodnie przemieszczać.

Główna kampania przeprowadzi nas naturalnie przez wszystkie obszary, jednak gra na wiele sposobów zachęca do powrotu, do już odwiedzonych miejsc. Między innymi za sprawą zadań pobocznych, jak i sekretów oraz znajdziek. Przyznam, że ja zakochałem się w Hell-a, dostępne obszary są ciekawie zaprojektowane i zachęcają do eksploracji. Regularnie natrafiałem na zamknięte pomieszczenia, które wymagały ode mnie rozwiązania prostej zagadki środowiskowej bądź zdobycia odpowiednich kluczy. Dead Island 2 to kolejna gra (po remakeu Resident Evil 4), która uzmysłowiła mi, jak bardzo stęskniłem się za tego typu prezentacją świata.

Nie bierzcie wszystkiego na poważnie

Dead Island 2 to nie gra dla ponuraków, nie jest to również pod żadnymi względami postapokaliptyczny dramat. Twórcy postawili na szaloną, momentami wręcz absurdalną akcję połączoną z klasycznymi rozwiązaniami i wątkami znanymi z opowieści o zombie. Nie brakuje tu zatem zarówno charyzmatycznych i dających się lubić postaci, jak i takich, które najchętniej sami wyprawilibyśmy na tamten świat. Główny wątek sprowadza się do chęci opuszczania przez naszego protagonistę Hell-a. Jednak jak to zwykle bywa w tego typu opowieściach, realizacja tego planu nie będzie najprostsza. Szczególnie że w pewnym momencie sprawy przybiorą dość niespodziewany i zaskakujący obrót. Historia Dead Island 2 nie nudziła mnie nawet przez chwilę. Wiem jednak, że nie jest to opowieść dla każdego.

Tego nie da się nie lubić. Czysta radość

Dead Island 2 to jedna z tych gier, która sprawia, że zaczynam się zastanawiać czy na pewno wszystko ze mną w porządku. Przyznacie sami, że radość po kolejnym udanym rozczłonkowaniu bądź dekapitacji zombie może budzić pewien niepokój. Z drugiej strony naprawdę ciężko przy Dead Island 2 się powstrzymać. System walki wręcz należy bowiem do jednego z najlepszych w branży. Jest zarówno angażujący, jak i satysfakcjonujący. Autorskie rozwiązanie studia Dambuster o nazwie Flesh sprawia, że możemy zadawać nieumarłym obrażenia z niezwykłą precyzją. Chcecie spowolnić przeciwnika? Odetnijcie mu nogi. Wielki mutant szarżuje na was z płonącymi pięściami? Odetnijcie mu ręce. Ostatecznie pamiętajcie – żaden zombie nie przetrwa bez głowy.

System Flesh sprawia, że starcia sprawiają nie tylko mnóstwo frajdy, ale są przy tym niezwykle brutalne. W przypadku Dead Island 2 mogę śmiało stwierdzić, że twórcom udało się stworzyć nowy poziom brutalności w grach. W zasadzie każdy nasz atak jest od razu widoczny na ciele przeciwnika. Ostatecznie zombie kończą swój (drugi już) żywot w wyjątkowo krwawym stylu. Odpadające żuchwy, zwisające z oczodołów gałki oczne czy wypadające wnętrzności, to widok na porządku dziennym. W Dead Island 2 jest może krwawo i makabrycznie, ale ile to sprawia frajdy, nie dowiecie się, póki sami nie spróbujecie.

System walki wręcz był oczkiem w głowie twórców i widać to na każdym kroku. W grze mamy niezwykle bogaty arsenał broni, a te potrafią różnić się od siebie diametralnie. Nie tylko na poziomie statystyk, ale przede wszystkim zachowania i animacji. Choć powinno być to standardem, to w większości gier, każdy młot czy każdy topór zachowuje się tak samo. Jeśli coś trafia do jednej kategorii, to już nic z tym nie zrobimy. To nie dotyczy Dead Island 2. Możecie natrafić na 5 broni obuchowych, a każda będzie miała inny feeling. Oczywiście pewne ich cechy będą się powielały, ale zupełnie inaczej walczyło mi się z wykorzystaniem kija bejsbolowego niż młota wyburzeniowego. Takich przypadków jest oczywiście znacznie więcej i po kilkudziesięciu godzinach spędzonych z grą pomału klaruje mi się już sytuacja co do moich faworytów.

To, czego z kolei nie czuję w Dead Island 2 to broń palna. Jest ona dostępna w grze (jednak nie od początku rozgrywki) i choć ma swoje zastosowania, to przede wszystkim system strzelania nie sprawia, aż takiej satysfakcji jak walka w zwarciu. Rodzajów i modeli broni palnej jest też zauważalnie mniej, niż tej stosowanej do walki bezpośredniej. Trochę jakby twórcy sami chcieli powiedzieć – patrzcie, dodaliśmy to do gry, ale naszym priorytetem i tak była broń biała.

Jak tu pięknie… na swój dziwnie upiorny sposób

Parę słów należy się również oprawie technicznej Dead Island 2. Na Xbox Series X gra wygląda znakomicie, a co najważniejsze działa w płynnych 60 klatkach na sekundę. Poziom dopracowania Dead Island 2 to również w dzisiejszych czasach pewien fenomen. Twórcom udało się bowiem dowieźć grę niemal pozbawioną błędów. Podkreślam niemal, bo pomniejszych nie brakuje, ale z tego co wiem, w dniu premiery będą one już usunięte. Ja mogę tylko dodać od siebie, że nie natrafiłem na sytuację, w której błąd sprawiłby, że nie mogłem kontynuować rozgrywki, bądź ta była mocno utrudniona. Tak jest podczas rozgrywki solo, a jak to wygląda w kooperacji?

Dead Island 2 jest reklamowany jako tytuł idealny do coopa. Czy tak będzie w rzeczywistości? Cóż, miałem okazję sprawić i ten element rozgrywki i mogę wam powiedzieć, że pod względem samej rozgrywki zdecydowanie tak. Wspólne tłuczenie zombie i poznawanie historii to rewelacyjna rozrywka. Szczególnie że rozbudowany system walki pozwala na naprawdę szalone akcje gdy jest więcej graczy. Co więcej, niektóre zdolności postaci działają na całą drużynę, więc może się zdarzyć, że zupełnie inny styl rozgrywki przyjmiecie podczas samotnej zabawy, a inaczej będzie to wyglądało w grupie. Muszę też dodać, że pozytywnie zaskoczyło mnie to, iż nie tylko host, ale wszyscy gracze biorący udział w sesji zapisują postępy w kampanii, zadaniach pobocznych, w zasadzie we wszystkim. Niby zwyczajna rzecz, ale nie dla wszystkich jest oczywista (tak mam na myśli Redfall).

Dead Island 2 - galeria zdjęć

Dead Island 2 - galeria zdjęć ( ) × Zombie jaki jest, każdy widzi Zombie jaki jest, każdy widzi Paskudnych maszkar w Dead Island 2 nie brakuje. Co gorsza, wszystkie są skore do bliższego kontaktu (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Zombie, zombie nie równe Zombie, zombie nie równe Tutaj kolejny jegomość, który chce nas bliżej poznać. Niestety, takich kontaktów w Dead Island 2 będzie całe mnóstwo (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Dead Island 2 nie jest grą z otwartym światem Dead Island 2 nie jest grą z otwartym światem Choć Dead Island 2 nie jest grą z otwartym światem, to dostępne obszary są zróżnicowane i znakomicie zaprojektowane (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Dead Island 2 jest niezwykle klimatyczne Dead Island 2 jest niezwykle klimatyczne Dead Island 2 potrafi być niezwykle klimatyczne, szczególnie w nocy (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Jest krwawo... Jest krwawo... Pod względem brutalności Dead Island 2 wytycza nowe standardy (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). ...a nawet bardzo krwawo ...a nawet bardzo krwawo Zombie i inne maszkary reagują na niemal każdy nasz cios, a system flesh sprawia, że głowy, ręce, nogi i inne elementy ciała dosłownie latają w powietrzy (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). W kupie raźniej W kupie raźniej Pojedyncze zombie nie sprawiają większego problemu, ale gdy tylko pozwolimy im się otoczyć, to mamy poważny kłopot (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Śmierć to dopiero początek? Śmierć to dopiero początek? Dead Island 2 nie należy do najtrudniejszych gier na rynku, ale chwila nieuwagi może spowodować, że taki oto napis pojawi się przed naszymi oczami i sami zasilimy szeregi nieumarłych (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Świat pełen detali Świat pełen detali Twórcy Dead Island 2 zadbali o to, aby świat przedstawiony był jak najbardziej wiarygodny. W trakcie gry znajdziemy mnóstwo smaczków i sekretów (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Krzykacz, szwendacz, łamacz... Krzykacz, szwendacz, łamacz... W Dead Island 2 rodzajów zombie jest całe mnóstwo, jednak większości możne je przyporządkować do kilku głównych kategorii. Krzykacze na przykład nie tylko są w stanie odrzucić nas swoim donośnym głosem, ale i zwołać kolegów. Ich elektryczne odpowiedniki z kolei mogą nas dodatkowo porazić prądem, jeśli znajdziemy się w zasięgu ich ataku (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl).

Niestety, od strony technicznej kooperacja wypada już nieco gorzej. Podczas około 15 godzin spędzonych w coopie co najmniej kilkukrotnie zdarzyło mi się utracić połączenie z innymi graczami. Co więcej, momentami pojawiały się dość mocne lagi. Miałem też dziwne wrażenie, że podczas coopa, liczba klatek na sekundę spadała. Jeśli do premiery powyższe problemy zostaną usunięte, to kooperacja w Dead Island 2 zapewni wam mnóstwo frajdy.

Dead Island 2 – kupić czy poczekać?

Często słyszę, poczekam aż stanieje, poczekam, aż będzie w Game Pass. Musimy jednak pamiętać, że zarówno dla twórców, jak i wydawców kluczowa jest sprzedaż w okolicach premiery. Dlaczego o tym piszę? Dla mnie Dead Island 2 to jedno z największych zaskoczeń tego roku. Tytuł, który w pewnym momencie stał mi się całkowicie obojętny, obecnie należy do absolutnego topu 2023 roku. Jeśli chcemy głosować swoimi portfelami na gry dopracowane, robione z sercem, nieudające nikogo i niczego innego, to zachęcam was do kupna Dead Island 2 już teraz, a sami przekonacie się, że w każdym z nas drzemie zabójca zombie.