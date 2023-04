Dead Island 2 - szybka podróż. Czy jest dostępna w grze? Jak ją odblokować? Sprawdź

Zastanawiasz się, czy w Dead Island 2 jest system szybkiej podróży? Sprawdź, co wiemy na ten temat.

Spis treści

Dead Island 2, choć nie jest grą z otwartym światem, to i tak zaoferuje nam obszary, których kompletne zwiedzenie zajmie sporo czasu. Podczas naszego pobytu w Los Angeles odwiedzimy wiele zróżnicowanych miejscówek, w tym, tak ikoniczne miejsca jak Venice Beach czy Bel Air. Czy jednak twórcy postanowili nam ułatwić nieco przemierzania świata gry i zadbali o system szybkiej podróży? Odpowiedź na to pytanie jest nieco bardziej skomplikowana, niż się może wydawać.

Dead Island 2 - czy w grze jest system szybkiej podróży?

Świat Dead Island 2 jest podzielonych na kilkanaście obszarów. W trakcie rozgrywki możemy się pomiędzy nimi swobodnie przemieszczać i np. wracać do już odkrytych miejsc. Problem w tym, że nie wszystkie są ze sobą bezpośrednio połączone. Zatem jeśli chcielibyśmy przejść (przebijając się przy tym przez hordy zombie) z jednego skrajnego obszaru do drugiego, to musielibyśmy na to poświęcić kilkanaście minut albo więcej.

Na szczęście twórcy postanowili nam nieco ułatwić przemierzanie świata i zadbali o system szybkiej podróży. Należy tu jednak podkreślić, że nie jest on dostępny od samego początku i przez pierwsze kilka godzin zabawy będziemy musieli cierpliwie przemieszczać się po świecie gry w tradycyjny sposób.

Jak odblokować szybką podróż w Dead Island 2?

Szybką podróż w Dead Island 2 można odblokować tylko w jeden sposób - wykonując kolejne zadania z głównej kampanii. W pewnym momencie fabuły zwiedzicie kanały pod Los Angeles. Wkrótce po ukończeniu tego etapu gra sama was poinformuje, iż odblokowaliście możliwość szybkiej podróży. Wówczas taka mapa jak poniżej pozwoli wam przemieszczać się pomiędzy obszarami dostępnymi w grze. Co istotne, dodatkowe punkty szybkiej podróży możemy odblokować, wykonując zadania poboczne. Należy również pamiętać, że z szybkiej podróży możemy skorzystać tylko za pomocą mapy w bezpiecznych strefach. Nie ma możliwości przenoszenia się z dowolnego miejsca na mapie.

Mapa szybkiej podróży pozwoli nam w Dead Island 2 przemieszczać się pomiędzy obszarami (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Jeśli jesteście ciekawi, jak oceniliśmy Dead Island 2 w wersji na Xbox Series X, to zapraszamy do lektury naszej recenzji.