Dead Space - EA chce wskrzesić legendarną serię horrorów

Dead Space - kultowa seria horrorów, może do nas powrócić szybciej niż nam się wydawało. EA "wskrzesza" jedną ze swoich starszych marek.

Seria Dead Space, której pierwsze trzy odsłony ukazały się w latach 2008 - 2013, to jedna z najlepszych marek należących do Electronic Arts. Niestety, włodarze producenta nie byli zadowoleni z zysków, które generowała każda odsłona cyklu i ostatecznie zdecydowali o jej anulowaniu. Fani od lat domagają się przywrócenia marki, ale EA pozostawało nieugięte, aż do teraz.

W ostatnich latach EA już kilkukrotnie mocno się "sparzyło" na swoim "wizjonerskim" podejściu do branży gier. Z ust decydentów amerykańskiego producenta mogliśmy chociażby usłyszeć takie frazy jak "gry single player nie gwarantują odpowiednich zysków i zainteresowania graczy". W tym samym czasie anulowano kilka ciekawych projektów (m.in. związanych z Gwiezdnymi Wojnami) i wydano grę Battlefront 2, która wyniosła monetyzację tytułu na zupełnie nowy poziom. EA w swojej chciwości przebiło samo Activision. Od tamtej pory sporo się jednak zmieniło. Gracze zagłosowali swoimi portfelami i EA musiało nieco zmienić politykę. Przede wszystkim poszczególne studia producenta otrzymały większą swobodę w działaniu. Tak DICE udało się uratować Battlefront 2, a Respawn Entertainment mógł stworzyć znakomity Star Wars Jedi: Upadły zakon.

To jednak nie wszystko, EA powołało do życia również EA Originals, czyli rozbudowany program, który wspiera niezależnych twórców gier. Tak otrzymaliśmy m.in. jedną z najlepszych tegorocznych produkcji - It Takes Two. Po latach oczekiwania, zawsze dobrze poinformowany - Jeff Grubb, wlał nadzieje w serca fanów serii Dead Space. Dziennikarz ujawnił niedawno, że EA Motive pracuje nad "wskrzeszeniem uznanej marki EA". Choć nigdzie nie pada nazwa Dead Space, to trudni nie odnieść wrażenia, że chodzi o kultową serię horrorów. W jakiej formie powróci do nas seria? Tego niestety nie wiemy. Możliwe, że będzie to "jedynie" remake pierwszych trzech odsłon na wzór Mass Effect Legendary Edition.

Więcej informacji na temat twórczości EA Motive poznamy już 22 lipca, kiedy to odbędzie się EA Play Live 2021.

