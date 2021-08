Dead Space na pierwszych materiałach z gry. Jest na co czekać

Podczas dzisiejszego pokazu zobaczyliśmy nadchodzący Dead Space na pierwszych materiałach.

Przedstawiciele EA Motive pokazali dzisiaj pierwsze materiały z nadchodzącego Dead Space. Twórcy kilkukrotnie powtarzali, że jest to bardzo wczesna faza produkcji. Mieliśmy okazję zobaczyć wygląd początkowych lokacji oraz samego głównego bohatera. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o grafikę, jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Wystarczy spojrzeć na porównanie z oryginalną wersją gry.

Dead Space - porównanie z oryginałem (fot. Twitch/MotiveStudio/Damian Kubik)

To co zobaczyliśmy podczas pokazu oraz usłyszeliśmy od twórców potwierdza, że gra rzeczywiście tworzona jest od zera. Lokacje budowane są od początku, a całość charakteryzuje się ogromną ilością detali. Szczególnie, jeśli spojrzymy z bliska na modele nekromorfów. Dowiedzieliśmy się nieco więcej także na temat mechaniki oraz procesu produkcyjnego. Tak jak się spodziewaliśmy, twórcy nie pokazali zbyt wielu rzeczy wyjętych prosto z gry, jednak mieliśmy cały czas na uwadze, że jest na to jeszcze zbyt wcześnie.

Nowy Dead Space tworzony jest wyłącznie na sprzęcie najnowszej generacji, aby twórcy nie musieli martwić się ograniczeniami technicznymi. Dowiedzieliśmy się, że gra ma być pozbawiona wszelkich ekranów ładowania. Będziemy mogli się swobodnie przemieszczać pomiędzy lokacjami. Tych także ma być więcej niż w pierwszej części. Cały czas tworzone są nowe poziomy.

To co bardzo ucieszyło fanów i było bardzo widoczne na czacie podczas transmisji to powrót Gunnera Wrighta, który ponownie wcieli się w postać głównego bohatera gry. Twórcy zdają sobie sprawę, żeby poczucie izolacji i osamotnienia tworzyło niepowtarzalny klimat gry, dlatego też Isaac będzie odzywał się tylko w momentach, kiedy fabuła będzie tego wymagać.

Dead Space Screenshots pic.twitter.com/kaQFRlj4YM — Idle Sloth (@IdleSloth84) August 31, 2021

The Dead Space remake is built on the layouts of the original game but with an enhanced level of detail ???? pic.twitter.com/0Nbi5rZLLw — Idle Sloth (@IdleSloth84) August 31, 2021

Zapewne jeszcze dużo czasu minie, zanim będziemy mogli zagrać w odświeżone Dead Space, jednak po dzisiejszym pokazie wiadomo, że jest na co czekać.

Cały materiał możecie zobaczyć poniżej.

