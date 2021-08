Dead Space - pokaz gry już dziś. Sprawdź, gdzie i jak oglądać

Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery odświeżonej wersji Dead Space. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będziemy mogli ponownie zagłębić się w historię Isaaca Clarke'a.

Electronic Arts niespodziewanie ogłosiło, że dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego będziemy mogli obejrzeć stream, na którym zostanie pokazane bardzo wczesne spojrzenie na rozwój gry. Wydarzenie będziemy mogli śledzić na Twitchu. W zaproszeniu przeczytamy:

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.



Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9