Dead Space wraca! To już pewne. EA pracuje nad grą

Pojawi się kontynuacja Dead Space. To już pewna informacja.

Od dłuższego czasu pojawiały się informacje o możliwym powrocie serii Dead Space. To już pewne. Podczas EA Play Live otrzymaliśmy potwierdzenie, że kontynuacja kultowego horroru w klimacie science-fiction jest produkowana przez EA Motive. Tytuł pojawi się na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X.

Pierwsze dwie części cieszyły się bardzo dużą popularnością. "Trójka" nie do końca przypadła do gustu graczom, jednak cała seria jest darzona bardzo dużą sympatią. Nie dziwi fakt, że tak wiele osób czekało na potwierdzenie informacji o powrocie do tego uniwersum. Gra będzie oparta na najnowszej wersji silnika Frostbite.

Phillippe Ducharme, Senior Producer Dead Space podczas konferencji tak powiedział o grze:

Seria Dead Space została wydana 12 lat temu i wywarła ogromny wpływ na gatunek survival horrorów. (...) Powrót do oryginału i możliwość zrobienia tego na konsolach nowej generacji ekscytuje wszystkich członków zespołu. W miarę jak staramy się unowocześnić grę, dotarliśmy do oddanych fanów i zaprosiliśmy ich do przekazywania nam opinii od wczesnych etapów produkcji, abyśmy mogli dostarczyć taką grę, jakiej oczekują i jaką będą mogli cieszyć się także nowi gracze.

Zobacz teaser nowego Dead Space:

