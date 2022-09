Deadpool 3 – premiera, obsada, fabuła. Pojawi się Wolverine?

Wyczekiwana przez fanów trzecia część Deadpoole'a już powstaje, a wedle najświeższych informacji do Wade'a Wilsona dołączy sam Wolverine. Kiedy premiera filmu?

Spis treści

Deadpool 3 – najważniejsze informacje

Tytuł: Deadpool 3

Deadpool 3 Reżyseria: Shawn Levy

Shawn Levy Gatunek: super hero, czarna komedia

super hero, czarna komedia Uniwersum: MCU

MCU Rok produkcji: 2024

2024 Kraj produkcji: USA

Scenariusz do filmu stworzą siostry Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin, które na swoim koncie mają scenariusze do serialu komediowego Bob's Burgers.

fot. Marvel Studios

Data premiery

Deadpool 3 w kinach pojawi się 6 września 2024 roku.

Deadpool 3 – jaka kategoria wiekowa?

Deadpool 3 będzie pierwszą częścią przygód Wade'a Wilsona włączoną do Marvel Cinematic Universe znajdującego się w posiadaniu Disneya. Co to oznacza dla filmu? Przede wszystkim na jednym ekranie z najemnikiem o niewyparzonym języku będą mogli pojawić się niektórzy bohaterowie znani z produkcji MCU.

Zobacz również:

Pomimo dołączenia do MCU, seria o Deadpoolu utrzyma swoją kategorię wiekową, czyli R. Deadpool 3 będzie więc pierwszym filmem w historii studia przeznaczonym wyłącznie dla dorosłej publiczności. Informację na ten temat już jakiś czas temu przekazał sam Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios. Taka wiadomość z pewnością uspokoiła fanów Deadpoola, bowiem po przejęciu 20th Century Fox przez Disneya pojawiły się przypuszczenia, że firma zdecyduje się ugrzecznić widowisko. Tak się jednak nie stanie, w związku z czym możemy oczekiwać znanego z poprzednich części czarnego humoru, wulgarnego języka i malowniczych scen akcji.

Fabuła

W tym momencie nie są znane żadne szczegóły fabuły nowego Deadpoola. Dobrą wiadomością dla fanów serii jest z pewnością fakt, że Deadpool 3 będzie kontynuował historię z dwóch poprzednich części. Przejęcie marki przez Disneya nie oznacza więc, że kolejny film będzie odcięty od wcześniejszych produkcji.

Nie wiemy jeszcze, w którym dokładnie miejscu linii czasowej Marvel Cinematic Universe Deadpool 3 zostanie umieszczony. Możemy jednak spodziewać się, że będzie to czwarta faza.

Wydaje się więc być to idealny moment, aby do filmów Disneya dodać postać, która do filmów Disneya nie pasuje. Będzie to także dobra okazja do wprowadzenia innych bohaterów, którzy w najbliższych latach mają dołączyć do MCU: Fantastycznej Czwórki, Blade'a oraz X-menów.

It’s critical to have open, honest and healthy discussions around mental health. By retweeting #BellLetsTalk you can make a difference. In case that’s not enough, before Disney bought Fox, Deadpool 3 was gonna be a road trip between Deadpool and Logan. Rashomon style. For real. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 28, 2021

Obsada

Ze względu na fakt, że nie znamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących scenariusza Deadpoola 3, również nie wiemy nic na temat obsady filmu. Oczywiście w roli Wade'a Wilsona powróci Ryan Reynolds, jednak póki co nie pojawiły się informacje dotyczące pozostałych ról.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że w kolejnym filmie znów zobaczymy towarzyszy Deadpoola: Weasela (T.J. Miller) oraz Dopindera (Karan Soni). Możliwy jest także powrót Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) oraz Colossusa (Stefan Kapičić).

fot. Marvel Studios

W scenach po napisach Deadpoola 2, Wilson ocalił od śmierci członków X-Force oraz swoją miłość Vanessę, więc w tej roli zapewne ponownie ujrzymy Morenę Baccarin. Do grupy dołączyli także Cable (Josh Brolin), Russell (Julian Dennison) oraz Domino (Zazie Beetz), więc ich udział w sequelu także nie jest wykluczony.

Dużą rolę w doborze obsady może odegrać fakt, że Deadpool 3 jest już częścią MCU. Jest więc możliwe, że na ekranie pojawią się postaci znane z innych filmów Marvel Studios. Możemy także zakładać, że Deadpool 3 może być swojego rodzaju pomostem dla innych X-menów, którzy pojawiali się w dotychczasowych produkcjach 20th Century Fox, a teraz będą mogli zostać włączeni do kinowego uniwersum Marvela.

Deadpool pojawi się w Doktorze Strange w multiwersum obłędu? [23.02.2022]

Choć od premiery Deadpoola 3 dzieli nas jeszcze bardzo dużo czasu, możliwe, że Wade Wilson zadebiutuje w MCU wcześniej, niż wszyscy się spodziewają. Kiedy może to nastąpić?

Fani analizujący ostatnie zwiastuny widowiska Doktor Strange w multiwersum obłędu znaleźli wiele easter-eggów i elementów, które łączą się z innymi bohaterami i filmami MCU. Dostrzegli oni m.in. tarczę Kapitan Carter, która pojawiła się w pierwszym sezonie animowanego serialu What if...? oraz obecność Reeda Richardsa, czyli członka Fantastycznej Czwórki. Sądzą oni, że ci bohaterowie mogą niedługo pojawić się w filmach Disneya.

fot. Marvel Studios

Tym co wzbudziło największą dyskusję była jednak rzekoma obecność Deadpoola w najnowszym trailerze, który wyemitowany został przy okazji ostatniego Super Bowl. Zdaniem wielu fanów była to zapowiedź debiutu tego bohatera w MCU.

Do tych pogłosek w niedawnym wywiadzie udzielonym portalowi Variety odniósł się Ryan Reynolds. Aktor powiedział, że z pewnością nie ma go w filmie o Stephenie Strange'u. Z jednej strony wydaje się, że ucina to wszelkie dyskusje. Z drugiej, należy pamiętać, że dokładnie tak samo wypowiadali się Andrew Garfield oraz Tobey Maguire przed premierą filmu Spider-Man: Bez drogi do domu.

Zazie Beetz powróci jako Domino? [31.01.2022]

Od premiery Deadpoola 3 dzielą nas jeszcze długie miesiące. Nie dziwi nas więc fakt, że o produkcji wciąż wiemy bardzo niewiele. Jedyne pewniki to, póki co, obecność Ryana Reynoldsa w roli Wade'a Wilsona oraz kategoria wiekowa R.

fot. Marvel Studios

Choć Marvel Studios i Kevin Feige nie chcą podzielić się żadnymi konkretami na temat filmu, nie powstrzymuje to plotek i przecieków. Wedle jednego z nich do swojej roli powróci Zazie Beetz. W Deadpoolu 2 amerykańska aktorka wcieliła się w Domino, bohaterkę, której specjalną mocą było szczęście. Informacja o powrocie Beetz pojawiła się na twitterowym profilu @MyTimeToShineH. Czy plotka okaże się prawdą? Tego zapewne dowiemy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Data premiery Deadpoola 3 ogłoszona! Wiemy, kto zagra Wolverine'a [28.09.2022]

Po długim, długim oczekiwaniu wreszcie wiemy, kiedy trzecia część opowieści o pyskatym najemniku pojawi się w kinach. W opublikowanym na Twitterze nagraniu sam Ryan Reynolds wyjawił, że Deadpool 3 swoją premierę będzie miał 6 września 2024 roku. Ale to nie koniec niespodzianek, od których niemal wybuchł internet:

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Jak mogliście usłyszeć, nadszedł koniec spekulacji na temat tego, kto wcieli się w "nowego" Wolverine'a. Wygląda na to, że Hugh Jackman jest człowiekiem niezastąpionym i nikt inny nie był w stanie godnie przejąć po nim roli Rosomaka. Mimo "zgonu" w filmie Logan, aktor ponownie zagra gburowatego mutanta – pozostaje pytanie, w jakim momencie czasowym MCU osadzony zostanie Deadpool 3? Biorąc pod uwagę koncepcję multiwersum, nie jest to oczywiście duży problem i twórcy filmu prawdopodobnie dość łatwo wyjaśnią obecność Jackmanowego Wolverine'a.

Koniec końców Deadpool 3 z pewnością będzie interesującym filmem – nie dość, że pierwszym z kategorią R w dziejach MCU, to w dodatku wprowadzającym do uniwersum mutantów. Czekamy z niecierpliwością!

Ryan Reynolds i Hugh Jackman zdradzają fabułę Deadpoola 3! [29.09.2022]

Wczoraj rano poznaliśmy datę premiery trzeciej części Deadpoola. Kilka godzin później Ryan Reynolds i Hugh Jackman ujawnili, o czym opowie nowy film:

Wszystko jasne? W takim razie spokojnie czekamy na premierę!

Zobacz także: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Fabuła, data premiery i obsada filmu Marvela