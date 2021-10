Deadpool 3 - przecieki, plotki, oficjalne informacje [27.10.2021]

Co wiemy o trzeciej odsłonie przygód Deadpoola? W tym materiale postaramy się zebrać dla Was wszystkie informacje poświęcone kolejnej produkcji Marvel Studios.

Spis treści

Deadpool 3 będzie pierwszą częścią przygód Wade'a Wilsona włączoną do Marvel Cinematic Universe. Co to oznacza dla filmu? Przede wszystkim umożliwi pojawienie się niektórych bohaterów znanych z produkcji MCU na jednym ekranie razem z najemnikiem o niewyparzonym języku.

Drugą, być może ważniejszą informacją jest to, że pomimo dołączenia do MCU, trzecia odsłona Deadpoola utrzyma swoją kategorię wiekową. Deadpool 3 będzie więc pierwszym filmem w historii studia z kategorią wiekową R, co oznacza produkcję przeznaczoną wyłącznie dla dorosłej publiczności.

Zobacz również:

Fot. Marvel Studios

Taka informacja, która podana została jeszcze pod koniec ubiegłego roku z pewnością uspokoiła fanów Deadpoola. Po przejęciu 20th Century Fox przez Disney pojawiły się przypuszczenia, że firma zdecyduje się nieco ugrzecznić przyszłe widowisko. Na szczęście tak się jednak nie stanie, w związku z czym możemy oczekiwać znanego z poprzednich części mrocznego humoru, wulgarnego języka i bardzo szczegółowych scen akcji. Informacja została już jakiś czas temu przekazana przez samego Kevina Feige, czyli szefa Marvel Studios.

Kiedy Deadpool 3 trafi do kin?

Nieprędko. Tak można to opisać w wielkim skrócie. Premiera pierwszego filmu o przygodach niepoprawnego najemnika miała miejsce w 2016 roku, a jego kontynuacja pojawiła się dwa lata później. Na kolejną część czekamy więc już trzeci rok i wszystko wskazuje na to, że przyjdzie nam poczekać jeszcze dłużej.

Optymistyczne założenia były takie, że Deadpool 3 ukaże się w przyszłym roku, jednak wiemy już, że premiera odbędzie się dopiero w 2023 roku, i to raczej w jego ostatnich miesiącach. Dlaczego?

Fot. Marvel Studios

Głównie dlatego, że nie zaczęto jeszcze kręcić materiału do kontynuacji serii. Co prawda sam Ryan Reynolds, odtwórca roli Deadpoola, przy okazji promocji filmu Free Guy wspominał, że cały czas współpracuje ze scenarzystkami filmu, czyli siostrami Lizzie Molyneux-Loeglin oraz Wendy Molyneux. Są to jednak wciąż prace nad samym scenariuszem, na podstawie którego kręcone będą kolejne ujęcia. Scenarzystki animacji Bob's Burgers zastąpiły na tych stanowiskach Rhetta Reese'a i Paula Wernicka, którzy pracowali nad dwoma pierwszymi częściami serii. Wciąż nie znamy jednak reżysera widowiska.

"To coś nad czym pracujemy każdego dnia. Pisanie scenariusza tak wygląda, trochę pracujesz, a potem się nad tym zastanawiasz. Współpracuję z siostrami Molyneux i wszystko układa się po naszej myśli. Są niesamowite i doskonale rozumieją ten świat. Wiedzą kiedy zrobić zig, gdy wszyscy spodziewają się zag. Naprawdę dobrze się bawimy" - mówił Ryan Reynolds o postępie prac.

Z pewnością wykupienie 20th Century Fox przez Disney nie pomogło całej sprawie. Poprzednie dwie części były głównymi produkcjami dotychczasowego studia. Deadpool 3 będzie musiał znaleźć sobie miejsce pośród innych premier Marvel Studios zaplanowanych na 2023 rok. Wiemy, że ukażą się wtedy Ant-Man i Osa: Quantumania oraz Strażnicy Galaktyki vol. 3. Pozostawia to miejsce na trzy kolejne premiery w ciągu roku. Jedną z nich może być Deadpool 3, innymi Kapitan Ameryka 4 z Anthonym Mackie, piąta część Avengers, lub Fantastyczna Czwórka.

Kiedy aktorzy wejdą na plan zdjęciowy? Zdaniem Ryana Reynoldsa istnieje 70 procent szans na to, że nastąpi to w 2022 roku. Choć wypowiedzi aktora w większości przypadków traktujemy z przymrużeniem oka, to tym razem może być w nich ziarno prawdy. Kevin Feige niedawno także potwierdził tą informację.

Deadpool 3 - fabuła

Producenci bardzo uważnie pilnują, aby szczegóły scenariusza, który nie został jeszcze de facto ukończony, nie wyciekły poza studio. Dobrą wiadomością dla fanów serii jest z pewnością fakt, że Deadpool 3 będzie kontynuował historię z dwóch poprzednich części. Przejęcie marki przez Disney nie oznacza więc, że kolejny film będzie odcięty od wcześniejszych produkcji.

Nie wiemy jeszcze w którym miejscu linii czasowej Marvel Cinematic Universe zostanie umieszczony. Możemy jednak spodziewać się, że będzie to czwarta faza. Wydarzenia z finałowego odcinka pierwszego sezonu Lokiego sprawiają, że linia czasu oraz dotychczas znane uniwersum zostały wywrócone do góry nogami.

Fot. Marvel Studios

Wydaje się więc być to idealny moment, aby do filmów Disneya dodać postać, która do filmów Disneya nie pasuje. Będzie to także dobra okazja do wprowadzenia innych bohaterów, którzy w najbliższych latach mają dołączyć do MCU: Fantastycznej Czwórki, Blade'a oraz X-menów. Co ciekawe, Kevin Feige zapowiedział już, że Blade będzie częścią piątej fazy. Film nie pojawi się w kinach przez kolejne kilka lat, jednak już teraz wiemy, w którym miejscu uniwersum zostanie umiejscowiony. Tego samego wciąż nie możemy powiedzieć o Deadpoolu 3.

Możemy spodziewać się wielu odniesień do innych produkcji Marvel Studios, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwą obecność w obsadzie Josha Brolina, czyli odtwórcy roli Thanosa w dwóch ostatnich częściach Avengers. Wydaje się, że Ryan Reynolds nie przepuści okazji, żeby w humorystyczny sposób odnieść się do innych postaci i produkcji Disneya.

Aktor wspominał jakiś czas temu, że część scenariusza była gotowa jeszcze przed przejęciem tytułu przez Disney. Produkcja miała być filmem drogi z Deadpoolem i Wolverinem, opierającym się na Rashomonie Akiry Kurosawy. Znając Reynoldsa i jego sposób bycia w mediach nie możemy jednak wykluczyć, że był to jeden z dowcipów, który miał zwieść fanów. Ponadto Hugh Jackman odwiesił swoje pazury w 2017 roku, kiedy to po raz ostatni zagrał Wolverine'a w filmie Logan, więc jego powrót jest raczej mało prawdopodobny.

It’s critical to have open, honest and healthy discussions around mental health. By retweeting #BellLetsTalk you can make a difference. In case that’s not enough, before Disney bought Fox, Deadpool 3 was gonna be a road trip between Deadpool and Logan. Rashomon style. For real. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 28, 2021

Kto znajdzie się w obsadzie?

Ze względu na fakt, że nie znamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących scenariusza Deadpoola 3, nie wiemy praktycznie nic na temat aktorów, których obejrzymy w filmie. Oczywiście Ryan Reynolds powróci w roli Wade'a Wilsona, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, jednak póki co nie pojawiły się informacje dotyczące obsady pozostałych ról.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że ponownie zobaczymy jego towarzyszy: Weasel'a, w tej roli występował do tej pory T.J. Miller oraz Dopindera, granego przez Karana Soniego. Możliwy jest także powrót Brianny Hildebrand w roli Negasonic Teenage Warhead oraz Stefana Kapičića jako Colossusa.

Josh Brolin jako Cable w "Deadpool 2" Fot. Marvel Studios

W scenach po napisach Deadpoola 2, Wilson ocalił od śmierci członków X-Force oraz swoją miłość Vanessę, więc w tej roli ponownie ujrzymy zapewne Morenę Baccarin. Do grupy dołączyli także Cable (Josh Brolin), Russell (Julian Dennison) oraz Domino (Zazie Beetz), więc ich udział w sequelu także nie jest wykluczony, choć na chwilę obecną aktorka nie otrzymała propozycji powrotu do swojej roli.

Dużą rolę w doborze obsady może odegrać fakt, że Deadpool 3 jest już częścią MCU. Nie jest więc wykluczone, że na ekranie pojawią się postacie znane z innych filmów Marvel Studios. Możemy także zakładać, że Deadpool 3 może być swojego rodzaju pomostem dla innych X-menów, którzy pojawiali się w dotychczasowych produkcjach 20th Century Fox, a teraz będą mogli zostać włączeni do kinowego uniwersum Marvela.

Pierwszy tego przykład otrzymaliśmy już w serialu WandaVision, w którym w roli Pietro, czyli Quicksilvera wystąpił Evan Peters. W tej roli zobaczyliśmy go w trzech ostatnich produkcjach o X-menach. Przypomnijmy, że w MCU zastąpił on w tej roli Aarona Taylora-Johnsona, którego oglądaliśmy w Avengers: Czas Ultrona.

AKTUALIZACJA 27.10.2021

Czy premiera Deadpoola 3 będzie opóźniona?

W ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć wiele informacji na temat produkcji Marvel Studios, których data premiery została opóźniona. Choć dotyczyły to głównie filmów, które na kinowych ekranach mają pojawić się w przyszłym roku, to nie możemy wykluczyć, że ta decyzja wpłynie także na kolejne premiery, planowane na 2023 rok. Wśród nich ma znaleźć się właśnie Deadpool 3.

Kolejnym z powodów przesunięcia premiery może być niedawna, dość zaskakująca decyzja Ryana Reynoldsa. Aktor oświadczył, że musi odpocząć od aktorstwa i przez najbliższy czas nie pojawi się na planie żadnego filmu. Warto zwrócić uwagę, że Reynolds jest ostatnio jednym z najbardziej zapracowanych aktorów w Hollywood. Od 2018 roku wystąpił on już w siedmiu filmach, a tuż za rogiem czai się premiera Czerwonej Noty dla Netflixa. Dodatkowo w 2022 roku pojawi się w dwóch kolejnych filmach, w tym Spirited dla Apple TV.

Czy decyzja Ryana Reynoldsa wpłynie na tempo prac na planie Deadpoola 3? Tego na ten moment nie wiemy. Możemy jednak zakładać, że aktor wciąż będzie brał aktywny udział w pracy nad scenariuszem filmu.

Zobacz także: Spider-Man: No Way Home - przecieki, plotki, oficjalne informacje.