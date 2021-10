Deadpool - premiera filmów Marvela już dzisiaj na HBO GO!

Na platformie HBO GO pojawią się dzisiaj absolutnie wzruszające filmy z serii "Deadpool". Podpowiadamy, o czym opowiada i dlaczego musisz go obejrzeć.

"Deadpool" to jeden z najciekawszych produkcji z uniwersum Marvela. Dziś na platformie HBO GO premierę ma pierwsza i druga część produkcji. Fabuła opowiada o tytułowym Deadpoolu, który jest ekscentrycznym i zboczonym bohaterze o niezwykłych umiejętnościach regeneracji. Niestety, jego życie nie było usłane różami, w związku z tym jego celem jest mężczyzna, który mu je bardzo skomplikował. Jeżeli ciekawi Was, kiedy pojawi się Deadpool 3, przejdźcie do naszego artykułu, tutaj.

fot. Marvel Studios

Deadpool

reż. Tim Miller

Fabuła opowiada o byłym żołnierzu oddziałów specjalnych, który zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia on swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył mu życie.

Reżyseria: Tim Miller

Tim Miller Obsada: Morena Baccarin, T.j. Miller, Ryan Reynolds, Gina Carano, Ed Skrein

Morena Baccarin, T.j. Miller, Ryan Reynolds, Gina Carano, Ed Skrein Gatunek: Akcja

Akcja Rok produkcji: 2016

2016 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 18+

Filmy z serii "Deadpool" są dostępne do obejrzenia na HBO GO — zarejestruj się. Sprawdź, jakie jeszcze produkcje pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

