Death Starnding w złocie, nic już nie zagraża premierze gry Hideo Kojimy

Twórcy Death Stranding - studio Kojima Productions, pochwalili się, że oficjalnie zakończono prace nad grą.

Wszystko wskazuje na to, że ustalonej na 8 listopada premierze gry Death Stranding niż już nie zagraża. W serwisie Twitter, na oficjalnym koncie studia Kojima Productions pojawił się emocjonalny wpis, który zdradził nam, że gra osiągnęła "złoty status". Oznacza to, że finalna wersja gry jest już gotowa i niebawem trafi do tłoczni.

Death Stradning jest gotowe i w złocie! Hideo Kojima, zespół Kojima Productions, wszyscy w Sony i Guerrilla Games oraz członkowie obasady włożyli w grę swoje serca i dusze. Dziękujemy wam za wsparcie, nie możemy się doczekać, kiedy dostarczymy wam nową grę Hideo Koijmy. Zagracie już 8 listopada. - zespół Kojima Productions

Death Stranding to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem, która przenosi nas do ponurej wizji przyszłości. W wyniku serii tajemniczych wybuchów na ziemi zaczynają się pojawiać nadprzyrodzone zjawiska i istoty. Jednym z groźniejszych zjawisk jest deszcz, który powoduje gwałtowne starzenie się wszystkich żywych organizmów. Ludzkość została w ten sposób zdziesiątkowana i stoi na krawędzi zagłady.

Hideo Koijma do swojej najnowszej produkcji zaangażował pokaźną grupę popularnych i utalentowanych aktorów. W postać głównego bohatera wcieli się Norman Reedus (Święci z Bostonu, The Walking Dead), a towarzyszyć my będą m.in.: Mads Mikkelsen (Hannibal, Polowanie, Arktyka), Léa Seydoux (Życie Adeli, Spectre) czy popularny reżyser Guillermo del Toro.

Death Stranding to pierwsza gra Hideo Kojimy po odejściu z Konami, z którym związany był przez wiele lat. Japoński producent uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców gier. Czy uda mu się potwierdzić swój kunszt? O tym przekonamy się już niebawem.