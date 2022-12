Death Stranding 2 – data premiery, trailer, newsy. Co wiemy o kontynuacji gry Hideo Kojimy?

Sprawdź, co wiemy już o Death Stranding 2, czyli kontynuacji kultowej gry od Hideo Kojimy.

Death Stranding swoją premierą w 2019 roku wywołało sporo zamieszania. Najnowsza gra legendarnego Hideo Kojimy i pierwsza, którą zrealizował wraz ze swoim studiem – Kojima Productions, zebrała mieszane recenzje. Cześć graczy chwaliła wyjątkową wizję świata, gwiazdorską obsadę i wciągającą historię. Inni narzekali jednak na nudny i powtarzalny gameplay, który często określano mianem „symulatora kuriera”.

Nie zmienia to jednak faktu, że Death Stranding jest grą wyjątkową i wielu graczy zadaje sobie pytanie – czy kontynuacja kiedykolwiek powstanie? Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, to śmiało możemy założyć, że tak. Co więcej, Death Stranding 2 powinniśmy

zobaczyć już niebawem.

Czy Death Strainding 2 powstanie? Wszystkie plotki i informacje

Jak już wspomniałem, powstanie Death Stranding 2 jest niemal pewne. Skąd te przypuszczenia? Przede wszystkim, pomimo mieszanego odbioru, gra trafiła do ponad 5 milionów graczy, co jak na nową markę i tytuł dostępny jedynie na PlayStation i PC robi ogromne wrażenie.

Najwięcej na temat gry zdradził nam jednak Norman Reedus, czyli aktor wcielający się w głównego bohatera Death Stranding – Sama Portera Bridgesa. W wywiadzie dla serwisu Leo Edit Reedus zdradził, że praktycznie od razu po premierze pierwszej części cały zespół rzucił się do pracy nad kontynuacją. Aktor początkowo nie zdawał sobie chyba nawet sprawy z gafy, którą popełnił, ale zaraz po publikacji artykułu Hideo Kojima zaczepił Normana na Twiterze wysyłając mu żartobliwą wiadomość, w której każe aktorowi „iść do swojego pokoju”.

Wyraźnie widać, że Kojima nie chciał, aby w taki właśnie sposób świat dowiedział się o Death Stranding 2. Szczególnie że tajemnicza promocja gier, to coś, co Kojima niezwykle sobie ceni.

We wrześniu tego roku jednak już sam Kojima zaczął wysyłać sygnału do graczy i publikować tajemnicze plakaty związane ze swoją nadchodzącą produkcją. Na jednej z nich widzimy zaciemnioną twarz kobiety, którą ostatecznie okazała się Elle Fanning, aktorka, która jak ostatecznie potwierdził japoński deweloper, będzie bohaterką jednej z dwóch gier, które obecnie tworzy Kojima Productions. Niestety, nie doczekaliśmy się potwierdzenia czy chodzi o Death Stranding 2, czy być może o Overdose, czyli pełnoprawny horror od Kojimy, o którym plotkuje się od miesięcy.

Co wiemy o Death Stranding 2?

Wiemy już, że Death Stranding 2 powstaje. Śmiało możemy przy tym założyć, że będzie to bezpośrednia kontynuacja historii z pierwszej części. W roli głównej (bądź jednej z głównych) powróci Sam Porter Bridges. Biorąc pod uwagę znajomości Kojimy i jego zamiłowanie do kina śmiało możemy założyć, że w grze po raz kolejny dane nam będzie obserwować iście gwiazdorską obsadę. Warto przypomnieć, że w pierwszym Death Stranding udział wzięli m.in.:

Norman Reedus (Sam)

Mads Mikkelsen (Cliff)

Lea Seydoux (Fragile)

Margaret Qualley (Mama)

Guillermo Del Toro (Deadman)

Nicolas Winding Refn (Heartman)

Tommie Earl Jenkins (Die-Hardman)

Troy Baker (Higgs)

Lindsay Wagner (Amelie)

Kiedy zobaczymy pierwszy trailer Death Stranding 2?

Death Stranding 2 możemy zobaczyć w akcji szybciej, niż nam się wydaje. Już 9 grudnia o godzinie 1:30 w nocy (czasu polskiego) odbędzie się wydarzenie The Game Awards 2022. Organizator i główny prowadzący najbardziej prestiżowej obecnie gali dla twórców gier – Geoff Keighley, zapowiedział już, że możemy oczekiwać wielu niespodzianek. Według ostatniego „przecieku” jedną z nich ma być zapowiedź Death Stranding 2, o czym świadczy grafika, która trafiła do sieci.

Warto też dodać, że Keighley bardzo dobrze zna się z Hideo Kojimą i regularnie zaprasza go na niemal każde organizowane przez siebie wydarzenie.

Na jakie platformy trafi Death Stranding 2 – PC, PlayStation 5, Xbox?

Warto przypomnieć, że Death Stranding pierwotnie realizowany był jako projekt na wyłączność PlayStation 4. Dopiero w późniejszym terminie gra trafiła na PC i konsole PlayStation 5. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Sony w produkcje pierwszej odsłony serii, śmiało możemy założyć, że Death Stranding 2 trafi wyłącznie na PC i PlayStation 5.

Death Stranding 2 – data premiery

Oczywiście nie znamy jeszcze daty premiery Death Stranding 2, ale możemy oczekiwać, że grę zobaczymy już w tym roku. Wówczas powinniśmy poznać więcej informacji na ten temat.