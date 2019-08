Death Stranding otrzyma widok z perspektywy pierwszej osoby

Hideo Kojima ujawnił, że Death Stranding zaoferuje nam również widok pierwszoosobowy.

Death Stranding - jedna z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych produkcji, zapowiadana była do tej pory jak trzecioosobowa gra akcji. Hideo Kojima - główny twórca gry i lider studia Kojima Productions, opublikował wiadomość na Twiterze, w której zdradził, że w takcie przygody w Death Stranding dostaniemy również możliwość obserwowania świata gry z perspektywy pierwszej osoby.

Ponieważ dostaję to pytanie często, Death Stranding różni się od typowej skradanki. Możesz cieszyć się widokiem z perspektywy pierwszej osoby, ale nie pierwszoosobową strzelanką. Death Stranding to zupełnie nowy gatunek gry, który nazywamy Strand Game (Social Strand System).

Legendarny twórca gier podkreślił dobitnie, że choć widok pierwszoosobowy będzie dostępny, to nie mamy co liczyć na wrażenia jak z klasycznej gry FPS (first person shooter). Co więcej, japoński deweloper pokusił się nawet o nazwanie swojej gry pierwszym przedstawicielem nowego gatunku - Strand Game.

Podczas zakończonych niedawno targów Gamescom 2019, otrzymaliśmy mnóstwo nowych materiałów na temat Death Stranding, w tym niepublikowany wcześniej gameplay.

Death Stranding zadebiutuje 8 listopada bieżącego roku, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

źródło: wccftech.com